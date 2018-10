Vào tháng 4/2018, Zhang Ming, 22 tuổi đến tham dự tiệc cưới của người bạn tên Wang Cheng, sau đó nôn mửa, rồi qua đời trước khi tới viện. Sau tai nạn, gia đình Zhang Ming cho rằng những người có liên quan phải chịu trách nhiệm nên đã khởi kiện.

Gia đình nạn nhân đưa ra các lý lẽ: Cô dâu chú rể là người tổ chức tiệc cưới nên phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn. Khi Zhang Ming uống rượu, bạn bè cùng bàn đã không can ngăn, lúc say cũng không cấp cứu kịp thời. Khách sạn nơi tổ chức tiệc cũng phải chịu trách nhiệm.

Với các lý lẽ trên, gia đình Zhang Ming kiện 9 người ra tòa, bao gồm cô dâu, chú rể, bạn cùng bàn tiệc và khách sạn, yêu cầu các bị cáo phải chịu 60% trách nhiệm.

Uống rượu tại tiệc cưới, một chàng trai trẻ bị chết. Ảnh: Henanlong.

Mới đây, tòa án quận Dao Hải (thành phố Hợp Phì, An Huy) đã đưa ra phán quyết sơ thẩm cho vụ việc. Tòa xác minh hôm xảy ra tai nạn Zhang Ming cùng với Li Jun và Du Yong, chú rể và một số người khác có ngồi cùng bàn tiệc. Trên bàn có rượu trắng, rượu vang.

"Lúc anh ấy uống chén rượu trắng đầu tiên mọi người đã khuyên không nên uống nữa. Do phải làm việc nên hầu hết mọi người chỉ uống nước ngọt, không ai ép rượu anh này. Khi chúng tôi ra về, anh này vẫn bình thường", một số người trên bàn tiệc không quen Zhang Ming, nói với tờ Henanlong.

Qua điều tra, chỉ mình Zhang Minh uống rượu trắng, do đó bản thân anh phải chịu trách nhiệm chính. Khi Zhang Minh say, chú rể cùng hai người bạn không đưa đi cấp cứu kịp thời, nên cả ba đều phải chịu trách nhiệm. Cô dâu và những người trên bàn tiệc không quen nạn nhân, nên không bị truy cứu. Cũng không có cơ sở bắt khách sạn chịu trách nhiệm.

Sau cùng chú rể bị phạt 37.000 tệ (khoảng 124 triệu đồng), Li Jun và Du Yong mỗi người nộp phạt 18.000 tệ (khoảng 60 triệu đồng).

Bảo Nhiên