Cầu duyên tại đền, chùa

Hiện nay có một số đền, chùa hay được các bạn trẻ kháo nhau để cầu duyên đầu năm. Dưới đây là một số địa điểm thường được các bạn trẻ đến cầu duyên nhất:

- Chùa Hà: Nhiều thanh niên cho rằng đây là địa chỉ cầu duyên linh nghiệm nhất. Không chỉ ngày Tết mà mùng 1, ngày rằm cũng rất đông bạn trẻ, kể cả các bạn trai, đến đây dâng hương, xin sớ cầu duyên.

- Am Mỵ Châu: Trong chùa, có am nhỏ thờ một bức tượng không đầu được trang trí rất đẹp và sang trọng. Theo người dân sống tại đây, bức tượng này là thờ công chúa Mỵ Châu bị vua cha chém đầu vì tội phản bội trong truyền thuyết xa xưa. Cũng vì câu chuyện dân gian chưa có chứng thực xúc động nên am Mỵ Châu được người đời truyền tụng rất có ứng nghiệm cho việc cầu duyên, cầu hạnh phúc gia đình.

Cầu duyên ở chùa Hà. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Chùa Duyên Ninh: Tên chữ là Duyên Ninh tự, tọa lạc trong thành Tây Hoa Lư ở xã Trường Yên, trên đường từ Tràng An đến chùa Bài Đính. Chùa được xây dựng dưới thời Vua Đinh Tiên Hoàng. Nơi đây Lý Thái Tổ và công chúa Lê Thị Phất Ngân con vua Lê Đại Hành đã thề hẹn yêu đương ở đó mà sinh ra Lý Thái Tông. Chính nguồn gốc về các cô công chúa, về gia đình hạnh phúc xa xưa của bậc vua chúa nhà Lý mà chùa sau này trở thành một điểm tín ngưỡng thu hút rất đông người dân tới cầu phúc, cầu may, đặc biệt là cầu duyên.

Trên thực tế không có ngôi chùa, đình đền nào riêng biệt cho việc cầu duyên, cầu hạnh phúc cá nhân mà chỉ là những lời đồn đoán trong dân gian, truyền miệng nhau.

"Cắt duyên âm"

Ngoài cầu duyên ở đền, chùa, các bạn trẻ còn có xu hướng "cắt duyên âm". Đây là khái niệm trong lĩnh vực tâm linh, mang tính chất mê tín, cho rằng người cao số, khó lấy chồng lấy vợ là do có người âm theo, cần thường xuyên đi lễ, và quan trọng là làm lễ "cắt duyên" để người âm không theo nữa. Dù hiệu quả không cao, nặng về hình thức nhưng do "có bệnh thì vái tứ phương", không ít bạn trẻ vẫn mất tiền để làm, thậm chí có người cắt duyên âm đến vài lần mà chưa thành công.

Kích hoạt tình duyên theo phong thủy

Ngoài việc cầu duyên tại đền chùa, hay cắt duyên âm khó kiểm chứng và có tính bị động, chúng ta có thể kích hoạt cung tình duyên theo khoa học phong thủy, mà có thể tự thực hiện được, chi phí lại không cao. Để kích hoạt, chúng ta cần làm tăng trường khí của sao Nhất Bạch, ngôi sao chủ về đào hoa, năm 2015 nằm ở phía Đông của căn phòng hay ngôi nhà, khu đất của bạn. Sao Nhất Bạch hành Thủy, để tăng tình duyên ta đặt bát nước, guồng nước, đá núi lửa, mã não đen, thạch anh tóc đen tại phía Đông. Thời gian đặt tốt trong năm 2015 có thể được là các ngày giờ sau: 10h 3/3 dương lịch, 10h 21/3 dương lịch, 10h 30/3 dương lịch. Càng đặt sớm hiệu quả càng tốt. Muốn hiệu quả hơn, còn kết hợp với Tứ trụ (năm, tháng, ngày, giờ sinh) của từng người để tính ra ngũ hành cần thiết, từ đó có cách hóa giải cho thích hợp.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị – ĐHXD