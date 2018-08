Nên chọn vợ đẹp hay vợ đảm?

Đây là phân tích của tiến sĩ Seth Meyers, chuyên gia tham vấn tâm lý tại Los Angeles, Mỹ, trên trang Eharmony về những tiêu chí đàn ông dựa vào để tìm kiếm người bạn đời:

Có thể bạn hình dung rằng tình yêu là một thứ bí ẩn và điều khiến hai người bên nhau lãng mạn như các vì sao xếp hình trên bầu trời vậy. Nhưng sự thật là, có một số yếu tố thu hút khiến hai người đến với nhau và ở lại bên nhau lâu dài nhờ các chất kết dính nhất định.

Trong nhiều năm làm tại phòng khám tâm lý và tư vấn cho các cặp vợ chồng, ngày nào tôi cũng được nghe về các yếu tố gây hứng thú hay làm mất hứng giữa nam giới và phụ nữ khi hẹn hò để tìm ra liệu họ có thể gắn kết với nhau.

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi từng nghe từ chị em là "Tại sao anh ta lại chọn cô ấy mà không phải tôi". Mặc dù không thể trả lời trong một câu nói chung, có thể hiểu thế này: Người đàn ông chọn một người phụ nữ trong một vài "đối tượng tiềm năng" vì vài lý do và chúng thực sự không như bạn tưởng:

Hòa hợp tình dục

Khi nói đến sự hòa hợp này, một người đàn ông chọn một người phụ nữ bởi vì cô ấy đáp ứng được tiêu chuẩn tình dục mà anh ta muốn về người chung sống với mình cả đời. Anh ta thích cách cô ấy hôn, cách cơ thể cô ấy chuyển động và bộc lộ bản thân. Anh ta cần bị hấp dẫn trước sự gợi cảm của người phụ nữ ấy? Đúng, nhưng người đàn ông không cần cảm thấy hấp dẫn ở mức quá cao về tình dục để lựa chọn người phụ nữ của mình.

Nếu cần đưa ra lựa chọn giữa hai phụ nữ mà mình đều thấy hấp dẫn về tình dục, nam giới sẽ chọn người anh ta cảm thấy hòa hợp hơn theo những cách khác dưới đây.

Hòa hợp về tình cảm

Nhìn chung, đàn ông thích được đụng chạm. Nam giới thường ít bày tỏ tình cảm hơn phụ nữ, vì vậy, họ cảm thấy thoải mái gắn kết hơn với "nửa kia" qua các đụng chạm cơ thể.

Một người đàn ông chọn người phụ này chứ không phải người kia một phần vì anh ta cảm thấy cô ấy có sự hòa hợp với mình về lĩnh vực tình cảm. Cô ấy là người trìu mến, cô ấy chạm vào người đàn ông của mình theo cách và theo mức độ thường xuyên mà anh ta thích.

Chẳng hạn, nếu bạn đưa ra hai người phụ nữ có nhiều tính cách tương tự nhau, người đàn ông sẽ chọn người mình thấy trìu mến hơn bởi vì anh ta cho rằng cô ấy là người ấm áp, dịu dàng và chu đáo hơn.

Hòa hợp với những nhóm giao tiếp gần gũi với mình

Một trong những yếu tố chính khiến một người đàn ông chọn một người phụ nữ là anh ta cảm thấy cô ấy phù hợp với nhóm xã hội mà mình nằm trong đó. Bởi vì hầu như ai cũng có bố mẹ và anh chị em - nhóm họ coi là gia đình mở rộng của mình sau này (khi có gia đình riêng). Người đàn ông cần người phụ nữ anh ta chọn hòa thuận với gia đình đã có sẵn của mình.

Hình ảnh rất quan trọng với nam giới, vì vậy họ cũng cần cảm thấy người phụ nữ mình chọn đáng để họ hãnh diện giới thiệu với đồng nghiệp, cho dù là đó là những người cùng làm trong xưởng sửa chữa ôtô hay ở một công ty luật. Vấn đề rất đơn giản: Cô ấy phải phù hợp với đám đông mà anh ta thuộc về.

Phù hợp về giá trị sống: Gia đình

Có lẽ giá trị sống quan trọng nhất với nam giới liên quan tới gia đình - quyết định liệu một người đàn ông có muốn cưới và có con cái với người một người phụ nữ hay không.

Với một người đàn ông không thích kiểu gia đình truyền thống, anh ta sẽ chọn một người phụ nữ bày tỏ thẳng rằng mình không phù hợp với điều đó. Với người đàn ông muốn có một gia đình với vợ hiền, con ngoan, anh ta sẽ chọn người thể hiện mong muốn xây dựng tổ ấm tràn ngập tiếng trẻ thơ.

Phù hợp về giá trị sống: Mức độ giao du xã hội

Một trong những giá trị sống quan trọng mà một người đàn ông quan tâm là sự giao du xã hội ở hiện tại và tương lai sau này.

Chẳng hạn, một trong những yếu tố hàng đầu gây căng thẳng khi hai người hẹn hò là mức độ mỗi người thích giao du ngoài xã hội, bao gồm đi vui chơi ở quán bar, chơi với nhóm bạn và tham gia các sự kiện xã hội. Những người đàn ông không thích giao du rộng rãi sẽ chọn những người phụ nữ tương tự họ, và ngược lại.

Phù hợp giá trị sống: Du lịch độc lập và du lịch cùng nhau

Một mục tiêu sống khác khá quan trọng với nam giới - quyết định kiểu phụ nữ họ chọn - là mức độ tự do cô ấy dành cho anh. Và mức độ tự do trong một mối quan hệ, bạn tin hay không thì tùy, chính là đi du lịch. Với một người đàn ông thích du hí cùng bạn bè (dù là chuyến đi săn hay chỉ đi chơi quán xá, hay chuyến hành hương mang ý nghĩa tôn giáo), anh ta sẽ chọn một người phụ nữ cho phép mình được tự do và chấp nhận thực tế rằng anh ta cần có một khoảng riêng nhất định trong cuộc sống của mình.

Còn với những anh chàng đang tìm kiếm người tri kỷ, họ sẽ chọn một người phụ nữ thích ở bên anh ta hơn là đi nghỉ với các cô bạn của mình. Một người phụ nữ thích tự làm mọi việc sẽ đe dọa một người đàn ông thích thực hiện mọi việc cùng "nửa kia" và điều này sẽ không thay đổi qua thời gian.

Mặc dù những công thức này dường như chẳng hề lãng mạn như khởi đầu của tình yêu sét đánh mà chúng ta hay thấy trên phim ảnh, hãy hiểu rằng đây chính là các yếu tố giúp bạn lựa chọn ra người phù hợp với mình dễ dàng hơn.

Vương Linh