4 cách cứu vãn cuộc hôn nhân không sex / Vợ không cho tôi động vào người 3 năm nay

Ảnh: Wordpress

Nó cũng từng là một điệp khúc phổ biến của những cặp đôi đã ly hôn. Theo một cách nào đó, dần dần họ đã trở thành hai người bạn cùng phòng hơn là một cặp vợ chồng. Sự thật là những cặp vợ chồng thiếu đam mê, không hài lòng về chuyện chăn gối sẽ không gặp nhau mỗi đêm. Dưới đây, các chuyên gia đã liệt kê 7 dấu hiệu hôn nhân của bạn đang thiếu sex và làm cách nào để gắn bó đam mê của bạn với đam mê của người bạn đời.

1. Không quan hệ tình dục

Nếu bạn không thể nhớ lần gần nhất hai người gặp nhau là khi nào, hoặc vợ chồng bạn chỉ gặp nhau trong những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật, kỷ niệm đám cưới… thì đó thực sự là những dấu hiệu không tốt. Theo chuyên gia tình dục học Tammy Nelson, tác giả cuốn Getting the Sex You Want, thời gian không gần gũi nhau càng lâu, vợ chồng bạn càng khó hồi sinh đời sống tình dục của mình.

"Về mặt sinh học, không quan hệ khiến cơ thể ngừng sản sinh hormone giới tính vốn làm cho bạn có cảm hứng. Đặc biệt là khi bạn đã trải qua một thời gian dài không có nó. Và sau đó, bạn bắt đầu không còn quan tâm đến nó nữa”, Nelson giải thích.

Bà khuyên, để giải quyết tình trạng này, vợ chồng bạn hãy lập một thời gian biểu cho sex. Nghe có vẻ giống như một kế hoạch ít lãng mạn nhất nhưng nó sẽ giúp vợ chồng bạn dần dần lấy lại niềm đam mê. Càng làm chuyện ấy nhiều hơn, bạn càng muốn có sex. Quan hệ tình dục sẽ hâm nóng lại hôn nhân, giúp vợ chồng bạn thoát khỏi tình cảnh đôi bạn cùng phòng và bắt đầu làm điều đó thường xuyên hơn.

2. Không chạm vào nhau

Những ngày này, vợ chồng bạn không ôm nhau. Sau những ngày đầu lãng mạn, giờ đây, thậm chí trước khi đi công tác một tuần, hai người cũng không động chạm vào nhau. Chìa khóa để đưa việc động chạm trở thành một ưu tiên là hãy động vào nhau một cách không có chủ ý, Nelson khuyên.

"Tận hưởng một đêm đơn giản và gợi cảm khi hai người cùng ngồi xem ti vi. Ngồi cạnh nhau, ôm nhau, gối đầu lên đùi nhau, nghịch tóc nhau… giúp bạn lấy lại dopamine (một chất có sẵn trong não bộ, tạo cảm giác sung sướng, thường được giải phóng khi ăn no hoặc sex). Từ đó, hai người có thể muốn đi tiếp đến quan hệ tình dục hoặc cũng có thể là xem thêm một bộ phim nữa, nhưng dù thế nào, động chạm vào nhau cũng rất quan trọng.

3. Cuộc sống của hai người như hai đường song song

Hai người có thể ngủ chung một giường, và đó là tất cả những gì vợ chồng bạn chia sẻ với nhau gần đây. Khi cuộc sống ít gặp nhau, lại có quá nhiều sự ưu tiên: con cái, công việc, du lịch, bạn bè… vợ chồng bạn càng ít thời gian dành cho quan hệ tình dục, nhà tâm lý học Susan Krauss Whitbourne cho biết. Để trở lại trên cùng một trang, cả hai người cần tích cực xích lại gần nhau.

Cuộc sống của bạn có thể bận rộn nhưng bạn cần phải xếp lịch để ở bên nhau khi chỉ có hai người. Giờ ăn tối có thể phụ thuộc vào con cái nhưng hai người vẫn có thể chỉ ta với mình cùng uống một ly rượu vang lúc khuya. "Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra lý do khiến hai người gắn bó với nhau. Nếu bạn dành thời gian cho nhau, những lý do này sẽ trở nên rất rõ ràng một lần nữa", Whitbourne nói.

4. Đau khi quan hệ

Nếu quan hệ tình dục khiến bạn hoặc người bạn đời đau và khó chịu, thì hôn nhân thiếu sex một thời gian là điều dễ hiểu. “Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, vấn đề có thể do kỹ thuật,” nhà tâm lý Susan Heitler, tác giả của chương trình Power Of Two Marriage cho biết.

Bạn nên tìm hiểu thông tin để giải quyết vấn đề này. Ví dụ, nếu bạn là phụ nữ, đôi khi tập thể dục nhẹ để cho máu lưu thông hoặc tắm vòi hoa sen ấm trước khi lên giường có thể giúp bạn hào hứng hơn. Nếu bạn cảm thấy có hứng, bạn có thể sẽ truyền cảm hứng này cho người bạn đời của mình.

Nếu vấn đề là đau hoặc khô do thời kỳ mãn kinh, cần khắc phục tình trạng này bằng các liệu pháp chăm sóc y tế. Khi đó, bạn hãy đi gặp bác sĩ.

5. Bị phân tâm bởi nhiều thứ khác

Nếu bạn hoặc người bạn đời đang có tình cảm với một người khác, bạn bắt đầu giảm đầu tư vào cuộc hôn nhân. Thể chất có thể không thay đổi nhưng năng lượng tinh thần liên quan đến vấn đề cảm xúc sẽ giảm sút. "Những hấp dẫn thể xác đối với một người ngoài đã khiến bạn không còn hào hứng trên giường với người bạn đời của mình, Krauss Whitbourne cho biết. Người ngoài đó dường như đang nắm giữ rất nhiều hấp dẫn mà hôn nhân của bạn hiện nay đang thiếu.

“Sự thật là thời gian và các nghĩa vụ có thể làm hỏng cả cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất, trừ khi cả hai vợ chồng cùng cố gắng giữ cho nó sống động. Vì thế đừng tìm sự thoải mái cho riêng mình. Hãy cố gắng nỗ lực hơn, xem xét điều gì là tốt nhất với người bạn đời. Hãy gửi tin nhắn nói rằng những gì người đó nghĩ về bạn là thực sự quan trọng". Whitbourne khuyên

6. Không gợi ý sex

Nếu suy nghĩ về việc kích thích hoạt động tình dục khiến bạn lo lắng hoặc bạn mệt mỏi với danh sách những lý do bào chữa, có lẽ bạn đang trong một cuộc hôn nhân không sex, Nelson nhận xét

"Khơi gợi quan hệ tình dục có nghĩa là ít nhất một người trong vợ chồng bạn đang chịu trách nhiệm cho chuyện chăn gối. Một người nào đó cần phải chịu trách nhiệm về việc thắp lửa. Ai đó cần phải ăn mặc gợi cảm, mua đồ chơi tình dục… Hoàn toàn tốt đẹp nếu một người khơi gợi và một người đi theo sự chỉ dẫn của người kia. Nhưng khi cả hai cùng dừng cố gắng, chuyện phòng the trong hôn nhân của bạn sẽ trục trặc.

7. Không kết nối cảm xúc với nhau

Trong một mối quan hệ bền vững và nghiêm túc như hôn nhân, sex không chỉ là thể xác. Nó gắn liền với những gì mà vợ chồng bạn cảm thấy trong hôn nhân của mình. Màn dạo đầu dành cho nhau nói rằng hai bạn vẫn có ý nghĩa như thế nào đối với nhau, Heitler cho biết.

Tình yêu và tình dục luôn đồng hành, yếu tố này thúc đẩy yếu tố kia. Khi bạn càng khao khát người bạn đời của mình, thì dường như người ấy cũng càng khao khát bạn. Để mọi thứ có thể bắt đầu, hãy khen ngợi và đánh giá cao người bạn đời của mình. Chia sẻ thời gian, sự quan tâm và tò mò về những gì về người kia đang làm hoặc đang nghĩ sẽ giúp vợ chồng bạn gặp lại nhau mỗi đêm.

Hoàng Anh (Theo Huffingtonpost)