Ảnh: mycbh.com

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, lượng ánh sáng mặt trời quá ít ỏi vào mùa đông khiến cơ thể con người sản xuất hoóc môn serotonin ít hơn - là thứ vốn có lợi cho tình dục. Ngược lại, hoóc môn melatonin gây buồn ngủ sẽ được tiết ra nhiều hơn khiến cho chúng ta dửng dưng với việc ân ái.

Xét về mặt khoa học, cơ thể con người được cài đặt một lập trình sinh học giảm năng lượng tình dục vào mùa lạnh. Nghiên cứu của ĐH Tasmania (Australia) vào mùa đông lạnh cho thấy, quá trình trao đổi chất của toàn cơ thể chậm lại, kéo theo nhiệt huyết của các điểm G cũng yếu đi. Và hệ quả là thân chủ chỉ muốn hạn chế mất calorie bằng cách ngủ nhiều hơn thay vì hoạt động tích cực.

Còn theo bác sĩ, chuyên gia liệu pháp tình dục người Mỹ Ian Kerner thì "thời tiết lạnh có khuynh hướng làm nguội những cảm xúc tình dục. Nếu làn da của bạn ấm, cảm giác ham muốn tình dục sẽ nhạy hơn. Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm, dương vật của nam giới thường co lại nên kích thước cũng nhỏ hơn so với bình thường, thậm chí còn khó điều khiển hơn (do máu đổ về nhiều cơ quan để giữ ấm cơ thể). Ngoài ra, nếu bị nhiễm lạnh, hoạt động của tinh hoàn cũng bị ảnh hưởng, làm giảm số lượng, chất lượng tinh binh cũng như hoóc môn sinh dục testosterone nên ham muốn tình dục sẽ giảm. Với nữ giới, trời lạnh sẽ làm hệ thống mao mạch vùng bụng dưới bị tắc nghẽn, khiến quá trình tiết dịch nhờn ở âm đạo cũng khó khăn và chậm chạp hơn.

Nhiều người nghĩ rằng trời lạnh là thời điểm lý tưởng để ôm ghì lấy nhau. Điều đó đúng, nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây. Nếu cố tiến xa hơn thì mọi hoạt động cũng sẽ diễn ra một cách chậm chạp vì con người thường có xu hướng lười vận động khi tiết trời thay đổi. Hơn nữa, nếu không chuẩn bị chu đáo, cả hai rất dễ bị nhiễm lạnh khi gần gũi quá lâu hay yêu mà không có các liệu pháp ủ ấm…

Ngoài ra, thời tiết lạnh giá cũng làm hạn chế nhiều về không gian yêu của các đôi. Chắc hẳn chẳng ai dám rời xa chiếc chăn ấm để kéo những màn ân ái sang ghế sofa, xuống nền nhà hay vào bồn tắm như khi thời tiết ấm áp. Các tư thế yêu cũng ít sáng tạo hơn, có thể chỉ dừng lại ở một vài kiểu truyền thống bởi chỉ cần một chút không khí lạnh tràn vào là có thể làm hỏng cuộc yêu ngay lập tức.

Phải cởi bỏ lớp quần áo dày cộp bên ngoài để nhập cuộc quả là một điều không mấy dễ dàng khi bạn muốn yêu vào mùa đông. Bởi thế, trước tiên, hãy nghĩ tới việc làm nóng cơ thể. Một bồn tắm nước nóng cho cả hai là cách không tồi để khởi động "cuộc yêu" lý tưởng nhất. Tuy nhiên, ngay khi vừa rời khỏi bồn nước nóng, cảm giác lạnh giá sẽ lại quay trở lại. Vì vậy, hai người nên massage cơ thể cho nhau với những động tác nhẹ nhàng từ cổ vuốt dọc xuống lưng. Có thể thêm một chút tinh dầu massage tính nóng để cơ thể nhanh chóng lấy lại thân nhiệt. Cách này giúp các đôi vừa giữ ấm được cơ thể vừa tạo cảm giác thư thái, khoan khoái để "cuộc yêu" thêm phần thú vị.

Việc tạo không gian ấm cúng cho cuộc yêu cũng là cần thiết mà các Eva nên chuẩn bị khi bước vào mùa đông. Hãy thử trang bị cho căn phòng ngủ của hai bạn một bóng đèn có ánh sáng màu xanh. Theo một báo cáo được đăng tải trên tạp chí y học Journal of Clinical Endocrinology của Anh thì ánh sáng màu xanh có khả năng tái thiết lập nhịp sinh học và sự trao đổi chất hiệu quả hơn hẳn so với loại bóng màu vàng, đỏ… nhờ "đánh lừa" cơ thể rằng, bạn đang ở trong mùa hè rực lửa, mùa "yêu đương" nồng nàn nhất. Đốt lò sưởi hoặc thắp nến trong phòng ngủ cũng là một cách để tạo ra không gian ấm cúng cho "chuyện ấy".

Đặc biệt, theo nghiên cứu từ ĐH Illinois (Mỹ), không có gì làm nóng nhanh hơn sự lan truyền nhiệt độ cơ thể của người này sang cơ thể của người khác. Vì ngoài sự làm ấm mang tính vật lý bên ngoài, việc da chạm da còn có hiệu ứng làm nóng bên trong nhờ sự thôi thúc của nội tiết tố oxytocin gia tăng và đây chính là yếu tố hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc kích thích nào. Ngoài ra, theo lời khuyên của các chuyên gia, cánh mày râu nên lưu tâm đến việc tránh lạnh cho đôi chân của đối tác bằng cách khuyên nàng nên đeo một đôi tất dày vừa đủ. Theo phát hiện của các nhà khoa học từ ĐH Groningen (Hà Lan) thì phụ nữ dễ đạt cực khoái hơn nếu đôi chân được giữ ấm.

Theo Giadinh.net