Tôi từng kết hôn một lần. Vợ trước tôi từ bỏ do cô ấy quá hỗn và thường xuyên cãi lại mẹ tôi. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn theo đúng pháp luật. Tôi nói sơ lược như vậy để mọi người hiểu vì sao tôi lại qua một đời vợ.

Điều tôi muốn xin tư vấn ở đây là giờ nếu tôi quen một cô gái mới, chưa kết hôn lần nào thì:

1. Tôi có nên chia sẻ tâm sự với cô ấy là mình đã qua một đời vợ? Liệu phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào? Và điều tôi cần làm là gì?

2. Khi làm đám cưới, theo ý tôi thì vẫn tổ chức hoành tráng đón dâu như bình thường, chỉ khác về phía tôi thì chỉ có gia đình và họ hàng thân thích, không mời bạn bè, đồng nghiệp. Không biết suy nghĩ này của tôi có đúng và có nên làm như vậy không. Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ phía chuyên gia hoặc những anh chị và các bạn từng gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi xin cảm ơn! (Phong)

Ảnh minh họa: Goodmenproject.com.

Trả lời:

Chào bạn,

Trong thời đại ngày nay, việc các cặp vợ chồng ly hôn do nhiều lý do cũng không còn hiếm gặp, thậm chí còn khá phổ biến ở những thành phố lớn. Không ai lập gia đình lại mong muốn đổ vỡ cả nhưng đối với nhiều cuộc hôn nhân thì chia tay lại là cách tốt nhất để người trong cuộc có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn hơn. Bạn cũng đã không may mắn khi lấy một người vợ thiếu sự giáo dục trong ứng xử và cách đối nhân xử thế với người xung quanh đặc biệt là với gia đình chồng. Hẳn là qua nhiều nỗ lực, cố gắng mà không thay đổi được cô ấy, bạn đã phải quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Việc bạn tìm kiếm tình yêu và một cuộc hôn nhân mới là cần thiết và chính đáng. Tôi nghĩ việc bạn đã có một đời vợ không phải là một lỗi lầm, hay khuyết điểm để bạn phải che giấu với người yêu, người vợ tương lai của mình. Bởi nếu đó là người thật sự yêu bạn, cô ấy sẽ hiểu, thông cảm và thậm chí còn muốn bù đắp cho những điều không may đó của bạn. Trong trường hợp cô ấy cảm thấy hoàn cảnh của bạn không phù hợp với mong muốn và tiêu chí tìm bạn đời của mình thì có lẽ bạn cũng sẽ biết ngay câu trả lời của cô ấy thôi.

Vì vậy, nếu bạn đã tìm thấy được một nửa phù hợp cho mình thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ và nói cho cô ấy biết hoàn cảnh thật sự của bạn, những gì bạn đã trải qua. Tất nhiên, bạn cũng nên lựa thời điểm để nói cho phù hợp, nếu mới quen nhau, chưa có gì sâu sắc thì bạn cũng chưa cần thiết phải nói ra. Trong trường hợp bạn và cô ấy đã hiểu tình, hiểu ý, hiểu lòng nhau rồi thì việc chia sẻ về quá khứ của bạn là điều cần thiết để cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh của bạn.

Khi nói với người yêu hiện tại về những gì đã qua, bạn cũng cần lưu ý rằng không nên nói một cách gay gắt, xúc phạm, tiêu cực đến người vợ cũ, cũng không nên nói quá chi tiết về những gì đã xảy ra. Hãy nói một cách ngắn gọn, cô đọng những vấn đề chính để người bạn gái mới không có cảm giác bạn ác cảm, hằn học với người vợ cũ. Bạn chỉ cần nói để cô ấy hiểu rằng vì những cư xử thiếu chuẩn mực của người vợ cũ với người thân trong gia đình mà bạn đã quyết định chia tay khi họ không thể thay đổi.

Còn về việc bạn băn khoăn nên tổ chức đám cưới như thế nào để cả hai bên gia đình đều cảm thấy hài lòng, hợp ý thì có lẽ bạn nên suy xét thấu đáo. Với gia đình thì việc bạn tổ chức lần thứ hai có lẽ ai cũng mong muốn chỉ làm đơn giản, gọn nhẹ trong phạm vi gia đình bởi quan niệm Việt Nam cũng khá khắt khe khi một ai đó mời dự đám cưới hai lần. Tuy nhiên ở góc độ nhà gái, nếu cô ấy chưa từng lấy chồng thì việc tổ chức đám cưới lại là sự kiện rất thiêng liêng, quan trọng cần có sự đẩy đủ các lễ nghĩa, phép tắc của một đám cưới truyền thống. Bởi vậy, bạn và gia đình nên nghĩ cho cô ấy cũng như người thân nhà gái để không thể tổ chức một đám cưới qua loa, đơn giản.

Trên thực tế, tôi thấy nhiều nam giới tái hôn cũng có cách giải quyết như bạn đã nghĩ, đó là vẫn làm đầy đủ thủ tục ăn hỏi, đón dâu, tiệc cưới trang trọng như mọi đám cưới nhưng phía khách mời nhà trai thì chỉ có gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết của chú rể thôi. Cách tổ chức này cũng sẽ khiến bên nhà gái cảm thấy được coi trọng nhưng cũng không khiến bên nhà trai khó khăn khi đứng ra tổ chức.

Dù vậy, trước khi tổ chức bạn và gia đình cũng nên gặp gia đình cô ấy để đôi bên trao đổi về cách thức tiến hành đám cưới cũng như mong muốn được nhà gái thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của bạn. Tôi tin rằng với sự chu đáo của bạn, sự yêu thương, thấu hiểu của người yêu bạn cùng sự vun đắp của cha mẹ đôi bên, các bạn sẽ có một đám cưới trọn vẹn như ý. Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang

Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm