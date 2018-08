Bí kíp chống nóng ngày hè giúp trẻ tránh bệnh / Giải pháp hạ nhiệt cho nhà phố mùa nắng nóng

Nắng nóng khiến bà cụ 75 tuổi mỏi mệt, ăn uống không được nên suy nhược cơ thể. Mẹ anh Thành còn bị huyết áp, đau đầu nên phải nhập viện giữa tuần trước. Các con dâu rể cắt cử nhau trông mẹ. Mấy anh chị đều làm công việc tự do nên ở với mẹ ban ngày. Vợ chồng anh Thành là nhân viên văn phòng thì nhận trông mẹ buổi tối vì không muốn xin nghỉ phép. Ăn uống, ngồi chơi với bà một lúc, vợ cho con về nhà còn anh ở lại ngủ đến sáng hôm sau đi làm luôn.

Việc bố vắng mặt khiến hai đứa trẻ trở nên vô tổ chức. Cậu con trai sắp thi cuối kỳ lớp 2 dùng dằng không muốn học bài vì không có bố ngồi kèm. Cô em lớp lá không chịu đi ngủ ngay, cố thức chơi thêm. Tối nào chị Thoa cũng phải nhắc nhở hai con đến rát họng. Trời nóng nực khó chịu, cộng việc nhà nhiều, rồi con quấy, nhiều lúc chị nổi giận đánh đòn con ngay cả khi hàng xóm đã ngủ. "Đánh mắng con xong thấy mình hơi quá tay, nhưng đúng là nóng nực khiến cái đầu mình cũng như bốc hỏa theo", chị Thoa phân trần. Chị chỉ mong bà cụ sớm ra viện và mùa mưa tới nhanh cho thời tiết dịu xuống một chút.

Thời tiết nắng nóng, địa điểm vui chơi yêu thích của nhiều người là các hồ bơi. Ảnh: Mai Huy.

Sài Gòn đang trong những ngày nắng nóng oi bức, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 36oC. Thời tiết miền Nam cuối mùa khô luôn là giai đoạn khó chịu nhất trong năm, nắng nóng, độ ẩm thấp nên người dễ mất nước. Năm nay không khí oi bức ngay từ sáng sớm gây khó chịu hơn mọi năm. Nhiều người đi tập thể dục buổi sáng thay vì bắt đầu từ 5h như thường lệ đã dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ để có thể về nhà trước 6h. Thời điểm này mặt trời đã lên cao tỏa nắng chói chang. Ở vài khu vực, thỉnh thoảng trong ngày có các cơn mưa rào nhỏ không đủ làm mát không khí mà còn khiến khí hậu nóng bức hơn.

Mong mùa mưa đến sớm là tâm trạng của chị Linh (quận 7). Gia đình chị Linh sống trong một ngôi nhà hai tầng gồm bốn phòng nhưng chỉ phòng ngủ lắp điều hòa. Nhà không có cây, phía sau là sông, phía trước là đường, hơn 7h sáng trong nhà đã nóng bức. Ban ngày ngồi trong phòng ngủ bật điều hòa cũng khó chịu vì cảm giác rất khô da và rát họng. Bởi vậy, dịp lễ 30/4-1/5, định ở lại Sài Gòn để xem pháo hoa, cuối cùng không chịu nổi thời tiết nóng, vợ chồng chị đành dắt con về quê cho mát.

Chị hy vọng sau lễ Sài Gòn sẽ mát mẻ hơn, ai ngờ 20-21h nhiệt độ ngoài trời vẫn hơn 30 độ C. Sợ nắng nóng nên đợt này, gia đình chị bỗng thành những thành viên gương mẫu ở công ty và lớp học. Cô con gái 7h sáng đã có mặt ở lớp mầm non, có hôm bé đến lớp vẫn chưa thấy cô giáo đâu, mẹ phải ngồi đợi cùng. Còn chị, ngoài việc đến công ty sớm hơn bình thường, buổi chiều cũng nán lại muộn hơn cho mát. Tuy nhiên bản thân được dễ chịu hơn thì gia đình chị cũng chi tiêu nhiều hơn. Hóa đơn điện tháng 4 tăng gấp đôi so với tháng 3 (từ 300.000 lên 600.000 đồng) vì điện lên giá và dùng điều hòa nhiều. Hôm qua, chị phải dùng đến khoản tiền dự định tiết kiệm hàng tháng do một số hôm về muộn, ngại nấu ăn trong không khí nóng nực, cả nhà kéo nhau ra quán ăn.

Mỗi đợt nắng nóng kéo dài, ăn uống cũng là điều khiến chị Mai (Tân Phú) buồn lòng nhất. Từ Tết Nguyên đán đến giờ, cậu con trai 30 tháng không lên được cân nào. Mấy hôm nay bé không chịu ăn cháo, chỉ ăn bột sắn dây nấu, chị đành bổ sung thêm sữa và sinh tố trái cây.

Gia đình chị đang ở trong một phòng trọ rộng khoảng 20 m2, nấu ăn ngay trong phòng nên khi chuẩn bị bữa ăn, căn phòng vô cùng nóng. Vì thế chị chỉ làm những món luộc cho nhanh và đỡ tỏa nhiệt ra phòng. Nhìn mâm cơm các ngày quanh đi quẩn lại rau luộc với thịt luộc, hay trứng luộc, đậu hũ luộc hoặc chả mua sẵn ngoài chợ, anh chồng vốn khó tính trong ăn uống ngao ngán chê vợ nấu ăn kém. Ngồi ăn trong không khi nóng nực đã không thoải mái, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ càng khiến không khí nặng nề. Chiều qua chị mua tôm về nấu canh, ngồi bóc tôm mà mồ hôi chảy ròng ròng. Người khó chịu vì nóng, chị quát mắng ầm ĩ khi con nghịch ngợm hay chồng hỏi nhiều.

Vợ chồng chị đang tính mua một chiếc máy điều hòa đã qua sử dụng nhưng nghĩ đến tiền điện phòng trọ 3.000 đồng một kW lại ngần ngại không muốn lắp. “Thôi, cố gắng chịu khổ, tiết kiệm để dành tiền mua nhà, lúc đó tha hồ sung sướng”, vợ chồng chị bàn nhau.

Phòng trọ không có điều hòa, Tâm (nhân viên kế toán một công ty tại quận 3) cũng không muốn về nhà sớm. Hết giờ làm, cô đi bơi, rồi nhắn tin cho đám bạn cũ, rủ nhau đi ăn uống, chơi ngoài phố hay các trung tâm mua sắm cho mát. Có hôm không rủ được ai, cô ngồi một mình ở khu vực Nhà thờ Đức Bà ngắm người đi lại đến 22h mới về.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực TP HCM và Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng trong hai ngày 7 và 8/5, nhiệt độ 36oC.

Dự báo thời tiết TP HCM trong 9 ngày tới: Đến tối 8/5, trời có thể có mưa giông. Cuối tuần, mưa rào xuất hiện khiến nhiệt độ giảm đi đôi chút. Đầu tuần sau, thời tiết mát mẻ, có mưa. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

