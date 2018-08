Ông bố trẻ viết tâm thư hài hước cho con trai mới chào đời / Những tình huống oái oăm ai cũng gặp khi làm cha mẹ

Nate Ripperger, ông bố Mỹ từng nổi tiếng với những phát ngôn buồn cười về con cái năm 2012, sắp cho ra mắt cuốn sách về những câu nói ấn tượng này, có tựa đề Things I've Said to My Children (tạm dịch: Những điều tôi từng nói với con), dưới đây là trích đoạn một số trang trong cuốn sách mới của anh.

Chúng ta không ăn bữa tối bằng ngón chân! Sao lại có cái bệ bồn cầu trên bàn trà của bố thế này? Con yêu, làm ơn đừng liếm lò nướng bánh! Đây là em trai con, không phải là đồ chơi để kéo. Ngừng ngay việc ăn bánh rơi ra từ thùng rác. Con đã đánh răng rồi mà!

Và đây là câu chuyện của một số ông bố bà mẹ khác sau khi đọc được những hình ảnh này:

- Tôi đã hỏi con trai 3 tuổi của mình tại sao bé lại tô bút sáp màu đỏ lên tường nhà. Bé bảo "Vì con chỉ có mỗi màu này!"

- Làm ơn lấy cái đĩa DVD ra khỏi cái mông của con

- Con mặc quá ít đồ để có thể ngồi gần mặt của bố như thế

- "Con có nhớ quy tắc chúng ta đặt ra về mèo không?"... "Không được cưa nó ạ?"

- Cháu trai tôi bảo: "Con muốn cắt chân bố mình..." Tôi hỏi: "Tại sao con muốn làm điều đó?" Cháu bảo: "Để bố học được cách nhảy lò cò!"

- Ngừng liếm cửa sổ ngay!

- Đừng có dùng con mèo đó làm vũ khí!

- Cho đến 5 tuổi, tôi vẫn nghĩ tên mình là "Không"

- Khi con tôi đang lấy đồ ra khỏi máy giặt. "Sao tất cả quần lót của con đều quấn quanh cổ thế?" "Vì tay con đầy cả rồi".

