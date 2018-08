Trẻ sinh mùa hè ít có cơ hội vào trường top trên / Trẻ sinh vào mùa thu dễ bị hen

1. Em bé nhẹ cân

Theo tạp chí Khoa học của Viện hàn lâm quốc gia Mỹ, các em bé thụ thai từ tháng một đến tháng năm không chỉ có thời gian nằm trong bụng mẹ ngắn hơn trung bình một tuần, mà còn có cân nặng nhẹ hơn.

2. Em bé sống lâu hơn

Có lẽ do mẹ nhận được nhiều không khí sạch, ánh nắng chan hòa của mùa hè, và việc vận động nhiều hơn trong thai kỳ (so với khi bầu bí mặc quần áo dầy của mùa đông), các em bé sinh vào mùa thu có xu hướng sống lâu hơn, trung bình là 160 ngày so với các bé sinh vào mùa xuân.

3. Khỏe mạnh hơn

Các bé sinh vào tháng 11 và 12 là khỏe mạnh nhất. Các bé tháng 10 xếp thứ hai, đặc biệt là về độ bền tim mạch, tổng trạng chung và sức mạnh vùng dưới cơ thể.

4. Có nguy cơ bị hen suyễn cao hơn

Mặc dù chưa có lý giải thoả đáng cho hiện tượng này, song một nghiên cứu cho thấy các bé mùa thu có xu hướng bị hen cao hơn các bé sinh vào mùa hè.

