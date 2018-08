Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới nhiệt độ chung tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm. Thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân.

Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương về cách phòng chống rét, đặc biệt với người già và trẻ em. Cụ thể: nhà cửa phải che chắn kỹ, chăn đệm đảm bảo đủ ấm, mặc quần áo đủ ấm trước khi đi ra ngoài.

Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Nơi xếp hàng chờ khám, buồng khám, buồng điều trị phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi... đảm bảo người bệnh được giữ ấm.

Đồng thời, đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh như các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp do các loai virus đường hô hấp gây ra do thời tiết rét đậm rét hại...

Hải Phong