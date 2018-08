Dịp nghỉ lễ vừa rồi, nhờ một cơ duyên, gia đình tôi đã có kỳ nghỉ 2 ngày trọn vẹn tại khu đô thị Vinhomes Riverside. Nghe bạn giới thiệu, cả khu này rộng đến hơn 183ha với phần lớn diện tích dành cho cảnh quan cây xanh và hệ thống sông hồ điều hòa. Cả gia đình dành hẳn một buổi sáng lang thang thăm khắp các khu mà đi không hết. Nhưng cảm nhận đầu tiên và cũng là cảm nhận xuyên suốt kỳ nghỉ là không gian trong lành, xanh mát với các biệt thự sang trọng, như lạc giữa châu Âu trong lòng Hà Nội.

Từng chiếc lá, ngọn cỏ được chăm chút kỹ lưỡng, sạch sẽ tinh tươm. Buổi sáng đi dạo quanh con đường thanh bình ở khu biệt thự Hoa Sữa, nghe tiếng kéo cắt tỉa cỏ cây của những công nhân vệ sinh có cảm giác thật thi vị. Cảm giác đây không phải một khu đô thị thông thường mà là khu nghỉ dưỡng nương tựa vào thiên nhiên, dư dả không gian xanh, sự thanh bình.

Theo đuổi tinh thần kiến trúc xanh và sạch, khu đô thị giống một ngôi làng châu Âu hiền hòa, nương tựa và chung sống với thiên nhiên xanh ngắt. Hỏi chuyện một nhân viên phục vụ, tôi mới biết diện tích công viên, cây xanh và mặt nước ở đây lên tới 60ha so với diện tích hạ tầng giao thông 50ha. Mật độ cây xanh công cộng là 60-70m2 một người. Toàn bộ khu đô thị có tổng chiều dài diện tích kênh đào điều hòa 12,8km, khiến cnó mang một vẻ đẹp đặc biệt và độc đáo, không giống với bất cứ một khu đô thị nào khác tại Việt Nam.

“Venice kìa bố”, con gái lớn của tôi thốt lên khi ngắm nhìn dòng kênh mềm mại uốn mình ôm lấy những căn biệt thự xinh xắn, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển và rất hài hòa với cảnh quan chung khu đô thị.

Các cư dân thong dong ngồi câu cá, hình ảnh chỉ thấy ở một làng quê Việt Nam nào đó. Nơi đây cách hồ Hoàn Kiếm chỉ có 6,5km và rất gần cầu Vĩnh Tuy - cây cầu hiện đại của thành phố. Căn biệt thự chúng tôi nghỉ thuộc khu biệt thự Hoa Sữa, một trong những khu biệt thự xinh đẹp của Vinhomes Riverside.

Các căn biệt thự có diện tích dao động từ 199 - 641m2, nhưng đều có lối kiến trúc đồng nhất ở bên ngoài, tôn lên vẻ đẹp chung của toàn khu đô thị. Đến giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác cả gia đình dắt 2 con chó nhỏ tản bộ dưới bóng những cây hoa sữa, xà cừ trên trục đường Hoa Sữa nối với đường Hoa Hồng - con đường châu Âu được mệnh danh là mỹ miều nhất Vinhomes Riverside. Khu Hoa Sữa rất tiện bởi nó tọa lạc gần sân tập golf dành cho cư dân ở đây, gần trung tâm hội nghị và ẩm thực quốc tế Almaz, công viên và khu hồ bơi ngoài trời.

Điều mà gia đình tôi yêu nhất ở căn biệt thự là khoảng sân rộng rãi phủ cỏ xanh rì phía sau nhà, nơi hai con gái tôi tha hồ nô đùa chạy nhảy, tiếng cười trẻ thơ xua tan mọi ưu phiền, mệt nhọc của người lớn. Tôi thích ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhâm nhi tách trà nóng và lặng ngắm dòng kênh lững lờ trôi trước mặt.

Tại sao các căn biệt thự không có garage để xe hơi cho các gia đình, mà nhà nào cũng phải đậu xe trước cửa? Chủ đầu tư ham xây nhà “bỏ quên” diện tích chứa xe chăng? Nỗi băn khoăn của tôi được một người hàng xóm thân thiện gạt bỏ, khi anh giải thích đó chính là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến quyết định mua nhà tại đây. Anh kể, trước kia gia đình anh sống tại một khu đô thị khác, cũng rất hiện đại, sang trọng. Tuy nhiên, khi nghe một người bạn mua nhà tại Vinhomes Riverside rủ rê, anh đã dành thời gian tìm hiểu và quyết định bán nhà đang ở để dọn sang đây. Sự an tâm về an ninh, mức độ đảm bảo an toàn tuyệt đối của khu đô thị này mang lại sự hài lòng cho toàn bộ cộng đồng dân cư. Lối chính vào khu đô thị cũng như lối vào từng khu biệt thự đều có trạm gác với nhân viên an ninh canh gác 24/24 giờ.

Giữa buổi chiều mà khu Hoa Sữa gia đình tôi ở không có một tiếng ồn, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió. Những vệt nắng đổ xiên xuống khoảng sân trước nhà, phía trên là bóng mát của những hàng cây. Cuộc sống dẫu cho có đầy đủ tiện nghi đến mấy mà con người không được thư thái, hàng ngày phải cau mày lo lắng thì không phải được tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Nơi đây tạo ra một cộng đồng sống tiện nghi nhưng hài hòa với thiên nhiên và cảnh quan chung. Và tôi gọi đó là một cuộc sống xanh bên dòng sông hiền hòa.

Văn Hữu (Thanh Xuân, Hà Nội)