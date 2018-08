Giải mã màu sắc hôn nhân theo từng lứa tuổi / Hôn nhân 'xì hơi' ngay sau ngày cưới

Trước đây em và anh ấy rất yêu nhau. Bọn em đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn. Thời gian anh đi công tác xa, em ở nhà chờ đợi. Khi đó, bố mẹ em gây sức ép rất nhiều vì em đã lớn tuổi. Em 29 tuổi còn anh 32. Sau khi anh đi công tác xong bọn em đã tổ chức cưới.

Sống cùng nhau mới được gần một năm mà em thấy tình cảm hai đứa nhạt nhẽo quá. Em đã cố gắng nhiều nhưng anh cứ lạnh nhạt như thế. Nhiều hôm cãi nhau anh vác chăn gối ra lấy lý do xem phim muộn và ngủ đêm luôn ở phòng khách. Em phải làm sao bây giờ? (Vân Tuyết)

Ảnh minh họa: Scmp.com.

Trả lời:

Những tháng ngày đầu của hôn nhân thông thường sẽ được coi là thời điểm hạnh phúc và ngọt ngào nhất của các cặp uyên ương. Điều đáng xem xét là vợ chồng em mới cưới nhau được gần một năm nhưng đã bắt đầu có mâu thuẫn và chán nhau. Để có thể giải quyết chuyện này, em hãy suy xét kỹ càng vấn đề của mình để tìm ra những giải pháp tích cực cho cuộc hôn nhân của mình.

Các em đã yêu nhau khá lâu và cũng đã có khoảng thời gian thử thách xa nhau trước hôn nhân, như vậy cũng đủ để hai em hiểu nhau phần nào. Tuy vậy, một điều dễ xảy ra với các cặp là khi yêu nhau cho dù có nhiều khó khăn thì cả hai vẫn có thể vượt qua vì lúc đó có động lực muốn ở bên nhau; còn lúc ở bên nhau rồi thì những mâu thuẫn dù nhỏ vẫn có thể trở thành lớn nếu như không tự giải quyết. Mâu thuẫn sau hôn nhân là điều khó tránh khỏi và dù có hiểu nhau đến chừng nào thì cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Trong thư em cũng không nói rõ vợ chồng em thường mâu thuẫn về vấn đề gì, các mâu thuẫn này bắt đầu từ bao giờ, các em đã giải quyết như thế nào? Tất cả những điều này rất quan trọng để tìm hiểu nguyên nhân của những bất đồng khúc mắc giữa hai vợ chồng. Bởi khi các em đang yêu nhau, tình yêu và sự khao khát sẽ che lấp đi rất nhiều vấn đề, các em ít nhận ra những mặt chưa được của đối phương hoặc sẽ tự an ủi rằng mình hoàn toàn có thể sống tốt với nó. Khi lấy nhau rồi, những khác biệt về tính cách, quan niệm sống hoặc cách ứng xử với nhau cũng có thể gây mâu thuẫn trong hôn nhân. Nếu đó là các hiểu lầm nhau thì cả hai sẽ cần ngồi lại để trao đổi chia sẻ, còn nếu là những bất đồng về tính cách thì cần có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Em nói rằng các em cảm thấy nhạt nhẽo khi gần nhau, anh ấy ít quan tâm đến em hơn, vậy em thử xem xét lý do từ đâu? Do công việc bận rộn hay anh ấy vốn là người ít thể hiện tình cảm? Dù lý do gì đi nữa thì cách giải quyết của anh ấy hiện giờ là không tích cực, nó thể hiện anh ấy thực sự chưa có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Vì vậy, em cần có những phản ứng để giúp anh ấy hiểu và cần thay đổi những hành động ấy.

Việc chán nhau và cảm thấy không còn yêu em như ngày xưa cho dù anh ấy không có người khác, các em thường xuyên mâu thuẫn với nhau là dấu hiệu cảnh báo hiện giờ chồng em đang có điều gì đó cảm thấy chán nản về cuộc sống chung của cả hai người. Vì vậy em cần tìm hiểu liệu có điều gì đó từ phía em khiến anh ấy thấy chán nản không? Nhiều khi từ những điều rất nhỏ từ một trong hai người lại trở thành vấn đề lớn trong hôn nhân. Em nói rằng em đã cố gắng nhưng tôi chưa biết em đã thực sự cố gắng như thế nào. Vì vậy tôi xin đưa ra một vài gợi ý cho vấn đề của em để làm thay đổi mối quan hệ này:

- Quan tâm: Hãy chú ý nhiều hơn đến người bạn đời của em, anh ấy sẽ cần sự quan tâm của em và tất nhiên em cũng có quyền đòi hỏi anh ấy như vậy. Dành thời gian đi chơi, xem phim hoặc mua tặng nhau những món quà nhỏ đều làm cho đối phương cảm thấy bất ngờ và vui vẻ.

- Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm: Trước đây các em đã gặp khó khăn, vậy điều gì đã giúp các em vượt qua, những vui buồn nào các em đã gặp phải. Đó cũng là cách làm cho cả em và đối phương sẽ cùng nhớ lại những tháng năm đẹp đẽ của cả hai để lấy đó làm động lực giải quyết các vấn đề hiện tại.

- Duy trì sự lãng mạn: Cho dù các em đã cưới nhau nhưng không vì thế mà bỏ qua những điều bất ngờ và lãng mạn cho đối phương. Một tin nhắn tình cảm, một nụ hôn bất chợt... đều làm tăng hương vị tình yêu và giúp cho mối quan hệ vợ chồng cải thiện hơn.

- Xem xét lại mọi vấn đề: Hãy cùng dành thời gian xem xét lại những vấn đề dẫn đến sự căng thẳng và không vui trong gia đình. Cần học cách tôn trọng lẫn nhau thay vì việc tạo ra những căng thẳng không cần thiết.

Để tìm hiểu được mọi nguyên nhân gốc rễ, trước hết vợ chồng em nên sắp xếp thời gian để ngồi lại với nhau, chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn của nhau. Nếu mỗi người cứ giữ những khúc mắc trong lòng rồi chán nản thì mối quan hệ này sẽ chỉ xấu đi mà thôi. Ngoài ra em có thể tìm hiểu qua bạn bè, người thân của anh ấy để xem xét anh ấy đang suy nghĩ gì. Nếu thực sự tình yêu của anh ấy dành cho em vẫn còn nguyên vẹn nhưng có thể cảm xúc thay đổi thì việc cả hai cùng cải thiện tích cực mối quan hệ này, hạnh phúc sẽ trở lại. Hạnh phúc chỉ có thể tồn tại nếu như cả hai cùng biết cố gắng để gìn giữ và làm mới nó.

Chúc em luôn vững vàng.

Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết

Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm