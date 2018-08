Sáng nay, mẹ bé là chị Hồng Yến, cho biết Quỳnh vẫn nằm mê man trên giường bệnh tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Bác sĩ Quách Trần Anh Tuấn, Trưởng Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết bệnh viêm phổi của bé Quỳnh đã giảm nhiều, hạ sốt nhưng đôi khi còn co giật. Theo bác sĩ Tuấn, cậu bé đã tỉnh hơn trước nhiều nhưng do sử dụng thuốc chống động kinh có chứa chất an thần nên em thường xuyên nằm im như đang ngủ li bì.

Bé Quỳnh đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước

Hôm qua, người cha là Lâm Chí Giang - kẻ đã ném con xuống đất trong cơn say gây nên thảm kịch gia đình, lần đầu xuất hiện ở bệnh viện để thăm con. Tuy nhiên bị vợ phản ứng gay gắt, anh ta không dám vào mà chỉ đứng thập thò ngoài cửa sổ nhìn con thiêm thiếp trên giường bệnh.

Người mẹ nói: “Tôi không cho chồng gặp bé Quỳnh là vì quá giận cha nó nhẫn tâm; ngoài ra còn sợ các em trai của tôi không kiềm chế được sẽ gây sự với anh ta, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại bệnh viện”. Theo chị Yến, vài tháng trước khi bị chồng đánh đập, chị đòi ly dị thì Giang dọa sẽ giết chết hai mẹ con.

Trưa 28/3, Giang đi nhậu trong xóm thì vợ gọi về giúp công việc nhà. Anh ta tức giận về túm tóc vợ giật đầu nện xuống nền gạch gây thương tích. Chưa hả dạ, Giang chộp lấy đứa con trai vợ đang bồng trên tay ném bé xuống đất làm con chấn thương đầu, bất tỉnh phải đưa ra bệnh viện thành phố Cà Mau cấp cứu.

Nhận được tin báo của chính quyền ấp Tân Phong B, Công an xã Tạ An Khương Đông đã mời Giang làm việc, tạm giữ hành chính 24 giờ rồi cho về. Bé Quỳnh được bệnh viện xác định vỡ hộp sọ, một tuần sau bắt đầu mê man đến nay. Còn người cha bỏ trốn đến nay mới xuất hiện.

Thiên Phước