Sáng 13/12, đợi nhập sắn cho nhà máy Cồn ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam), anh Nguyễn Xuân Lý vào quán Tây Thị sát nhà máy gọi cà phê và nửa gói thuốc con ngựa. Cùng vào quán và ngồi nói chuyện với anh Lý còn có một số tài xế khác. Rút một điếu thuốc lá từ nửa gói vừa mua đưa lên miệng, anh Lý bật lửa châm hút, bất ngờ điều thuốc nổ vang đanh. Mảnh văng tung tóe khắp nơi.

Bà Nguyễn Thị Bưởi, chủ quán cà phê kể, mảnh văng găm vào bàn tay phải của anh Lý chảy máu. Anh Phan Văn Thủy ngồi cùng bàn với anh Lý cũng bị văng mảnh thủng quần, bị thương ở đùi và vùng cổ.

Anh Nguyễn Xuân Lý kể lại sự việc điếu thuốc phát nổ làm bị thương bàn tay của mình. Ảnh: Trí Tín

Giữa tiết trời mùa đông giá rét, mân mê, xuýt xoa vết thương băng bó trên bàn tay phải, anh Lý nhớ lại: "Tôi châm lửa mới rít một hơi thì bỗng dưng điếu thuốc phát nổ". Anhh chìa bàn tay băng bó ra: "Đây, bị thương ngón tay giữa và ngón trỏ của tôi".

Sau khi sự việc xảy ra, các tài xế ngồi cùng bàn đã đưa hai người bị nạn vào Trạm y tế xã Đại Tân sơ cứu. Chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, anh Hòa, lái xe tải gật đầu: "Khi điếu thuốc bỗng dưng phát nổ trên tay anh Lý, chúng tôi ngồi cùng bàn rất hoảng sợ bỏ nhảy tứ tán. Sau đó tôi mượn xe máy chở anh Lý đến trạm y tế xã Đại Tân băng bó vết thương ở tay mà lòng nghĩ mãi không sao hiểu nổi tại sao thuốc lá nổ".

Ông Phan Văn Độ, Trưởng Trạm y tế xã Đại Tân thì cho biết khi tiếp nhận cấp cứu anh Lý, qua kiểm tra phát hiện ngón tay giữa của anh có ghim một mảnh nhôm nằm dưới da. "Chúng tôi đã gắp mảnh nhôm này ra, băng bó vết thương, giảm đau cho anh Lý. Từ trước đến nay, trạm y tế chúng tôi chưa từng thấy trường hợp nào hút thuốc mà bị thương tích như vậy", ông Độ nói.

Chủ quán cho biết, lâu nay gia đình vẫn thường xuyên lấy hàng thuốc lá tại chợ ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, nhưng chưa từng có khách nào hút thuốc bị nổ gây thương tích như trường hợp anh Lý, anh Thủy.

"Hôm qua có ba nhân viên tự xưng là Chi nhánh kinh doanh thuốc lá ở Đà Nẵng đến hỏi han về thông tin về vụ điếu thuốc phát nổ; đồng thời bảo tôi cho xem gói thuốc chưa khui trong cây thuốc đã bán cho anh Lý rồi bỏ đi", bà Bưởi nói.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 17/12, ông Trương Minh Hòa, Trưởng Công an xã Đại Tân cho biết thêm: "Hiện công an xã đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ tang vật là một gói thuốc con ngựa loại 20 điếu với ba điếu thuốc còn lại, thu giữ một mảnh nhôm to bằng đầu que diêm lấy ở Trạm y tế xã gắp ra từ vết thương trên tay anh Lý. Vụ việc đã được báo cáo lên Công an huyện Đại Lộc để điều tra làm rõ".

Cơ quan chức năng xã Đại Tân đang nghi vấn mảnh nhôm nhiều khả năng là vỏ của kíp nổ trong điếu thuốc lá phát nổ bất ngờ gây thương tích cho anh Lý.

Hiện nhà sản xuất cũng bác giả thuyết điếu thuốc lá nổ do lỗi kỹ thuật, đồng thời đặt ra khả năng bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu.

Trí Tín