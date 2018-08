Lý do là cả hai làm một nghề đặc biệt: trị liệu các vấn đề về tình dục bằng cách thay thế bạn tình cho những cặp vợ chồng gặp rắc rối trong phòng ngủ.

Họ đã làm nghề này được 19 năm, và suốt thời gian đó, Sarah, 39 tuổi đã làm "chuyện ấy" với 3321 nam giới, trong đó có 52 trai tân, còn Geoff - người đàn ông Mỹ 40 tuổi, đã quan hệ với 2162 phụ nữ, giúp phá trinh 49 cô gái.

Hai người đã đi khắp thế giới, nói chuyện với những người hay các cặp đang trục trặc về tình dục hoặc lo lắng về lần đầu tiên quan hệ. Sau đó, họ giúp các đôi này trò chuyện cởi mở về những vấn đề đang gặp phải, dạy họ các phương pháp massage, cách tự thư giãn hay toàn bộ quá trình hành sự. Sarah, người đã sống và làm việc giữa hai nơi là Hammersmith, phía tây London (Anh) và Los Angeles (Mỹ) cho biết, cô và bạn trai tự hào về cách họ kiếm sống và không bao giờ cảm thấy xấu khi ngủ với vợ hay chồng người khác.

Sarah Moore và Geoff Daniels sống với nhau gần 20 năm và đã ngủ với nhiều chồng, vợ của người khác để giúp các đôi này chữa các trục trặc về tình dục. Ảnh: The Sun.

"Chúng tôi được trả tiền không phải chỉ để quan hệ với ai đó vì ham muốn của họ và không thể so sánh chúng tôi với những người làm nghề mại dâm. Khách hàng được chính các bác sĩ giới thiệu đến với chúng tôi bởi vì họ gặp rắc rối trong đời sống chăn gối và cần được giúp đỡ. Những người chúng tôi giúp sẽ nói về mong muốn của họ chốn phòng the. Chúng tôi đã giúp được nhiều cặp ở cả Anh, Mỹ, Pháp và Australia", Sarah nói với The Sun.

Sarah và Geoff gặp nhau khi nghiên cứu về lĩnh vực tư vấn ở Đại học New York. Cô nhớ lại: "Tôi gặp Geoff lúc 20 tuổi. Chúng tôi đã yêu và muốn thuộc về nhau từ cái nhìn đầu tiên và từ đó đến nay chúng tôi vẫn bên nhau."

Sarah cho biết, sau khi nói chuyện với các bác sĩ và nhà tâm lý, cô và bạn trai nhận ra rằng có rất nhiều cặp gặp trục trặc về sex và không biết phải khắc phục bằng cách nào.

Họ đã quyết định cùng nghiên cứu về tình dục, và trở thành những người tư vấn - thực hành và hoạt động như một công ty hợp danh.

"Khi nghe chúng tôi nói về ý định này, bạn bè và người thân đều kinh hoàng. Họ nghĩ chính chúng tôi đang có vấn đề" Sarah kể lại. "Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra đó là một công việc bình thường và nó giúp nhiều đôi đạt được hạnh phúc gối chăn và tự tin hơn về chính mình", cô kể.

Họ đã giúp các đôi học cách kéo dài thời gian quan hệ, khắc phục các vấn đề như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm... Trong một quá trình trị liệu, các đôi sẽ được coi như những bệnh nhân và họ có thể quan hệ với người trị liệu nếu thấy việc này cần thiết.

"Tôi vẫn nhớ cảm giác lo lắng khi lần đầu tiên 'đóng thế' để chữa chứng rối loạn cương cho một người đàn ông", Sarah kể. "Anh ta 51 tuổi và rất nặng mùi. Tôi phải yêu cầu anh ta đi tắm trước. Suốt quá trình đào tạo, tôi phải dạy cho người đàn ông này các kỹ thuật để kéo dài thời gian 'yêu'. Tôi đã làm việc chuyên nghiệp như một bác sĩ chữa bệnh. Hôm sau, người đàn ông đó đã gửi hoa tặng tôi và bày tỏ sự cảm ơn vì tôi đã giúp anh ta lấy lại sự tự tin và thay đổi cuộc sống", cô nói.

Dù tính chất công việc đặc biệt, nhưng chưa bao giờ Geoff và Sarah có sự ghen tuông. Geoff nói rằng, cũng như những gì Sarah làm với những người đàn ông khác, khi ngủ cùng những phụ nữ khác, anh chỉ coi họ như những bệnh nhân cần giúp đỡ.

Họ thỏa thuận với nhau là không nói về công việc khi ở nhà. Hai người cũng có quy tắc an toàn tình dục nghiêm ngặt. "Chúng tôi luôn sử dụng bao cao su với các khách hàng. Tất cả những bệnh nhân phải được xét nghiệm không có các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Dù vậy, tôi và Geoff vẫn phải đi xét nghiệm hằng tháng", Sarah cho biết.

"Chúng tôi biết công việc của mình không bình thường nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm việc này và vẫn làm cho tới khi 70 tuổi. Chúng tôi muốn giúp đỡ người khác vì hiểu rằng tình dục là một phần tuyệt vời của cuộc sống", cặp này chia sẻ.

Vương Linh