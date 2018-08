Nhóm nghiên cứu cho biết bước ngoặt này sẽ giúp hàng triệu phụ nữ từng bị tổn thương ở buồng trứng (do hóa trị hoặc do các liệu pháp khác) có thể có con bình thường. Trong phòng thí nghiệm của họ, buồng trứng nhân tạo được tạo ra từ các tế bào của những phụ nữ ở độ tuổi sinh nở bình thường. Sau đó, trứng được thả vào những cái tổ nhân tạo này. Kết quả khiến nhóm nghiên cứu ngạc nhiên, vì buồng trứng nhân tạo nuôi dưỡng quả trứng một cách tự nhiên giống như trong cơ thể của phụ nữ, và quả trứng đã thực sự trưởng thành trong đó, đến thời điểm chín muồi đủ để cấy vào tử cung và thụ thai. Phát hiện của nhóm chuyên gia Đại học Brown, Mỹ, được công bố trên tạp chí Journal of Assisted Reproduction and Genetics, là niềm vui cho hàng nghìn người bị ung thư, phải hóa trị, dẫn đến hỏng buồng trứng. Giờ đây, họ có thể cất trữ trứng chưa trưởng thành dưới dạng đông lạnh, và sau khi đã chữa khỏi bệnh có thể cấy nó vào tử cung nhân tạo nếu muốn có con. T. An