Các chuyên gia từ Hy Lạp và Mỹ đã tìm hiểu 71 chiếc thìa canh và 49 chiếc thìa uống trà được thu thập từ 25 gia đình. Dung tích của mỗi chiếc được đo lại cẩn thận. Họ phát hiện thấy thìa canh có dung tích dao động rất khác nhau, từ 2,5 ml tới 7,3 ml, đồng nghĩa với việc trẻ có thể bị uống một liều rất không chính xác. Nếu dùng loại thìa canh lớn nhất, các bậc cha mẹ đã cho con mình uống thuốc nhiều hơn 192% so với khi dùng chiếc thìa nhỏ nhất. Một vài loại thìa uống trà còn lớn gấp đôi những chiếc khác. Thay vào đó, theo nhóm nghiên cứu, cha mẹ nên sử dụng những dụng cụ đong đặc biệt đi kèm với thuốc, hoặc mua chiếc chìa có vạch đo trên đó. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo con họ được uống đúng liều theo độ tuổi. Viết trên tạp chí International Journal of Clinical Practice, các chuyên gia cho biết không chỉ có nguy cơ quá liều, mà một vài trẻ còn có thể bị uống không đủ liều. "Thìa canh và thìa uống trà là những dụng cụ đo không tin cậy, và vì thế người ta không nên sử dụng chúng để cho trẻ uống thuốc". Giáo sư Matthew Falagas, giám đốc Viện Khoa học Y sinh Alfa ở Athens, một trong những tác giả nghiên cứu nhận xét: "Sự khác nhau giữa những chiếc thìa trong nhà là đáng kể. Và điều đáng nói là trẻ con dễ bị thương tổn bởi những sai sót về liều lượng nhiều hơn hẳn so với người lớn". Ông cũng khuyến cáo chính các bậc cha mẹ nên tránh sử dụng thìa canh trong nhà để đong thuốc cho mình. T. An