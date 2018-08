Người cũ tống tình phải làm sao / Băn khoăn lựa chọn giữa 2 chàng trai

Chiều qua, tình cờ gặp anh trên con phố nhỏ. Anh đang tay trong tay với vợ. Sao tôi bỗng thấy đau lòng quá. (Mai Hoa)

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Mai Hoa thân mến,

Trong cuộc đời mỗi người, tình đầu luôn là mối tình làm cho người ta khó quên nhất. Dù có đến được với nhau hay không thì hương vị của tình đầu bao giờ cũng ngọt ngào, đầy những kỷ niệm và luôn được ấp ủ trong một góc nào đó của con tim.

Thực ra hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu là một điều rất tự nhiên. Đó chính là cảm giác mới lạ, cảm giác thú vị của lần đầu tiên được thưởng thức một “món đặc biệt” của thế giới con người. Một cảm giác đầy thích thú, háo hức và cũng đầy bất ngờ mang đến bởi một tình cảm đặc biệt giữa 2 người khác phái.

Nếu cuộc tình đầu đi đến được hôn nhân thì đó là một kết cục có hậu, dù cho sau này có lúc những ngọt ngào ban đầu của tình đầu cũng bị pha loãng đi chút ít vì những chua cay của cuộc sống cơm áo gạo tiền xen vào.

Nhưng nếu tình đầu tan vỡ vì một lý do không phải do 2 người gây ra, thông thường hình ảnh trong tim mỗi người vẫn luôn là hình ảnh đẹp về nhau. Đó là hình ảnh của những giây phút hạnh phúc, của những kỷ niệm say lòng trong quá trình yêu nhau. Vì vậy, khuynh hướng tự nhiên là vẫn nhớ đến nhau và vẫn nghĩ về nhau với bao điều tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, tất cả điều đó có thể được chấp nhận nếu chỉ tồn tại trong một góc nào đó sâu thẳm của trái tim. Được lưu giữ như những gì đẹp nhất của một thời đã qua và không được phép ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mỗi người.

Phần bạn cũng vây, bạn đang có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc. Bạn vẫn có thể đôi lúc nhớ đến người xưa, những phút giây đó thực sự là những phút giây rất con người, những “phút xao lòng”. Nhưng đừng để những phút giây đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện nay của bạn.

Lẽ ra khi nhìn thấy anh ấy tay trong tay với vợ trên con phố nhỏ, bạn nên mừng cho anh ấy đã tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Và bạn cũng phải tự hào rằng, bạn cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Phải chăng bạn vẫn không muốn anh ấy tìm được hạnh phúc, nếu đúng như vậy liệu rằng có phải bạn yêu anh ấy thật không hay là chỉ yêu chính mình nên không muốn cho anh ấy có được hạnh phúc dù bạn đã đi lấy chồng?

Mai Hoa thân mến, yêu một người là mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, vì vậy bạn hãy vui và mừng khi thấy người yêu cũ có được cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Biết đâu nhìn thấy bạn bên cạnh chồng, anh ấy cũng cầu chúc cho bạn hạnh phúc. Hãy vui với điều mình nhìn thấy, và từ đó hãy dồn thêm những yêu thương, những ngọt ngào cho người chồng hiện nay của mình nhé.

Với bạn, câu nói “người đời thường thương tiếc cái đã qua, mong chờ cái sắp đến nhưng lại hờ hững với cái đang có” cũng cần được suy ngẫm bạn nhé. Đừng vì quá khứ mà quên mất hiện tại ngọt ngào mình đang có.

Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc