Nhưng giờ đây, ở tuổi 25, Nieka và gia đình cô đang tổ chức ăn mừng "sự kỳ diệu" sau khi cô sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Bé Joscar ra đời hai tuần trước. "Tôi luôn muốn có con, nhưng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải xin con nuôi, do vậy điều này đơn giản là thật tuyệt vời", nữ y tá nhi khoa hiện sống ở Greater Manchester cho biết. Năm lên 7, cô bé Nieka có một chỗ sưng ở bắp chân. Bác sĩ Carol Starkie ở bệnh viện Selly Oak, Birmingham chẩn đoán cô bị bệnh sarcoma Ewing (một dạng ung thư mô liên kết). Sau phẫu thuật, Nieka đã trải qua 18 đợt hóa trị mạnh ở bệnh viện trẻ em hoàng gia Manchester. Trong thời gian đó, đã có những nghi ngờ về khả năng của bác sĩ Starkie, và bà này đã bị buộc thôi việc sau khi hơn 2.000 ca bệnh do bà khám được kiểm tra lại. Nhiều người trong số họ đã được đền bù do "bị" điều trị bằng liệu pháp không cần thiết, nhưng cha mẹ Nieka không nhận được một xu. Các xét nghiệm cho thấy Nieka thực sự mắc một dạng ung thư khác, một dạng sarcoma cơ vân. Nhưng giờ đây bác sĩ vẫn phải duy trì liệu pháp điều trị ban đầu, dù rằng cô bé đã có thể được chữa trị một cách nhẹ nhàng hơn. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia ung thư tận tâm, Nieka cuối cùng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng không ai dám đặt hy vọng rằng cô có thể có con tự nhiên. Nieka và chồng, 27 tuổi, đã sốc khi biết cô có thai, và còn khi đang uống thuốc để điều chỉnh hoóc môn. "Tôi không thể tin nổi 100% mình đã có thai cho đến tận khi sinh con", cô nói. T. An