5 bí kíp ngăn chồng ngoại tình / Điều nên làm khi biết chồng ngoại tình

Nếu người đàn ông của bạn là kẻ trăng hoa, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn bị tổn thương bởi các "tay chơi" hơn một lần hay bạn đã biết người đó không tử tế mà vẫn lao vào, thì có thể vì một hoặc vài lý do dưới đây:

Từng bị bố bỏ rơi

Theo tiến sĩ Jeanette Raymond, chuyên gia tâm lý tại Los Angeles (Mỹ), nếu người cha từng bỏ bê gia đình hay ngược đãi vợ con hoặc chẳng quan tâm gì đến con gái, sẽ tạo một vòng luẩn quẩn cho cuộc đời bạn. Bạn sẽ cho rằng người đàn ông nào cũng vậy và dễ khiến các mối quan hệ của mình trở thành bi kịch. Tiến sĩ Raymond nhớ lại một trường hợp khách hàng.

Đó là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc cho đến khi người đàn ông hay giao du với các đồng nghiệp của mình hơn. Người vợ trở nên luôn muốn chiếm hữu và bắt đầu thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng. Ngay cả khi chồng đi gặp anh trai, người vợ cũng quy kết anh đi ngoại tình. "Cô ấy cảm thấy như chồng không còn quan tâm tới mình, giống như cha cô ngày trước", tiến sĩ Raymond kể lại. Người chồng cuối cùng đã ngoại tình thật. Anh ta thừa nhận làm vậy để tránh xa vợ. Người phụ nữ vướng vào vòng luẩn quẩn này cần để quá khứ ngủ yên và đừng để nó tiếp tục làm hại cuộc sống hiện tại của mình. "Hãy nhìn vào thực tế, không chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình", nhà tâm lý khuyên.

Ảnh minh họa: Galadaling.com.

Nhầm lẫn giữa sự hấp dẫn và tình yêu

Sự hấp dẫn chỉ là một việc xảy ra. Tình yêu là thứ được bồi đắp qua thời gian và luôn cần được vun xới. Dĩ nhiên, sự hấp dẫn có thể dẫn tới tình yêu nhưng không phải lúc nào cũng vậy. "Sự hấp dẫn của phụ nữ với đàn ông lúc nào cũng giống nhau dù bạn 16, 36 hay 56 tuổi. Nếu bạn hiểu rằng hấp dẫn và tình yêu là hai thứ khác nhau và hấp dẫn không phải lúc nào cũng dẫn tới tình yêu, bạn đã có một lợi thế lớn", nhà tâm lý Scot Conway chia sẻ.

Bị hấp dẫn bởi những người không phù hợp

Người phụ nữ bị tổn thương hết lần này đến lần khác thường không để ý đến những anh chàng tốt. "Nhiều anh chàng hứa hẹn sẽ là người chồng, người cha tốt lại được xếp vào khu vực bạn bè. Lý do là những anh chàng này thường quá cố gắng để gây ấn tượng với bạn và dễ khiến bạn chán. Đôi khi cái phụ nữ muốn là 'một anh chàng tệ có thể thay đổi được'", tiến sĩ Raymond giải thích. Vì vậy nên mới có quy tắc hẹn hò hai lần: Hãy cho một chàng trai cơ hội trước khi từ chối anh ta.

Làm sao bạn biết là đã tìm được người đàn ông thực sự dành cho mình? Đó chính là người bạn có thể nói với anh ta mọi thứ mà không cảm thấy bối rối hay sợ anh ta lảng xa. Anh ta chấp nhận con người thực sự của bạn như vốn có, ông Raymond chia sẻ.

Không còn hứng thú với sex nữa

Sex thực sự quan trọng với đàn ông. Nếu bạn chỉ làm mọi thứ cho xong việc và "yêu" mà chẳng thích thú gì thì nửa kia sẽ cảm thấy bị từ chối và nghĩ tới chuyện ngoài luồng. Hãy thử trò chuyện với anh ấy, nói cho chàng biết điều gì bạn thích và dễ gây hưng phấn. Nếu bạn không sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của chàng, nhu cầu đó sẽ không biến mất. Nếu không muốn có ai đó làm việc gì thay mình, bạn phải tự làm.

Khắt khe với bản thân

Nếu bạn bất an về cơ thể mình và thường xuyên phàn nàn về nó, anh ấy cũng sẽ bắt đầu nhìn bạn qua đôi mắt của chính bạn. Nhiều người trong chúng ta làm việc này nhiều hơn mức mình tưởng. "Những cái quần này làm em trông béo nhỉ? Anh có thấy em tăng cân không? Em ghét cái đám da sần sùi của mình. Ngực em trở nên chảy xệ rồi... Bạn hãy ngừng lại. Hãy để cho người đàn ông của mình nhìn thấy vẻ rực rỡ của bạn. Hành động một cách tự tin, trân trọng cơ thể bất chấp tuổi tác hay hình dáng nó thế nào", Laurel House, chuyên gia tư vấn về tình yêu hôn nhân nói.

Từ bỏ sự độc lập của mình

Một số phụ nữ cống hiến hết mình cho mối quan hệ tới nỗi "nửa kia" cảm thấy không được thoải mái và như bị "mua chuộc", tiến sĩ Raymond nói. Mỉa mai là càng cống hiến cho mối quan hệ, bạn càng trở nên ít giống với người phụ nữ mà chàng từng bị hấp dẫn lúc ban đầu. Nếu bạn đánh mất bản thân vì một người đàn ông - hoãn mọi kế hoạch vì anh ta, chỉ nghe nhạc anh ta thích, chỉ đăng các bức hình hai người trên Facebook - người ấy có thể cảm thấy như vướng vào bẫy. "Khi một người cảm thấy bị mắc bẫy, theo bản năng họ sẽ cố để thoát ra. Họ có thể làm việc này bằng cách ngoại tình vì đó là một lối thoát dễ dàng cho họ", tiến sĩ Raymond giải thích.

Tin rằng người dẻo mỏ là anh chàng ngọt ngào

Những người phụ nữ không tin vào linh tính của mình khi có những dấu hiệu cảnh báo thường dễ bị "đá" hơn. "Tôi từng có một bệnh nhân dính líu với một tay đểu thực sự. Nhưng chàng kia viết cho cô những lá thư dài và cô gái cho rằng 'đó là những lời ngọt ngào từ tâm can mà anh ấy không thể nói với ai'", Jane Greer, chuyên gia tư vấn tại New York kể lại.

Ông cho rằng phụ nữ dễ bị phản bội thường có khuynh hướng hay phô trương tình cảm. Các anh chàng nhanh chóng hiểu rằng, chỉ cần anh ta dùng những ngôn từ bay bướm là đủ để người đàn bà cảm thấy được gắn bó và không còn chú ý tới những điều đang thực sự diễn ra. Vì thế, muốn hiểu một người đàn ông, tốt hơn là trò chuyện với anh ta bằng ngôn ngữ đời thường, xem hành động của anh ta và cách anh ta đối xử với mọi người xung quanh.

Quá tham công tiếc việc

Nếu bạn triền miên ngập đầu trong công việc hay không thường xuyên có mặt bên cạnh người đàn ông của mình, anh ta có thể cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu bạn thực sự không thể giảm tải công việc, hãy bù đắp khi có thời gian rảnh. Thậm chí bạn chỉ cần rảnh mỗi tuần một ngày, sử dụng ngày đó để ưu tiên cho mối quan hệ của mình, là đủ. Chẳng hạn dành riêng tối thứ bảy hàng tuần chỉ để nằm gối đầu lên đùi người ấy trên ghế dài xem phim. Trò chuyện cởi mở và thường xuyên với bạn đời về những thời điểm bạn có thể vắng mặt và lý do, chia sẻ tâm tư của bạn và về thời gian mong đợi có thể sắp xếp xong việc là điều cần thiết. Nếu không, ngày này qua tháng khác, anh ấy có thể đáp lại sự "bỏ rơi" của bạn bằng cách ngoại tình.

Không quan tâm đến hình ảnh của mình trước mặt người ấy

"Việc bạn chẳng chăm chút gì cho bản thân sẽ gửi tới chồng/người yêu một thông điệp: Hãy để em một mình", tiến sĩ tâm lý Carole Lieberman, tác giả cuốn sách Bad Girls: When men love them & How good girls can learn their secrets chia sẻ. Các chàng trai có thể suy diễn việc bạn chẳng để ý gì đến hình ảnh mình trước mặt họ giống như việc bạn không quan tâm đến họ và đó là một cú đánh vào lòng tự trọng của phái nam. Điều đó cũng giống như thông điệp "anh không xứng để em phải chăm chút hơn". Ngoài ra, theo tác giả Lieberman, những người phụ nữ bị phản bội thường có điểm chung là sử dụng toilet, đánh rắm, tẩy lông... trước mặt người đàn ông của mình.

Đặt con cái lên hàng đầu

Nếu bạn chưa bao giờ dành sự ưu tiên thời gian cho chồng, anh ấy sẽ ước được ở bên cạnh một người nào đó coi trọng mình. Bạn có thể sẵn sàng hủy kế hoạch một đêm hẹn hò với "nửa kia" chỉ vì cô con gái muốn ngủ chung với mẹ, cần được kể chuyện hay "tất cả đồ ngủ của em đều xấu"... thì có lẽ chồng bạn thấy anh ta giống như ở hạng bét trong mối quan tâm của bạn.

"Một câu điều kiện hay được những phụ nữ dễ bị phản bội nói là 'đợi đến khi con lớn hơn, mọi việc nhẹ nhàng hơn sẽ chăm chút cho chuyện vợ chồng', nhưng điều này là không thể. Bạn có thể đợi nhưng nửa kia chưa chắc đã đủ kiên nhẫn", nhà tâm lý đúc kết. Bởi vậy, hãy phá bỏ vòng tròn này bằng việc học cách trở thành một 'bà mẹ vừa đủ tốt". Thay vì ngày nào cũng hì hục làm bánh, bạn có thể mua; tham gia tình nguyện ở trường một tháng một lần thay vì một tuần một lần; để con cái có thời gian nghỉ ngơi thay vì lên lịch cho từng phút mỗi ngày... Khi đó, bạn sẽ được giải phóng năng lượng cho bản thân và cho bạn đời.

Vương Linh (Theo Womansday.com)