“Thể chất có thể cải thiện trong thời gian dài, còn tối đa hóa sức mạnh trí não của trẻ là vấn đề quan trọng nhất trong 6 năm đầu đời. Vì vậy, trường luôn chú trọng đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt, cân đối và an toàn cho bé”, cô Bùi Thị Kim Loan, Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Thơ 7 (quận 3, TP HCM) chia sẻ.

Tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống là chuỗi tư duy quan trọng của trí thông minh, thể hiện được sức mạnh trí não của trẻ. Vì thế, giáo dục tại trường mầm non đều đưa ra nhiều trò chơi thực tiễn, kết hợp giáo dục bổ sung kiến thức, giúp bé phát triển kỹ năng toàn diện.

Tham gia trò chơi giao thông, bé được hướng dẫn điều khiển mô hình xe vượt chướng ngại vật an toàn, nhường đường cho xe khác, dừng lại tiếp nhiên liệu… Hay như nghe kể chuyện, bé được gợi ý nhận ra hành động chưa đúng của nhân vật, cô sẽ hỏi: “Con thấy cô bé quàng khăn đỏ la cà trong rừng là đúng hay sai? Nếu là cô bé quàng khăn đỏ, con sẽ làm gì?” Các bé sẽ trả lời đi thẳng đến nhà bà mà không ham chơi dọc đường… Môn học này sinh động và cụ thể, giúp bé tự đưa ra cách xử lý, mở rộng sự hiểu biết, tăng cường khả năng xử lý tình huống và học hỏi hiệu quả.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng cân đối, vệ sinh và an toàn cho trẻ tại trường là mục tiêu hàng đầu của giáo dục mầm non. Tại nhiều trường mầm non, hàng ngày bé đều được bổ sung thêm sữa, đảm bảo đủ năng năng lượng cho các hoạt động tại trường; vì trong sữa có nhiều dưỡng chất tốt cho sự phát triển sức khỏe, đặc biệt là trí não trong giai đoạn đầu đời, giúp trẻ tăng cường khả năng tiếp thu và học hỏi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM cho biết trong những năm đầu đời, não trẻ phát triển rất nhanh và hoàn thiện nên trẻ cần bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là DHA cho sự phát triển trí não. Khoa học chứng minh DHA là dưỡng chất cấu thành nên não bộ và là chất dẫn truyền, giúp bé tiếp nhận thông tin hiệu quả. Theo khuyến cáo của FAO/WHO, trẻ dưới 1 tuổi cần bổ sung 17mgDHA/100kcal và từ 75 mg DHA mỗi ngày đối với trẻ trên 1 tuổi. Khi bổ sung DHA với hàm lượng đúng khuyến cáo, bé sẽ tăng khả năng học hỏi, rèn luyện các kỹ năng, và tiếp nhận thông tin hiệu quả hơn.

