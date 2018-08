Ngày 17/2 trong lúc làm việc, anh Văn bị máy cẩu đập vào ngực, dẫn đến bất tỉnh, khó thở. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Đến ngày 19/2, anh được chuyển tiếp sang Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng lơ mơ, tím tái, khó thở, huyết áp tụt. Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân Văn kéo dài 5 giờ. Ảnh: Bác sĩ Trần Phương.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch - lồng ngực Bệnh viện, người trực tiếp tham gia ca mổ cho biết, các kết quả chụp chiếu, siêu âm đều cho thấy bệnh nhân bị vỡ tim kín. Tuy nhiên, đến lúc mổ mới thấy các tổ chức bên trong bị tổn thương rất nặng. Tim bị vỡ vách liên thất, đứt chỗ bám của van hai lá và van ba lá gây suy tim cấp tính, rách toàn bộ vách liên thất.

“Với những thương tổn nặng nề như thế, kíp mổ có thể đóng lồng ngực và thôi không phẫu thuật. Tuy nhiên với quyết tâm còn nước còn tát, chúng tôi vẫn tiếp tục mổ”, Phó giáo sư Ước nói.

Sau 5 tiếng khâu vá những chỗ vỡ, bảo tồn van hái lá, tạo hình lại vách liên thất, hồi sức tích cực thì tim của bệnh nhân trên đã đập trở lại.

Theo Phó giáo sư Ước, đây là trường hợp tổn thương tim hy hữu nhưng may mắn được cứu sống. Những tổn thương của bệnh nhân vô cùng phức tạp, cơ hội sống hầu như không có. 90% nạn nhân vỡ tim đều không qua khỏi, số còn lại cũng rất ít cơ hội sống sau khi được phẫu thuật.

Trung bình một năm Bệnh viện tiếp nhận từ 3 đến 5 ca vỡ tim nhưng tổn thương đơn giản hơn nhiều so với bệnh nhân này. Bệnh nhân được cứu sống có thể do còn trẻ có sức khỏe tốt và may mắn nữa là quả tim bị vỡ bên trong nên máu không tràn ra ngoài.

Theo các bác sĩ, đến thời điểm này chưa thể khẳng định nhiều nhưng hy vọng sống của bệnh nhân đã có dù rất nhỏ. Hiện bệnh nhân nằm điều trị ở khoa Hồi sức tim mạch.

Nam Phương



* Tên nhân vật đã được thay đổi.