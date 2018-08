Bạn gái đa tình có nên cưới làm vợ / Dính tình yêu sét đánh với người đàn ông đào hoa

Bạn trai đi làm xa nên tôi ở nhà tự do tự tại. Nhiều chàng tán tỉnh, tôi không phản đối mà cũng chẳng chấp nhận. Thông thường khi họ mới mon men đến, tôi cũng gần mủi lòng nhưng đến khi họ bày tỏ, tôi lại sợ nên bảo rằng đã có bạn trai.

Một số chàng nghe tôi nói thế thì rút lui nhưng có một anh bảo phương châm là "Đánh đồn có địch thích hơn" nên cứ tấn công. Tôi đã nhận lời đi ăn, đi dạo, uống cafe với các anh ấy cho khuây khỏa nhưng tình cảm thì chưa có gì. Như thế tôi có phải là lăng nhăng không? (An)

Ảnh minh họa: yourtango.

Trả lời:

Chào An,

Chúng ta thử làm một phép hoán đổi vị trí bạn nhé, thay vì là bạn lửng lơ con cá vàng, đi chơi, cafe với hết chàng này tới chàng kia, thì vai trò đó sẽ do người yêu bạn đảm nhiệm.

Hãy tưởng tượng, người yêu bạn cũng lửng lơ buông lời ong bướm với hết cô gái này đến cô gái kia, nay đi bar với một cô chân dài này, mai lại đi cafe với một cô váy ngắn nọ, ngày kia lại đi xem phim với một cô nữa. Anh ấy cũng hứa chắc với bạn rằng, chẳng qua đi cho đỡ buồn khi xa em thôi chứ chẳng có tình cảm gì cả. Lúc đó bạn sẽ có suy nghĩ gì về bạn trai, và khả năng bạn sẽ cư xử ra sao với chàng?

Hai phương án để bạn lựa chọn:

- Coi đó là chuyện nhỏ, thế kỷ 21 rồi, mỗi người có quyền tự do riêng.

- Sẽ gửi tối hậu thư cho bạn trai yêu cầu chấm dứt những hiện tượng đó, nếu không chấp hành sẽ cắt đứt quan hệ "ngoại giao".

Qua thực tế tư vấn, một sự thật đáng ngạc nhiên là dù đã sống ở thế kỷ 21 được 13 năm rồi, nhưng phương án 2 lại được chọn lựa nhiều nhất kể cả nam lẫn nữ.

Tất nhiên, sẽ có những bạn lý luận rằng yêu thì phải tin nhau chứ. Đúng vậy, yêu thì phải tin nhưng niềm tin phải được xây dựng trên cơ sở biểu hiện đáng tin cậy chứ không phải trên những biểu hiện có thể gây hoang mang, nghi ngờ.

Một ví dụ rất đơn giản, khi đi mua hàng, giữa 2 mặt hàng được quảng cáo là cùng chất lượng nhưng một mặt hàng bao bì in ấn thủ công, chữ viết lem nhem, không rõ cơ sở sản xuất. Một mặt hàng bao bì in ấn rõ ràng bắt mắt, địa chỉ cơ sở sản xuất được ghi to rõ bạn tin vào mặt hàng nào hơn?

An mến, ông bà chúng ta xưa đã nói "Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác". Trong tình yêu cũng vậy, bạn không muốn người yêu lăng nhăng thì bản thân cũng phải nghiêm túc. Có vậy mới tạo ra ở nhau sự tôn trọng, tin tưởng và bền vững trong tình yêu bạn ạ.

Trong những cái mất mát, mất niềm tin là điều tệ hại hơn cả. Đừng để đến khi dông tố xảy ra thì mọi chuyện khó cứu vãn được bạn nhé.

Chúc bạn có được tình yêu bền vững.

Chuyên viên Phạm Phúc Thịnh

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc