11 đặc điểm của người thông minh

Một số nhà tâm lý tiến hóa đã giả thuyết rằng bộ não lớn của con người có thể phát triển một phần thông qua quá trình gọi là "sự lựa chọn giới tính". Nói cách khác, những người thông minh có thể dễ dàng hơn trong việc thu hút bạn tình, giữ vững mối quan hệ và có con. Theo thời gian, các gene quy định trí thông minh sẽ được lan rộng khắp dân số, tăng cường sức mạnh trí não của loài người.

Có bằng chứng cho thấy đàn ông thông minh có nhiều khả năng kết hôn hơn. Lý do không chỉ bởi trí tuệ của họ mà còn do những người này có cơ hội lớn hơn tiếp cận tới "nguồn tiềm năng". Hơn hết, so với đàn ông, phụ nữ đánh giá một bạn tình có tham vọng, cần cù thì có triển vọng tài chính tốt hơn.

Ảnh minh họa: Lifepersona.

Vậy sự thông minh có ảnh hưởng quan trọng đến sự thành công của mối quan hệ hay đơn giản là một đại diện cho sự giàu có?

Jaakko Aspara dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu từ Phần Lan và Mỹ đã tìm hiểu sâu vào vấn đề này. Ông đã sử dụng thống kê quốc gia của Phần Lan, liên quan đến các dữ liệu về chỉ số thông minh (IQ), tình trạng hôn nhân và thu nhập của gần 190.000 nam giới.

Kết quả cho thấy đàn ông có nhiều khả năng kết hôn (và vẫn giữ vững hôn nhân 4 năm sau đó) nếu họ có trí thông minh cao hơn.

Điều này đúng ngay cả khi nhóm nghiên cứu tính toán ảnh hưởng về thu nhập của một người đàn ông đến triển vọng hôn nhân của anh ta. Sự giàu có của nam giới có ảnh hưởng lớn đến khả năng kết hôn của họ. Nhưng một người đàn ông thông minh vẫn có nhiều khả năng lập gia đình và giữ vững hôn nhân, bất kể anh ta có giàu hay không.

Trong các phân tích sâu thêm, Aspara chia điểm IQ ra làm 3 phần: Lời nói, logic và con số, và nhóm của ông phát hiện điều có vẻ không mới: Những người có tài ăn nói thường dễ lấy vợ nhất.

Vương Linh