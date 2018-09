Một xưởng than lớn với hơn chục nhân công sản xuất khoảng 10.000 viên than mỗi ngày, xưởng bé dao động 5.000-7.000 viên. Thợ làm than bắt đầu công việc hàng ngày từ 6h sáng và kết thúc lúc 20h, trong môi trường đầy bụi than. Họ kiếm được 80.000-150.000 đồng mỗi ngày tùy vào khối lượng công việc.