Bác sĩ Quản Hồng Đức, Công ty Dòng Kẻ - gửi đến VnExpress.net bài viết về những phương cách để đảm bảo an toàn cho mỗi người cùng gia đình, đồng nghiệp nhân dịp Tết đến Xuân về.

Năm mới đang đến gần và đây cũng là khoảng thời gian dành cho gia đình, sự sum họp và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn và tất nhiên bạn cũng phải chuẩn bị khá nhiều thứ đúng không?

Có thể bạn đang bận rộn trang trí lại cho ngôi nhà yêu quý của mình hoặc mua sắm những đồ đạc cần thiết cho bữa tiệc cuối năm hay đơn giản là chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày cùng với gia đình để tận hưởng cảm giác rời xa không khí ngột ngạt của thành phố. Cũng có thể bạn đang thấy kiệt sức và khá mệt mỏi khi phải thực hiện quá nhiều công việc cùng một lúc.

Hãy áp dụng những lời khuyên sau đây để chung hưởng một năm mới hạnh phúc và an toàn:

<<<< AN TOÀN CHÁY NỔ>>>>

Với nhà riêng nên lưu ý:

- Hệ thống báo cháy tự động (nếu được trang bị) nên lắp đặt bên trong cho từng phòng ngủ và cả những khu vực bên ngoài và ở mỗi tầng trong nhà bạn.

- Những chất lỏng có thể gây cháy, nổ hoặc những vật liệu dễ cháy phải được dán nhãn rõ ràng và thông báo cho tất cả mọi người trong gia đình cùng biết. Chúng phải được bảo quản cẩn thận ở những khu vực an toàn và xa tầm với trẻ em.

- Một trong những chất dễ gây cháy nổ mà bạn thường mua và lưu trữ trong dịp Tết là “cồn khô” hoặc những bình gas sử dụng cho bếp ga mini, chúng rất nguy hiểm và có thể trở thành hỏa hoạn nếu không được bảo quản và sử dụng đúng cách.

- Luôn nhớ hoặc nhắc người giúp việc khóa van bình gas bất cứ khi nào không sử dụng hoặc vào ban đêm trước khi đi ngủ.

- Tắt các thiết bị điện không cần thiết vào buổi tối. Bạn nên kiểm tra tất cả các thiết bị điện trước khi đi ngủ và cũng nên tắt các đèn chiếu sáng trên bàn thờ nếu không thật sự cần thiết.

- Áp dụng những biện pháp an toàn khi thắp nến (ví dụ: sử dụng giá đỡ nến bằng kim loại, đặt nến cách xa những vật liệu dễ bắt cháy…). Tuyệt đối cấm việc thắp nến trong khi đi ngủ vào buổi tối hoặc khi cúp điện. Không bao giờ đặt nến đang cháy gần màn ngủ.

- Đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của bạn khi đi ngủ để bạn có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn. Hãy tưởng tượng xem sẽ kinh khủng thế nào nếu bạn bất thình lình bị thức giấc khi ngửi thấy mùi khói và mất bình tĩnh vì không tài nào tìm được chìa khóa để mở cửa.

- Nếu bạn quyết định mua thêm các thiết bị điện để sử dụng tại nhà trong dịp Tết, hãy kiểm tra khả năng chịu tải của dây điện hoặc ổ cắm trước khi sử dụng. Sự quá tải có thể gây nóng và gây hỏa hoạn nếu không được phát hiện kịp thời.

- Những thiết bị điện khác tỏa nhiều nhiệt khi sử dụng như: bàn ủi, lò sưởi, lò vi sóng… phải được bảo đảm an toàn và kiểm tra kỹ trước và sau khi sử dụng. Hãy tưởng tượng bạn ủi áo sơmi và cứ thế đi ra ngoài với bạn bè mà quên rút ổ cắm bàn ủi thì điều gì sẽ xảy ra khi bạn quay về nhà? Một đám cháy chắc chắn sẽ bùng phát và hậu quả là khôn lường.

- Người lớn tuổi hoặc người có vấn đề về đi lại nên ngủ ở tầng trệt.

Dành cho văn phòng/nhà máy/xí nghiệp:

- Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động ít nhất 2 tuần trước khi đóng cửa văn phòng/nhà máy và lập tức khắc phục khi phát hiện bất cứ hư hỏng nào của hệ thống thiết bị này.

Cháy lớn ở một đơn vị tại Đà Lạt. Ảnh: Quốc Dũng

- Thực hiện việc đi kiểm tra toàn nhà máy và đặc biệt lưu ý đến hệ thống vòi nước chữa cháy. Hãy kiểm tra bằng cách mở càng nhiều van nước chữa cháy càng tốt. Nên nhớ rằng nếu như một hoặc nhiều van nước chữa cháy bị đóng hoàn toàn hoặc chỉ mở một nửa khi có cháy xảy ra thì đó là sẽ một thảm họa khủng khiếp.

- Rà soát lại Quy trình ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là bảng phân công nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp. Cần nhắc lại vai trò và nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội cứu hỏa trước khi đóng cửa văn phòng/nhà máy. Bạn cũng cần cập nhật danh sách số điện thoại của Ban giám đốc nhà máy hoặc nhân viên trực Tết để liên lạc nếu có sự cố khẩn cấp. Nếu có thể, hãy tổ chức diễn tập chữa cháy trước khi nghỉ lễ.

- Kiểm tra kỹ việc lưu trữ và bảo quản các chất nguy hiểm như: xăng dầu, dung môi, các chất hoặc dung dịch dễ cháy. Cần chắc chắn rằng các chất này được lưu trữ và bảo quản cẩn thận tại khu vực quy định.

- Bảo đảm cầu thang, hành lang và các lối đi được chiếu sáng phù hợp. Sử dụng đèn ban đêm cho khu vực tiền sảnh, văn phòng, nhà kho...

- Kiểm tra và bảo đảm cầu thang, hành lang, lối thoát hiểm và các cửa ra vào không có các vật cản có thể gây trở ngại cho việc thoát hiểm khi có hỏa hoạn.

<<<< AN TOÀN CHO TRẺ EM>>>>

Hãy tưởng tượng rằng bạn vô cùng bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho dịp Tết sắp đến và một lúc nào đó bạn sẽ phải để bọn trẻ ở nhà, để chúng tự quản trong khi bạn chạy ù ra ngoài mua một ít đồ dùng. Điều gì sẽ xảy ra với bọn trẻ? Tôi tin chắc rằng bạn không bao giờ muốn hối tiếc khi bọn trẻ bị tai nạn ngay chính thời điểm bạn quyết định ra ngoài và để bọn trẻ ở nhà một mình. Bạn phải làm điều gì đó để ngăn chặn những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

- Đặt những vật có kích thước nhỏ có thể gây hóc/nghẽn khí quản như nút áo, đồng xu, trang sức hoặc những loại hạt nhỏ như đậu phộng, hạt dưa, hạt hướng dương… tránh xa tầm với của trẻ em nếu bạn đang trông trẻ nhỏ hoặc để bọn trẻ ở nhà một mình.

- Sử dụng những thanh chắn an toàn ở điểm đầu và cuối của cầu thang để bảo đảm an toàn cho trẻ (đặc biệt là những bé mới biết đi). Lưu ý không để trẻ trên gác, ban công... mà không có sự giám sát của người lớn

- Những sản phẩm tẩy rửa hoặc những vật nguy hiểm khác phải được bảo quản tránh xa tầm với của trẻ em và lưu trữ trong những khu vực được đóng/khóa cẩn thận.

- Bảo đảm các thiết bị điện tỏa nhiều nhiệt khi sử dụng như bàn ủi, lò sưởi, lò vi sóng,… tránh xa tầm với của trẻ em.

- Không bao giờ để nước nóng (hoặc nước sôi) hoặc những vật dụng đang nóng trong tầm với của trẻ em.

- Lưu ý điều chỉnh nhiệt độ của vòi tắm nóng/lạnh sang chế độ “LẠNH” để đề phòng trẻ em vô ý mở van nước.

- Sử dụng thiết bị bao che, bảo vệ các thiết bị điện để tránh trẻ em vô ý bị điện giật. Sử dụng các tấm che ổ điện ở tầm thấp cũng là một gợi ý tốt.

- Không bao giờ cho trẻ chơi với những vật trang trí dùng điện hoặc dây điện.

- Luôn giữ sàn nhà khô ráo để tránh ngã do trơn trượt.

- Đặt những vật sắc/nhọn như dao, dao cạo hoặc những vật có cạnh sắc xa tầm với của trẻ em.

- Bảo đảm những vật dễ vỡ tránh xa tầm với của trẻ em như gương, ly, tách... Nếu bị vỡ, ngay lập tức đưa trẻ ra xa khu vực đó và dọn dẹp thật kỹ các mảnh vỡ.

Nếu bạn quyết định dắt trẻ theo khi đi ra ngoài, hãy luôn chắc chắn trẻ trong tầm kiểm soát của bạn và tuyệt đối không giao trẻ cho người lạ trông nom.

Bạn có biết những số liệu thống kê về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam năm 2010 không? Thật không thể tin là mỗi ngày có đến 31 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2010. Có một điều rất phổ biến là số tai nạn giao thông chết người thường có xu hướng gia tăng vào những dịp lễ, tết. Vậy hãy nên nhớ rằng tai nạn giao thông là kẻ giết người hàng đầu trong những dịp này ở tại Việt Nam. Để phòng tránh tai nạn giao thông hãy ghi nhớ và áp dụng những nguyên tắc sau đây:

- Không bao giờ sử dụng xe máy cho những chuyến đi đường dài. Nếu bạn quyết định đi thăm họ hàng ở xa thì đừng nên đi xe máy mà hãy sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Đừng bao giờ tin vào khả năng điều khiển xe máy của mình và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình là một tay lái giỏi để chấp nhận rủi ro trên đường trong những hành trình dài.

Tai nạn giao thông ở Phú Yên. Ảnh: Khoa Thy

- Không bao giờ đi xe máy đến một buổi tiệc mà có thể bạn sẽ phải uống rượu, bia. Một lần nữa, đừng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng lái xe của mình và ghi nhớ “Đã Uống Rượu/Bia thì Đừng Lái Xe”. Nếu bạn biết trước rằng bạn sẽ khó có thể từ chối khi được mời rượu/bia thì tốt nhất bạn nên sử dụng phương tiện công cộng hoặc là đi cùng vợ hay một ai đó trong gia đình mà không thể và không biết uống rượu/bia. Người đó sẽ ngăn cản bạn uống quá nhiều hay có thể đưa bạn về nhà trong trường hợp bạn sử dụng rượu, bia và không thể lái xe.

- Nếu bạn buộc phải di chuyển bằng xe máy, hãy nhớ rằng: CHỈ LÁI XE KHI LÁI XE. Bạn nên chú ý rằng mọi người thường bị mất tập trung khi lái xe do suy nghĩ về những sự chuẩn bị và những dự định trong dịp Tết. Qua điều tra một vài tai nạn, chúng tôi thấy rằng có những người hoàn toàn mở mắt khi đang lái xe nhưng lại hầu như là không nhìn thấy gì phía trước cho đến khi gặp tai nạn vì họ đang mải suy nghĩ về một việc gì đó. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình huống này. Bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để phòng tránh: “Khi bạn khởi động xe, hãy nghĩ về những đứa con và những người thân yêu của bạn, nghĩ về những niềm vui và hạnh phúc mà mình sẽ có trong dịp Tết sắp đến. Đừng bao giờ đánh mất những khoảnh khắc hạnh phúc đó chỉ vì những hành động ngu ngốc hoặc sự mất tập trung khi tham gia giao thông”.

- Kiểm tra xe của bạn thật cẩn thận trước khi sử dụng. Việc kiểm tra này không quá phức tạp như bạn nghĩ, ví dụ bạn có thể kiểm tra một số bộ phận cơ bản của xe như thắng, gương chiếu hậu, tay lái, bánh xe… và đảm bảo chúng an toàn để sử dụng. Cần lập tức mang xe đi kiểm tra nếu phát hiện bất cứ hỏng hóc nào có thể gây nguy hiểm khi bạn đang lái xe.

- Một số nguyên tắc quan trọng khác: luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không được vượt quá tốc độ cho phép, lái xe an toàn để có thể dừng lại một cách an toàn khi có sự cố bất ngờ xảy ra hoặc là lái xe một cách phòng thủ (bạn vẫn an toàn ngay cả khi người khác đi ẩu…).

Bác sĩ Quản Hồng Đức