Rực rỡ, duyên dáng bên bong bóng hồng We care for her tại văn phòng FPT, VnExpress TP HCM.

Chương trình do Quỹ Ngày mai Tươi sáng, Bộ Y tế phối hợp cùng tập đoàn Roche - We care for her phát động. Theo tiêu chí hướng tới con người, dùng chính tiếng nói của người thân, cộng đồng… để lan truyền thông điệp hãy quan tâm, chăm sóc, cùng chung tay phòng ngừa ung thư vú, dự án đã gửi tặng hàng triệu những quả bóng hồng trong đợt khởi động giai đoạn 2 này. Bên cạnh việc dùng để trang trí, bóng hồng We care for her còn được dự án gửi đến các bạn nam, để tặng đồng nghiệp nữ. Bóng hồng mang thông điệp yêu thương, nhắc nhở bạn gái hãy lưu ý thăm khám, quan tâm đến căn bệnh khó đề cập nhưng gây tỷ lệ tử vong cao hàng đầu ở phụ nữ này.

Bồng bềnh trong “mây hồng bong bóng” We care for her" tại văn phòng VietJet Air TP HCM.

Tại Việt Nam, cứ 10 phụ nữ thì 1 người có nguy cơ ung thư vú và có đến 12.000 bệnh nhân mới mỗi năm. Trong đó 25% chẩn đoán là UTV HER2 dương tính, tác nhân làm bệnh tiến triển nhanh. Phát hiện sớm, đặc biệt là UTV HER2 dương tính, việc điều trị sẽ đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, kiến thức chưa được phổ cập, không có nhiều hiểu biết về bệnh, người bệnh thường đến viện quá muộn, hiệu quả điều trị còn hạn chế.

Văn phòng Samsung tràn ngập bóng hồng We Care For Her.

Trong giai đoạn 2, dự án tiến hành khám miễn phí từ cuối tháng 3 này ở TP HCM, sau đó là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ. Song song là chương trình huấn luyện chuyên môn cho các y bác sĩ, trong nước và quốc tế để nâng cao kiến thức, hiệu quả điều trị trong công cuộc phòng chống, kiểm soát bệnh, nhất là UTV HER2 dương tính.

Lịch khám miễn phí ung thư vú trên Fanpage We care for her. Đây cũng là nơi bạn cùng có thể chung tay thúc đẩy dự án phát triển mạnh mẽ hơn. Chia sẻ của bạn đọc, bệnh nhân, thông tin các hoạt động sắp diễn ra như câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú… sẽ được thường xuyên cập nhật.

