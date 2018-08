Tần suất 'yêu' bao nhiêu là bình thường

Chuyện yêu nên kéo dài trong bao lâu? Thời gian dài hay ngắn có nên là thước đo bản lĩnh của bạn? Nhiều người ghi lại khoảng thời gian sinh hoạt tình dục của mình nhưng có nhiều hiểu lầm bởi những nhận định này không dựa trên thực tế và khoa học. John Wincze, giáo sư lâm sàng về tâm thần học và hành vi con người ở Đại học Brown đã đưa ra một vài số liệu khảo sát về vấn đề này:

Hầu hết nam giới có thể duy trì cuộc yêu 1 - 10 phút

Thời gian của cuộc yêu là đề tài được nghiên cứu rất nhiều. Cả vấn đề "tự xử" lẫn quan hệ thật đều được khảo sát kĩ lưỡng và kết quả thu được cho biết, với phần lớn người, thời gian từ khi thâm nhập đến khi “lên đỉnh” có thể kéo dài từ 1 đến 10 phút. Wincze nói rằng dựa trên tất các các nghiên cứu, điều này xảy ra ở khoảng 90% nam giới.

Ảnh: lifequotes-picture.

Chuyên gia tình dục cho rằng 7 – 13 phút là khoảng thời gian tuyệt vời

Các nhà nghiên cứu từ bang Pennsylvania (Mỹ) đã tiến hành khảo sát trên 50 nhà tình dục học người Mỹ và Canada vào năm 2010 về ý kiến của họ rằng cuộc yêu kéo dài trong bao lâu là lý tưởng. Các chuyên gia này cho biết 3 - 7 phút là thời gian đủ và 7 - 13 phút là ước mong của đấng mày râu. Ngoài ra, họ cho biết thêm, 1 - 2 phút có thể coi là hơi ngắn với hầu hết mọi người nhưng 10 -13 phút lại hơi dài.

Cuộc yêu chỉ kéo dài dưới 60 giây là do xuất tinh sớm

Wincze cho biết có nhiều lời giải thích nguyên nhân dẫn đến xuất tinh sớm nhưng nhìn chung nó xảy ra ít hơn một phút sau khi “cậu nhỏ” thâm nhập. Ông còn chữa trị cho nhiều bệnh nhân thậm chí lên đỉnh trước khi chuyện ấy diễn ra. “Có một số nam giới xuất tinh sớm ngay cả khi nửa kia chưa chạm vào”. Đây là một trường hợp rất hiếm và cần được chữa trị.

Màn dạo đầu cũng rất quan trọng

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ rất thích màn dạo đầu kéo dài và những màn âu yếm sau khi hai người lên đỉnh. Một khảo sát gần đây được tiến hành bởi Journal of Sex and Marital Therapy trên 5.655 người phụ nữ Nhật cho biết họ mong muốn những hành động âu yếm nhiều hơn ngay cả khi cuộc yêu đã kết thúc. Điều này còn được lý giải bằng lý do sinh học. Đó là vì phụ nữ cần thời gian để hâm nóng lâu hơn.

Phụ nữ thường phản ứng đối với kích thích khác nam giới - nam giới có thể bị kích thích chỉ bằng hình ảnh, phụ nữ cần nhiều thời gian để đánh thức cảm giác. Đó là lý do vì sao nếu đối tác quá vội vã có thể khiến cô ấy bị đau.

Cần gặp nhà tư vấn khi không thỏa mãn

Cho dù bạn không gặp tình trạng xuất tinh sớm, nhưng nếu bạn không thỏa mãn với khoảng thời gian yêu của mình thì hãy gặp gỡ chuyên gia về lĩnh vực này để tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách chữa trị nếu cần. “Xuất tinh là hoạt động mang tính chất sinh học thần kinh. Nó được kiểm soát bởi sinh lý của bạn hơn bất cứ điều gì khác. Và nếu bạn tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia trong lĩnh vực này, họ sẽ nhắc nhở bạn rằng có nhiều điều để tận hưởng hơn là coi đó như cuộc đua marathon để về đích".

Sáng tạo nhiều hơn để kéo dài

Cách tuyệt vời giúp bạn kéo dài cuộc yêu hơn là dựa trên liệu pháp tinh thần. Một khảo sát công bố vào năm 2011 trên Journal of Sex Research tiến hành trên 8.656 người dân Australia trong độ tuổi 16 - 64 về hoạt động tình dục của họ. Những người cho biết thường xuyên "yêu" bằng miệng hay tự xử thường có cuộc yêu dài hơn những người chỉ quan hệ đơn thuần. Tuổi tác không phải là vấn đề lớn. Điều này có nghĩa rằng hãy sáng tạo hơn trong chuyện phòng the, đừng ngại phiêu lưu để có những trải nghiệm tuyệt vời. Wincze hoàn toàn đồng ý với nhận định trên: “Bạn càng linh hoạt trong sinh hoạt chăn gối bao nhiêu thì bạn sẽ càng có những màn yêu nóng bỏng”.

Hương Giang (theo mensjournal)