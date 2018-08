5 yếu tố cần thiết làm nên một tình yêu đẹp / 5 chiêu quyến rũ phái mạnh / 7 dấu hiệu chàng chưa sẵn sàng quan hệ nghiêm túc

Ảnh: Teenspot.com

Khi bắt đầu yêu, đàn ông sợ nhất sự lệ thuộc

Đàn ông thường lo lắng, sau khi gắn bó với một phụ nữ, chẳng biết mình có được đi xem đá bóng nữa không? Có được quyền ngồi tán gẫu với cánh mày râu xem liệu thế giới có khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân không? Cho nên, khi bắt đầu yêu một chàng trai, bạn đừng chứng tỏ rằng anh ta là toàn bộ thế giới của bạn. Bạn đừng dẹp bỏ tất cả các niềm vui, các thói quen của bạn để được ở bên anh ta càng nhiều càng tốt.

Họ rất sợ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo ra hạnh phúc cho bạn gái. Khi một người đàn ông cảm thấy người yêu càng ngày càng tỏ ra phải cần đến mình thì mới có hạnh phúc, anh ta có cảm giác như phải trả món nợ mà mình chưa bao giờ vay.



Một chàng trai tâm sự, trước khi tỏ tình, tôi và Tuyết đã là bạn hơn ba năm. Khi đó, cô ấy là một người bạn gái tuyệt vời. Lúc nào gặp nhau, Tuyết cũng cười rất tươi. Những khi tôi gặp điều gì phiền muộn, chỉ cần gặp Tuyết, trông thấy nụ cười của nàng là như cất được gánh nặng trong lòng đi. Có khi hai ba ngày chúng tôi không gặp nhau, Tuyết cũng chẳng bao giờ chất vấn là tại sao lại lặn đi đâu mất tăm cả mấy ngày như thế. Nhưng từ khi bắt đầu yêu nhau, Tuyết đã đặt ra bao nhiêu luật lệ mới. Chẳng hạn như một ngày không gặp phải khai báo rõ là đi đâu, làm gì?



Tuyết không bao giờ chấp nhận cả buổi tối thứ bảy, tôi ngồi dán mắt xem liền hai trận đá bóng quốc tế trên truyền hình. Càng không thể chấp nhận tôi có thể nằm cả buổi tối ở nhà một thằng bạn thân để nghe nhạc. Khi tôi thật thà giải thích về những buổi vắng mặt đó, nàng thường xị mặt ra rồi kết luận, nếu anh thấy những trò “vô bổ” đó có giá trị hơn là cùng đi chơi với em thì tốt nhất là nên chia tay nhau để khỏi phải ràng buộc. Tôi cảm thấy Tuyết thay đổi đến không còn một chút gì giống với cô bạn gái dịu hiền và tốt bụng mà tôi hằng quý mến.

Đàn ông khi yêu vẫn bị lôi cuốn bởi nhiều cái khác

Có những cô gái coi tình yêu là tất cả. Tiếc rằng, nam giới lại không như thế. Đàn ông khi yêu vẫn bị lôi cuốn bởi nhiều cái khác. Cái đó có thể là công danh sự nghiệp, có thể là những cách kiếm tiền và nhiều khi chỉ là những trò "vô bổ" đã đi theo họ suốt cả tuổi thiếu niên cho đến lúc trưởng thành mà ngày nay khi đã thật sự yêu, họ vẫn không thể nào từ bỏ được vì nếu từ bỏ những cái đó, họ không còn là họ nữa. Họ sẽ rầu rĩ, đau khổ và nếu bị bắt buộc kéo dài, có thể họ sẽ bị stress.



Bạn có nhìn thấy trên tivi những trận bóng đá ở Anh hay Đức không? Trận nào cũng chật cứng cả khán đài, hàng vạn đàn ông hò hét như điên. Họ cũng như tất cả những đàn ông khác, có thể họ đang yêu say đắm nhưng họ không thể bỏ những ham thích của họ được. Bạn đừng lấy làm buồn phiền vì bạn đáng yêu như thế mà sao vẫn không thay thế được những trò "vô bổ" của họ. Có chị còn thất vọng nhìn người yêu, nhìn chồng như nhìn một đứa trẻ con. "Người như thế thì bao giờ mới trưởng thành được?"

Phụ nữ hiện đại không nên quá phụ thuộc vào người yêu, người chồng

Các nhà tâm lý tình yêu và hôn nhân hiện đại cho rằng, trong một xã hội nam nữ đã hoàn toàn bình đẳng, người phụ nữ không nên tự trói buộc toàn bộ con người mình vào với người yêu, người chồng. Tại sao lại phải thế? Chẳng lẽ ngoài tình yêu ra, phụ nữ không có niềm vui gì nữa? Không những thế, người ta còn cho rằng, chẳng tội gì khi yêu, phụ nữ phải từ bỏ tất cả những gì mình đã say mê trước đó. Vẫn phải đầu tư vào các mối quan hệ bạn bè, các thú vui lành mạnh. Chỉ có những người dại dột mới ném toàn bộ cuộc đời mình vào "canh bạc" tình yêu.

Bởi vì, nếu bạn bỏ tất cả để dành cho tình yêu, đến khi nó chẳng may tan vỡ, bạn sẽ còn lại cái gì? Đó cũng là điều lý giải vì sao phụ nữ thường phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn đàn ông khi tình yêu hay hôn nhân đổ vỡ.



Thực tế cũng chỉ ra rằng, những phụ nữ không quá lệ thuộc vào tình yêu và cũng không đòi hỏi người yêu phải lệ thuộc vào mình, chính là những người thường nuôi dưỡng được tình yêu bền vững hơn vì họ không làm cho hai người chán nhau mà luôn cảm thấy cần nhau, thiếu nhau, khao khát nhau. Chính cái đó là tình yêu đấy.

Theo Báo Phụ nữ TPHCM