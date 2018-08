Dấu hiệu người yêu là gã lừa tình / Những cách giữ người yêu phản tác dụng

Cuộc khảo sát trên Match.com cho thấy hành vi giới tính có thể là một nguyên nhân. Cũng theo khảo sát này, nam giới ít quan tâm đến việc dành thời gian cho bản thân bên cạnh thời gian ở bên nửa kia. Trong khi 77% phụ nữ nói rằng có không gian cá nhân là "rất quan trọng" thì chỉ 58% đàn ông cùng suy nghĩ này. 23% các chàng trai nghĩ rằng việc đi ra ngoài thường xuyên với bạn bè là rất quan trọng, so với 35% ở phụ nữ.

Ảnh: bratzlovemeter.co.uk

Trong một bài phỏng vấn trên USA Today, nhà nhân sinh học Helen Fisher, người hỗ trợ xây dựng cuộc khảo sát, cho biết: "Đàn ông bây giờ có xu hướng bắt đầu bắt chước một số quan điểm truyền thống của riêng phụ nữ và phụ nữ có xu hướng chấp nhận những thay đổi của đàn ông".

Những chàng trai có nhận ra sự thay đổi này không? Trong tình yêu, người đàn ông luôn tỏ ra khù khờ hơn so với phụ nữ. Chắc chắn phụ nữ có thể cởi mở hơn và sẽ trao cho những người đàn ông khác cơ hội khi họ chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Tuy nhiên, khi đàn ông yêu, họ yêu rất say đắm và thường gắn bó với mối tình đó nhiều hơn so với bạn gái.

Tại sao vậy? Bởi vì khi mối quan hệ cá nhân trở nên căng thẳng, người phụ nữ thường chia sẻ, tâm sự với bạn bè của họ. Họ có xu hướng chia sẻ cảm xúc và thú tội với bạn cùng giới. Họ muốn tư vấn và được tư vấn. Khi đàn ông yêu một ai đó, anh ta phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bạn gái của mình để hỗ trợ tinh thần, tâm sự, cũng như trò chuyện. Phụ nữ thường tiếp tục tâm sự với những người bạn thân nhất để được giúp đỡ, trải qua những thời điểm khó khăn về tâm lý.

Nghiên cứu cũng cho thấy nhiều người từng là bạn trước khi bắt đầu yêu nhau. 71% đã yêu một người nào đó mà ban đầu họ không thấy hấp dẫn, sau đó có những cuộc trò chuyện vui vẻ hay cùng chia sẻ những sở thích và niềm đam mê. 35% đã yêu một người nào đó dù ban đầu không có ấn tượng gì đặc biệt.

Tình yêu kéo dài. Nghiên cứu thu thập số liệu từ gần 5.200 người độc thân. Kết quả ghi nhận 29% nói rằng họ đang còn rất yêu người hiện tại của mình dù đã quen nhau 2-5 năm, 8% duy trì cảm giác này từ 6 đến 10 năm, 18% vẫn yêu trong hơn 10 năm.

Tình một đêm có thể dẫn đến các mối quan hệ nghiêm túc. 35 % số người được hỏi đã đi từ tình một đêm đến mối quan hệ cam kết lâu dài.

Quỳnh Trang - Thuận An (Theo marieclaire)