Bí mật của cuộc hôn nhân thành công / Bí quyết hôn nhân của những đôi vợ chồng bách niên giai lão

Ảnh: aolcdn.com

1. Không quan tâm ai kiếm được nhiều hơn

Ngày nay, khoảng 28% phụ nữ Mỹ đã kết hôn có thu nhập cao hơn chồng. Chồng kiếm ít hơn vợ có thể là điều khó chấp nhận với nhiều người. Tuy nhiên, nếu gia đình bạn đang trong hoàn cảnh ấy, có rất nhiều cách để bạn xử lý. Hãy bắt đầu bằng cách hít thở thật sâu, ngồi xuống với nhau và kiểm tra xem các bạn đang đứng ở vị trí nào, đặc biệt nếu công việc của người chồng không đâu vào đâu. "Bạn nên nhớ, bạn đang có một gia đình và ít nhất có một nguồn thu nhập để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này và rồi những ngày này cũng sẽ qua đi", chuyên gia tình yêu, tiến sĩ Paulette Kouffman Sherman khuyên. "Điều này nghe có vẻ hơi sến, nhưng sự tin tưởng sẽ rất có ích. Vợ chồng là một cặp. Bây giờ, vợ đang gánh vác công việc giúp gia đình tồn tại. Khi khác, chồng sẽ làm việc đó. Vợ chồng sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau".

2. Vợ chồng chung nhau ít nhất là một sở thích

Theo chuyên gia hôn nhân gia đình Laurie Puhn, nếu bạn tìm thấy một thứ khiến cả hai vợ chồng bạn cùng say mê, tình cảm sẽ tốt hơn rất nhiều. Tham gia những hoạt động thư giãn cùng nhau sẽ giúp giải phóng dopamine, một hóa chất có sẵn trong não khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

3. Vui vẻ dành cho nhau những "khoảng trời riêng"

Hãy lên kế hoạch đi gặp các cô bạn gái của bạn vào một buổi tối nào đó và cũng khuyến khích chồng có thời gian được tự do với những người bạn của anh ấy. "Chỉ vì bạn đã kết hôn không có nghĩa là thế giới của bạn phải sụp đổ để dành chỗ cho thế giới của hai người", April Masini, tác giả của cuốn Think & Date Like A Man nhận xét. Việc cân bằng giữa cuộc sống của riêng bạn với cuộc sống của cả hai vợ chồng là rất quan trọng.

4. Tìm ra cách tốt nhất để chia sẻ việc nhà

Một nghiên cứu của trường đại học Illinois cho thấy phân chia việc nhà không đồng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực tới mức độ hài lòng trong hôn nhân của các bà vợ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các ông chồng. Bởi vì như nhận xét của tiến sĩ Leah Klungness, đàn ông thường coi làm việc nhà là một cách để giúp đỡ vợ, trong khi phụ nữ có xu hướng xem đó như một phần của công việc. Trong quan điểm của nam giới, bát đĩa được rửa hay không không quan trọng, bởi đơn giản là anh ta không coi trọng những việc đó.

Chia sẻ việc nhà báo hiệu rằng vợ chồng bạn bình đẳng và tôn trọng nhau. Andrea Syrtash, tác giả của cuốn Cheat On Your Husband (With Your Husband), gợi ý, vợ chồng có thể cùng làm việc nhà nhiều hơn, và giảm sự chia việc. Vợ chồng hạnh phúc là luôn giúp đỡ lẫn nhau, vì thế nếu một trong hai người có một tuần bận mải, người kia hãy coi làm việc nhà như một cách nhắc nhở hai bạn là một cặp.

5. Quan hệ tình dục ngay cả khi không háo hức

Nếu bạn nghĩ rằng việc quan hệ chăn gối tuân theo một thời khóa biểu sẽ khiến nó trở nên nhàm chán giống như một nghĩa vụ phải làm, thì bạn nên nghĩ lại. “Việc lên lịch như thế này sẽ khiến bạn cảm thấy có điều gì đó để mong đợi", chuyên gia về tình yêu và hôn nhân Barbie Adler nhận xét. Thậm chí. nếu bạn vừa trải quả một ngày mệt mỏi, sự thân mật sẽ gắn kết hai bạn với nhau. Cuộc gặp gỡ cũng không cần phải kéo quá dài.

Để làm cho sex trở nên vui vẻ, có thể chọn những cách nói vui nhưng không thô tục để gợi ý, ví dụ “Em thèm ăn món bánh tacos". Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng nhắn nhủ nhau ngay trước mặt bạn bè hay ngay trong bữa ăn tối của gia đình. Việc chia sẻ một câu chuyện đùa vui sẽ giúp vợ chồng bạn vui vẻ và gắn kết với nhau hơn.

6. Chạm vào nhau hàng ngày

Ở đây, hoàn toàn không đề cập đến lúc đi ngủ. Trong tất cả các giác quan của chúng ta, sờ nắm - động chạm là giác quan duy nhất phát triển ngay từ khi chúng ta còn trong bào thai. Đó cũng là giác quan duy nhất có thể sử dụng toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu xuống chân.

Ôm hôn là cách đơn giản nhất để kết nối với người bạn đời. Đặc biệt khi hôn nhau, testosterone từ người chồng sẽ chuyển sang người vợ khi họ khóa môi trong ít nhất là 10 giây. Ngoài ra, động chạm vào người khác cũng làm tăng lượng oxytocin, vốn được coi là hoóc môn của tình yêu hay hạnh phúc.

7. Có chiến lược chơi game

Một nghiên cứu của trường đại học Brigham Young phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng ít hài lòng với hôn nhân hơn khi cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng bởi thú chơi game của một người. 75% những phụ nữ kết hôn với các ông chồng nghiện game ao ước chồng mình dành nhiều nỗ lực vào mối quan hệ vợ chồng như khi họ hạ gục người ngoài hành tinh và ghi điểm trong các trò chơi tưởng tượng. Tuy nhiên, điều thú vị là trong số những cặp vợ chồng chơi game cùng nhau, có tới 76% thừa nhận hoạt động đó có lợi cho hôn nhân của họ.

8. Tôn trọng phong cách tranh luận của nhau

Vợ chồng thường lời qua tiếng lại vì những chuyện rất vặt vãnh đến những chuyện to tát. Việc bạn cảm nhận được cảm giác của mình và nói lên được ý kiến của mình là rất quan trọng, ngay cả khi tranh luận kết thúc bằng sự bất đồng giữa hai người.

Theo một nghiên cứu của Đại học Baylor, việc trở nên phòng thủ và đỏ mặt trong suốt cuộc tranh luận không phải là điều xấu, bởi nó có thể dẫn đến một giải pháp hài lòng hơn sau đó. Hãy tôn trọng phong cách tranh luận của nhau. Nếu người bạn đời thích có khoảng thời gian một mình để suy nghĩ trước khi mổ xẻ vấn đề, hãy tạo điều kiện cho anh ấy, mặc dù điều đó có thể khiến bạn hơi khó chịu. Hãy đảm bảo không để mọi thứ trở nên xấu xí, không dùng những lời lẽ thô tục hay xúc phạm nhau khi tranh luận.

9. Muốn được khỏe mạnh

Không cần phải rầy la, cằn nhằn, nhưng bạn nên cùng nhau kiểm soát sức khỏe tổng thể của mình, thậm chí có thể cùng uống bổ sung vitamine, hay đi bộ sau bữa tối cùng nhau. Theo một nghiên cứu do Đại học Chicago tiến hành, những người phụ nữ có chồng ốm yếu thường có nhiều xung đột trong hôn nhân hơn những người có chồng khỏe mạnh. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, gánh nặng chăm sóc một người bạn đời bị bệnh đối với phụ nữ thường nặng nề hơn nam giới, bởi phụ nữ thường có xu hướng biến mình thành y tá.

10. Từ bỏ phương tiện truyền thông xã hội

Theo một nghiên cứu mới công bố trên trang Computers in Human Behavior, thời gian đăng các bài viết và chát với bạn bè trên các phương tiện truyền thông xã hội có thể làm hỏng cả một cuộc hôn nhân.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ở những tiểu bang nước Mỹ, nơi có hơn 20% dân số sử dụng Facebook, tỷ lệ ly hôn cao hơn trung bình khoảng 2 %. Khi kiểm tra dữ liệu từ một nghiên cứu năm 2011 của các cặp vợ chồng từ 18 đến 39 tuổi, họ phát hiện ra rằng những người không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cảm thấy hạnh phúc với hôn nhân hơn những người sử dụng là 11,4 %. Nếu bạn không sẵn sàng từ bỏ những thông tin trên mạng xã hội của mình, hãy cởi mở với bạn đời về những gì bạn đang làm, vì vậy người đó sẽ không nói, đọc quá nhiều thứ có thể nhạy cảm mà bạn được tag vào.

Kim Anh (Theo Redbook)