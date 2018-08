Sau Hội nghị Tiêu hóa - Gan mật - Dinh dưỡng (ESPGHAN) lần thứ 50 diễn ra tại Cộng hòa Séc, các chuyên gia nhi khoa và dinh dưỡng đầu ngành của Việt Nam có chuyến trải nghiệm tham quan và tìm hiểu quy trình sản xuất sữa Friso tại Hà Lan. Chuyến đi này giúp các bác sĩ có cơ hội mục sở thị quy trình sản xuất bảo toàn dưỡng chất thiên nhiên bằng khoa học, từ đồng cỏ đến ly sữa (Grass to Glass).

Các chuyên gia nhi khoa và dinh dưỡng Việt Nam tham quan trang trại sữa tại Hà Lan.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Khu Thị Khánh Dung - Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy quy trình sản xuất sữa, tôi thật sự ấn tượng về tính chuyên nghiệp của hệ thống nơi đây. Các trang trại kiểm tra chất lượng cỏ mỗi ngày, đảm bảo thành phần thức ăn cho bò không bị thay đổi. Mỗi con bò đều kiểm tra sức khỏe và vắt sữa bằng robot hiện đại. Từng giọt sữa được vận chuyển bằng quy trình khép kín từ nông trại đến khu thanh trùng, sản xuất".

Toàn bộ hệ thống chăn nuôi, thu hoạch và sản xuất sữa công thức ứng dụng theo quy trình tiên tiến từ đồng cỏ đến ly sữa (Grass to Glass). Theo bác sĩ chuyên khoa II Trương Hoàng Việt - Trưởng khoa phụ sản, Bệnh viện Phụ sản An Đông (TP HCM), mọi công đoạn sản xuất sữa bố trí khoa học, đồng bộ các khâu, nhằm mang lại chất lượng sữa cao, sạch và an toàn.

Quy trình nghiên cứu và sản xuất sữa liên quan mật thiết đến các đề tài khoa học.

Bên cạnh chuyến tham quan, các chuyên gia còn được cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về dinh dưỡng từ việc sản xuất sữa.

Bác sĩ Hoàng Thị Tín - Trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) biết thêm rằng: "Thời gian can thiệp chế biến sữa càng ngắn, càng làm giảm quá trình glycation của sữa, từ đó giảm quá trình biến chất của đạm sữa bò, tốt hơn cho tiêu hóa. Hà Lan có ưu thế làm chủ hàng nghìn trang trại nuôi bò lớn, nên mới có thể cung ứng nguồn sữa tươi dồi dào và chất lượng để sản xuất sữa công thức".

Một số chuyên gia kỳ vọng, hệ thống chăn nuôi khoa học và sản xuất khép kín này sẽ được đưa về Việt Nam, nhằm duy trì nguồn dinh dưỡng tự nhiên trong sữa và hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ nhỏ.

Phó giáo sư Khu Thị Khánh Dung nhận thấy, quy trình nghiên cứu và sản xuất sữa Friso liên quan mật thiết đến các đề tài khoa học. Vì vậy, bà cũng bày tỏ mong muốn hợp tác nghiên cứu cùng các chuyên gia Hà Lan nhằm phòng ngừa viêm ruột hoại tử trong lĩnh vực tiêu hóa tại Việt Nam.

An San