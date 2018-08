- Tôi 50 tuổi, bị cao huyết áp nhẹ. Tôi dùng đều đặn mỗi tuần 1 viên Levitra 10mg trước lúc giao hợp. (mỗi lần như vậy mặt hơi bị đỏ). Thưa bác sĩ, dùng thường xuyên như vậy có ảnh hưởng gì không ? (Dang Tuan Tran, 50 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Mỗi tuần một lần, ở tuổi của anh là bình thường. Nếu mặt bị hơi đỏ, anh nên đo huyết áp có bị tăng không. Việc dùng thuốc thường xuyên như vậy, nếu không tăng huyết áp thì không phải lo lắng gì.

- Năm nay tôi 42 tuổi, với tuổi của mình, tôi quan hệ với vợ 2-3 lần mỗi đêm, mỗi tuần 2 đêm có ổn không ạ? (Phạm Thu Hùng, 42 tuổi, HN)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Việc quan hệ 2-3 lần một đêm mà sáng hôm sau anh vẫn vui vẻ, làm việc bình thường chứng tỏ sức khỏe của anh còn tốt. Ở tuổi của anh, mỗi tuần quan hệ 2 lần là bình thường.

- Chồng em năm nay 35 tuổi, còn em 30 tuổi. Vợ chồng em hầu như ngày nào cũng quan hệ. Và em là phụ nữ nhưng quan hệ lần nào cũng lên đỉnh (tê dại trong 30 giây, hoặc một phút....). Như vậy em bị gọi là nghiện tình dục không?. Quan hệ nhiều quá có hại không?

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Nghiện tình dục, khi mỗi tuần quan hệ trên 8 lần. Vợ chồng em như vậy vẫn là bình thường. Nếu cả hai đều thấy hưng phấn và khỏe mạnh thì không có hại gì cả.

- Tôi 50 tuổi, làm văn phòng. Hiện tại vẫn chơi thể thao (tennis) bình thường, nhưng thời gian gần đây (khoảng 8 tháng), nhu cầu về sinh hoạt tình dục có vấn đề, một tháng chỉ quan hệ có 2 lần và cảm thấy mệt mỏi (trước thời điểm này sinh hoạt trung bình một tuần 2 lần). Xin Giáo sư cho biết như vậy có phải do bệnh không? Cách khắc phục! (Hoàng Nguyễn, 50 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Tình trạng theo như bạn mô tả phải nghĩ tới một bệnh của nam giới ở tuổi bắt đầu cao đó là mãn dục nam giới. Theo định nghĩa và quy luật, nam giới từ 40 tuổi trở lên đã bắt đầu sang giai đoạn bên kia dốc của cuộc đời. Theo quy luật, lượng nội tiết tố nam giới (testosterone) ngày một suy giảm. Theo nghiên cứu, mỗi năm giảm 1,6 %. Khi lượng testosterone giảm dưới mức bình thường (10-35 nanomol/l) là bắt đầu có những triệu chứng của bệnh mãn dục nam giới (có 12 triệu chứng, trong đó 3 triệu chứng thuộc sức khỏe sinh sản như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương và khó có con, 9 triệu chứng thuộc toàn thân như tim mạch, xương khớp, hô hấp, da dẻ nhăn nheo, tinh thần thích cô độc...). Trường hợp của bạn thuộc 1 trong những triệu chứng của mãn dục nam giới. Giá trị vàng để chẩn đoán bệnh là phải định lượng nội tiết tố testosterone trong máu. Nếu thấp, thì trên nguyên tắc điều trị là bồi phụ lượng testosterone trong máu bị thiếu hụt bằng các loại thuốc nội tiết tố, hoặc các loại thuốc mang tính kích hoạt testosterone tự sinh trong cơ thể để bồi phụ.

- Cho tôi hỏi là cách quan hệ tình dục của tuổi hoàng hôn có khác với tuổi trẻ và tuổi trung niên không? Nếu khác thì khác như thế nào vậy? Xin cảm ơn! (Hoàng Long, 60 tuổi, Đà Nẵng)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Điểm khác thứ nhất là ở tuổi hoàng hôn, thời gian ham muốn không ngay tức khắc mà từ từ nên cần có khúc dạo đầu dài hơn. Thứ hai, vì sức khỏe của cả hai vợ chồng đều đang ở giai đoạn đi xuống nên sẽ xảy ra tình trạng hoặc xuất tinh sớm hoặc rất lâu mới xuất tinh. Thứ 3, nếu hai vợ chồng cùng tuổi nhau thì người vợ thường không ham muốn bằng người chồng, nên đòi hỏi người chồng có kỹ thuật khêu gợi tạo ham muốn cho vợ.

- Tôi trên 55 tuổi, nhu cầu tình dục một tuần ít nhất một lần, sức khỏe vẫn bình thường nhưng vợ tôi không có nhu cầu tình dục. Tôi phải làm gì bây giờ. (Phu Tho, 55 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Có thể vợ anh đã mãn kinh, hoóc môn của buồng trứng suy giảm nên ham muốn cũng giảm theo. Chất nhờn âm đạo không còn nên khi giao hợp người phụ nữ sẽ bị đau rát. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Ví dụ dùng chất bôi trơn K-Y khi quan hệ hoặc dùng sản phẩm Angela. Angela là sản phẩm có tác dụng kích thích ham muốn và điều chỉnh nội tiết cho phụ nữ.

- Tôi nay 58 tuổi, bình thường thì tôi sinh hoạt tình dục một lần một tuần, nhưng khó lên đỉnh, đôi khi rất khó xuất tinh. Xin GS, TS hướng dẫn tôi nên dụng thuốc gì để cải thiện hiện tượng trên. Xin cảm ơn, (Hdk, 58 tuổi, TP HCM)

- GS Trần Quán Anh: Ở độ tuổi của anh thì việc khó lên đỉnh và khó xuất tinh là bình thường. Đôi khi có thể do sự phì đại tuyến tiền liệt gây ra. Anh nên đi siêu âm kiểm tra. Nếu bình thường anh có thể sử dụng sản phẩm hỗ trợ (ví dụ Alipas). Mỗi ngày nên dùng một viên.

- Tôi 58 tuổi đã mãn kinh 4 năm rồi ,hiện "điện " vẫn còn mà " nước " thì hơi khô hạn ! Tôi đọc trong mục "thỏ thẻ với bác sĩ " nghe Bác sĩ bảo có bài thuốc hay , hiệu nghiệm giúp cho chị em tuổi xế chiều , xin Bác sĩ chỉ giáo cho ạ . Thành thật cảm ơn .

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Theo tôi " điện" là ham muốn, còn " nước" là dịch nhờn âm đạo, nhưng nhiều chị hiểu lầm tưởng nước là bộ ngực. Nếu dịch nhờn - "nước" ở trong tình trạng " hạn hán" kéo dài thì chị có thể dùng những sản phẩm bôi trơn hiện có ở hiệu thuốc.

- Tôi là nam giới 48 tuổi. Xin hỏi hiện tại tôi sinh hoạt tình dục 2 lần một tuần, mỗi tuần chỉ vài phút, như vậy có gọi là yếu tố sinh lý không. Cảm ơn (Hà Lê, 48 tuổi, Đồng Nai).

- Giáo sư Trần Quán Anh: Số lần giao hợp 2 lần một tuần ở lứa tuổi 48 hoặc 50 như bạn là vừa điều độ. Theo quy luật con số 9, nhân 9 với số thập niên (9x5=45; có ý nghĩa 4 tuần giao hợp 5 lần là phù hợp). Mỗi lần giao hợp chỉ được vài phút theo chúng tôi đấy là bệnh xuất tinh sớm vì theo thống kê trên thế giới trung bình một cuộc giao hợp phải là 10 phút từ lúc đưa vào đến lúc xuất tinh. Bạn cần đến gặp bác sĩ để nhận chế độ điều trị.

- Thưa bác sĩ, bắt đầu từ độ tuổi nào thì được coi là tuổi hoàng hôn ạ? Trường hợp nếu một trong hai người là vợ chồng, người có nhu cầu, người thì không có nhu cầu thì nên dung hòa chuyện này như thế nào để cả hai cảm thấy thoải mái ạ? (Thanh Thái, 31 tuổi, Ha Nội)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Từ 40 tuổi cả nam và nữ đều bắt đầu có hiện tượng suy giảm nội tiết sinh dục. Độ tuổi hoàng hôn thường khi phụ nữ bắt đầu giai đoạn tiền mãn kinh và nam giới khi đã ít ham muốn. Nếu một trong hai người không còn ham muốn thì cần có sự giúp đỡ của bác sĩ để hướng dẫn cụ thể.

- Mẹ em năm nay 49 tuổi, vừa cắt bỏ hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ do u xơ tử cung + tăng sinh nội mạc tử cung dẫn đến băng huyết ( trước đó mẹ em đã mãn kinh). Vậy cho em hỏi mẹ em có còn khả năng sinh hoạt tình dục không, sẽ bị những khó khăn gì, cần làm gì để duy trì đời sống tình dục viên mãn. (Hln-TP HCM)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Vì mẹ bạn đã mãn kinh và cắt bỏ hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ do u xơ tử cung + tăng sinh nội mạc tử cung sẽ không còn dịch nhờn âm đạo do thiếu hụt nội tiết buồng trứng. Muốn duy trì đời sống tình dục, có thể sử dụng sản phẩm Angela.

- Khi vợ chồng ngoài 50, người phụ nữ không còn nhiều nhu cầu nhưng người chòng vẫn còn rất "hăng hái". Làm thế nào để người vợ có thể đáp ứng được để chồng không bị hụt hẫng và vợ vẫn giữ được sức khỏe. Công thức lấy số đầu của năm tuổi nhân với 9 để ra số lần sinh hoạt trong tuần có đúng không? Nên bao nhiều lần thì khoa học nhất? (Vũ Thủy, 53 tuổi, Hà Nội)

- Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quán Anh: Quy luật con số 9 chỉ để ứng dụng cho nam giới. Trong tình trạng đời sống tình dục của nữ tương đối ngắn, khi đến tuổi mãn kinh, không còn nhiều những ham muốn về tình dục trong khi chồng vẫn rất "hăng hái". Đây là một vấn đề mà thế giới cần tập trung để giải quyết sao cho cuộc hòa hợp lứa đôi luôn luôn song hành. Từ năm 2006 đến nay, nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu những loại thuốc giúp tạo sự hưng phấn tình dục cho nữ giới.

- Tôi năm nay 40 tuổi bình thường một tuần sinh hoạt tình dục 3 lần. Tôi có nghe mọi người nói rằng sau khi uống rượu sẽ ham muốn sinh hoạt tình dục. Nhưng tôi thì lại ngược lại. Xin GS giải thích. (Hoàng Long, 40 tuổi, Hà Nội)

- Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quán Anh: Nhiều người cho rằng rượu làm tăng ham muốn trong quan hệ tình dục. Suy nghĩ này là một sai lầm bởi rượu sẽ làm nhiễu loạn cung phản xạ từ vỏ não chỉ huy xuống ngoại vi làm tình trạng "trên bảo dưới không nghe" dễ xảy ra. Trong điều trị bệnh rối loạn về sinh hoạt tình dục, chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân những hôm định giao hợp thì không uống rượu nặng.

- Tôi năm nay 52 tuổi, không còn quan hệ tình dục đã hơn 5 năm nhưng tôi vẫn thường xuyên thủ dâm vì cơ thể đòi hỏi . Trung bình 1 hoặc 2 lần một tuần. Sau khi thủ dâm tinh thần vẫn thoải mái nhưng hầu như năng lực làm việc cho ngày hôm sau giảm sút hẵn, tôi thấy mệt mỏi khi thức dậy. Khả năng cương và đòi hỏi vẫn chưa có gì trục trặc. Vậy tôi có thể dùng sâm alipas không ... Tại sao khi vừa xuất tinh vẫn thấy thoải mái nhưng sáng hôm sau rất mệt mỏi. (Vũ Hùng, 52 tuổi, Hải Dương)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Thủ dâm không phải là xấu, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Khi người đàn ông đã từng quan hệ với phụ nữ thì âm dương điều hòa. Khi thiếu phần âm thì thủ dâm sẽ làm cho mất cân bằng, có thể xảy ra tình trạng như anh mô tả. Trường hợp này có thể dùng sâm Alipas sẽ đỡ mệt hơn sau khi thủ dâm.

- Tôi năm nay mới 46 tuổi nhưng đã có cảm giác rõ là suy yếu tình dục. Một tuần vợ chồng tôi chỉ "gặp nhau" 2 lần. Tôi đã từng đi "đổi gió" với mấy người bạn nhưng cũng không thấy hứng thú lắm. Vậy tôi đã trải qua giai đoạn tắt dục hay chưa? (Phạm Ngọc Duy, 46 tuổi, Bà Triệu, Hà Nội)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Trên nguyên tắc tuổi ngoài 40 trở đi là bắt đầu có thể mắc bệnh mãn dục nam giới. Tuy nhiên, ở tuổi 46, theo quy luật con số 9, một tuần giao hợp 2 lần như vợ chồng bạn là phù hợp và điều độ. Bạn không cần băn khoăn, giữ nhịp độ như vậy là tốt. Thậm chí, nếu bạn đi "đổi gió" cũng chỉ nên một tuần 2 lần.

- Tôi là nam, 44 tuổi, trước đây mỗi tuần quan hệ 4-5 lần nhưng từ khi bị mất ngủ và điều trị theo đơn bác sĩ thì không còn thấy ham muốn nữa và không còn cương như trước mà rất yếu. Vậy tôi phải làm sao? (Lê Hoàng Anh, 44 tuổi, Long An)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Ở tuổi 44, một tuần quan hệ 4-5 lần là quá nhiều so với quy luật con số 9. Hiện nay, bạn không thấy còn ham muốn và không cương như trước nữa là bệnh lý hiện tại. Bạn cần đến bác sĩ đề điều trị.

- Chồng tôi bị bệnh tiểu đường nên việc sinh hoạt tình dục là không có. Vậy tôi có nên chịu đựng sống không có tình dục theo thuần phong mỹ tục của phụ nữ. Xin hỏi kiềm chế tình dục như vậy, tôi sẽ bị những ảnh hưởng gì? Tôi phải cố gắng cho đến lúc mình mãn kinh phải không?- Lúc mãn kinh nhu cầu tình dục của Tôi cũng sẽ dừng phải không? (lm, 31 tuổi, Fs)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Trường hợp của chồng chị không phải đã hết cách. Chị nên đưa chồng đi khám ở phòng khám nam khoa để được chữa trị. Hiện, các bác sĩ thường khuyên dùng Varafil 20mg kèm theo Alipas. Việc dùng thuốc cần phải do bác sĩ chỉ định và theo dõi. Chúc chị hạnh phúc.

- Toi 53 tuoi, gan day kinh nguyet 5 thang moi co lai khoang 3 ngay va luong mau ra it hon cac ky kinh nguyet truoc. Ong xa toi 58 tuoi, vo chong toi khoang hon 10 ngay moi quan he va dung bao cao su. Xin hoi cac bac si, toi nen tiep tuc ngua thai nua hay khong,va co kha nang co thai khong? (Hoàng Hoa, 53 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Với tình trạng kinh nguyệt như vậy thì buồng trứng của chị đã ngừng phóng noãn. Vì vậy không cần dùng các biện pháp tránh thai nữa.

- Tôi năm nay 40 tuổi, vợ 38 tuổi. Tôi rất ham muốn tình dục nhưng vợ lại rất thờ ơ chuyện đó. Mỗi lần quan hệ chỉ kéo dài 1-2 phút là tôi đã xuất tinh. Như vây, tôi có phải mắc bệnh xuất tinh sớm hay không, xin giáo sư chỉ giúp? Và làm như thế nào để vợ tôi thông cảm với mong muốn tình dục của tôi?(Chau Tuan, 40 tuổi, Ha noi)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Thời gian xuất tinh (có thể được tính từ lúc đưa sâu vào đến lúc xuất tinh) dưới 10 phút là xuất tinh sớm (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới). Có thể đây là nguyên nhân của tình trạng vợ bạn dửng dưng và bạn làm theo tắc trách cho xong chuyện, dần dần thành phản xạ xuất tinh sớm. Vợ chồng bạn cần sớm cải thiện tình trạng này. Nếu không tình trạng xuất tinh sớm của bạn sẽ biến thành phản xạ có điều kiện. Lúc đó, tình trạng xuất tinh sớm sẽ khó điều trị. Nếu muốn kéo dài thời gian sinh hoạt tình dục, bạn cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa.

- Năm nay tôi 52 tuổi, hay đòi hỏi nhiều ở bà xã nhưng không được quan hệ mà chỉ làm tay để tôi thỏa mãn. Xin hỏi như vậy có hại gì không? (Nguyễn Tuân, 52 tuổi, Cần Thơ)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Theo tôi, thì anh phải "nâng cấp" chị nhà bằng cách mỗi ngày uống 2 viên Angela. Việc chị nhà sử dụng tay để anh thỏa mãn nên ở cường độ vừa phải, nếu mạnh tay sẽ tổn thương những mạch máu nhỏ ở dương vật dẫn đến rối loạn cương.

- Năm nay tôi đã 40 tuổi, sau khi di xét nghiệm máu như sau: Cholesterol 7,08 - Triglycerid 1,56 - HDL-cho 1,80 - LDL-cho 4,97 .... Chỉ số Cholesterol cao có ảnh hưởng gi đến sinh họat tình dục không? Có cần uống thuốc gi không? Tôi nghe thuốc Alibas để hạ chỉ số Cholesterol và hồi phục sức khỏe tình dục cho tuổi từ 40 trở đi... (Nguyen Nghia, 40 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Cholesterol và LDL của bạn là cao, sẽ ảnh hưởng đến tổng hợp hóc môn sinh dục. Bạn nên uống thuốc để giảm Cholesterol và nâng cao sức khỏe tình dục.

- Em năm nay 38 tuổi đã có 3 cháu. Dạo này em không ham muốn chuyện chăn gối, thậm chí không đạt được cực khoái, trước đây môi lần ân ái em thường đạt cực khoái 3-4 lần, còn bây giờ thì không, xin bác sĩ tư vấn dùm . (Nguyễn Claudia, 38 tuổi, Đức)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Phụ nữ ngoài 35 tuổi là bắt đầu thời kỳ mãn kinh, lượng nội tiết tố nữ estrogen bắt đầu giảm sút làm việc sinh hoạt tình dục không hào hứng khoái cảm. Do đó, hiện nay, người ta nghiên cứu giúp đỡ phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh duy trì sự hào hứng và đạt khoái cảm cao trong sinh hoạt tình dục.

- Tôi năm nay 60 tuổi, bị bệnh tiểu đường. Tôi uống thuốc hàng ngày, nay đường đã về ngưỡng chấp nhận được, nhưng việc quan hệ tình dục coi như mất hẳn, không ham muốn. Xin bác sĩ cho biêt có phải do thuốc không? Nếu phải thì tôi phải làm gì .(Trần Lộc, 60 tuổi, Nha trang Khánh hòa)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Bạn bị bệnh tiểu đường gây nhiễm độc thần kinh và gây biến chứng rối loạn cương, không thể giao hợp. Đó là những phản ứng tất nhiên của bệnh tiểu đường. Song song với việc điều trị bệnh tiểu đường để giữ ngưỡng chấp nhận được, bạn có thể dùng thuốc ức chế PDE5 liều gấp đôi để quan hệ tình dục như bình thường. Bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn riêng về việc dùng thuốc.

- Đối với người trên 70 tuổi, tần suất sinh hoạt tình dục bao nhiêu đựoc coi là bình thường ?, nếu bị bệnh tim mạch nhẹ có cần kiêng kị gì không? Cám ơn Kính chào Mr Long 75 tuổi

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Anh nên sử dụng hệ số 9 có nghĩa là lấy 7x9 bằng 63 tức là trường hợp của anh 75 tuổi nên sinh hoạt 6 tuần 3 lần. Tôi không rõ tim mạch nhẹ là cao huyết áp hay thiếu máu cơ tim. Nếu cao huyết áp thì nên uống thuốc huyết áp đều đặn trước khi quan hệ.

- Tôi 46 tuổi, thường xuyên bị đau lưng, có hôm đau không ngủ được. Tuy nhiên không hiểu lý do nào dó mà sức khỏe tình dục của tôi vẫn mạnh mẽ. Nhưng gần đây sau lần ân ái tôi hay đau các cơ chân, tay, bụng và đau từ bụng dưới phải đến tinh hoàn khiến tôi rất hoang mang. Xin Bs cho tôi lời khuyên! Xin cảm ơn nhiều! (Nguyễn Hữu Kháng, 46 tuổi, Đan Phượng-Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Trường hợp của anh, theo tôi nên đi khám xem có phải bị sỏi thận không. Thường sau một gắng sức như sinh hoạt tình dục thì những viên sỏi trong thận sẽ chuyển động và gây nên các cơn đau như anh mô tả.

- Tôi 50 tuổi, còn khả năng quan hệ tình dục. Thời điểm nào trong ngày sinh hoạt tốt nhất? (Nguyen Dong Duong, 50 tuổi, go vap, TP HCM)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Việc sinh hoạt tình dục không cần lệ thuộc vào thời điểm trong ngày, miễn là cuộc sinh hoạt tình dục đạt yêu cầu tốt (cả hai bên cùng có cảm khoái cao độ và sau cuộc giao hợp, cả hai cùng muốn có cuộc giao hợp sắp tới). Thời gian không quan trọng vì mỗi người có những hoàn cảnh sinh hoạt và công tác khác nhau.

- Toi da 53 tuoi, tai sao khi gan vo toi lai ko muon nhung khi toi thu gan ban tinh toi lai co the lien tuc 3 lan lien ma khong thay met? (Nguyen Manh Cuong, 53 tuổi, Viet tri phu tho)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Tình cảm ảnh hưởng nhiều đến ham muốn tình dục. Có thể chị nhà đang ở tuổi xế chiều không tạo ham muốn cho anh, trong khi bạn tình còn trẻ hoặc là "mới". Chắc anh cũng nên lường trước các hậu quả có thể xảy ra từ bạn tình và gia đình.

- Thưa bác sĩ, gần đây, tôi cảm thấy nhu cần quan hệ tăng cả về tần suất và cường độ. Chồng tôi 49 tuổi có đáp ứng hết nhu cầu của tôi hay không. Xin lời khuyên của bác sĩ. (Phan Thu Hồng, 42 tuổi, Nam Định)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Diễn biến của quá trình mãn dục nam giới và mãn kinh nữ giới đôi khi không song hành ở từng cặp vợ chồng. Bạn không nên ép chồng đáp ứng mình ở tần suất cao vượt quá ngưỡng quy luật con số 9. Bạn nên duy trì cuộc sống tình dục điều độ.

- Tôi 42 tuổi, chồng tôi 46 tuổi, từ 2 năm trở lại đây rất ít quan hệ tình dục, 2 lần /tháng có khi /2 tháng/1lần . Nói chung chúng tôi không chú trọng nữa. Cuộc sống gia đình vẫn bình thường. Xin BS cho biết cả hai chúng tôi có bất thường không ? (Hải Yến, 42 tuổi, Tp hcm)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Ở tuổi này việc không chú trọng quan hệ tình dục là không bình thường. Tôi nghĩ, vợ chồng chị sống quá đơn điệu, chị nên lường trước việc "tổ của mình không còn ấm" sẽ đi tìm nơi khác ấm hơn. Chị nên "hâm nóng" quan hệ bằng cách cùng chồng đi du lịch hoặc tổ chức bữa tiệc gia đình như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới .... Nếu cả hai cũng không ham muốn, thì chị nên dùng sản phẩm hỗ trợ.

- Tôi rất yêu chồng và muốn gần gũi nhau. Tôi biết chồng đã rất cố gắng vì anh ấy rất yêu vợ. Thế nhưng sau mỗi lần gần gũi, tuy rất thích song tôi không đạt được lên đỉnh. Vậy nguyên nhân là từ phía chồng tôi hay tại tôi? Thường sau mỗi lần như vậy, tôi lại phải dùng dụng cụ để tự mãn nguyện. Nếu cứ như vậy, liệu có ổn cho quan hệ của tôi và anh ấy không? (Vu Hong Anh, 42 tuổi, Truong Chinh, Ha Noi)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Tình trạng này biểu hiện cuộc sinh hoạt tình dục của chồng nhanh quá không đủ đáp ứng tới đỉnh khoái cảm của người vợ. Bạn phải gặp bác sĩ để cải thiện tình trạng này vì nếu cứ duy trì việc không có khoái cảm cao độ của vợ có thể sẽ dẫn tới những sự trục trặc trong cuộc sống gia đình. Sự trục trặc này rất khó diễn thành lời và thường dẫn tới sự đổ vỡ vì những lý do rất vô lý.

- Nếu người vợ lớn hơn chồng 10 tuổi thì khi về già có còn hòa hợp ? (Gia Hân, 40 tuổi, Tp HCM)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Trường hợp này còn tùy ở người vợ, nếu người vợ biết sử dụng các tác nhân để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý thì vẫn có thể hòa hợp lâu dài mà không phải lo lắng gì.

- Xin chào, tôi được biết lứa tuổi bắt đầu giảm ham muốn tình dục từ 40 tuổi trở lên, có thể gọi là bị mãn dục nam, tuy nhiên chồng tôi mới 37 tuổi mà khoảng 1 năm nay cũng không còn ham muốn chuyên gần gủi vợ chồng như trước đây, anh ấy thường hay lãng tránh gần vợ và lấy lý do mệt mỏi, như vậy có khả năng chồng tôi bị mãn dục sớm hay không? (Kim Thanh, 37 tuổi, TP.Ho Chí MInh)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Việc không muốn gần vợ có thể do suy giảm Testosteron, nên giảm ham muốn. Chồng chị có thể dùng sản phẩm bổ sung Testosteron để cải thiện tình trạng này. Tình trạng của chồng chị được coi là mãn dục sớm.

- Xin bác sĩ vui lòng cho biết những biện pháp cơ bản để hạn chế và làm chậm quá trình mãn dục nam. Xin cảm ơn (Đỗ Tuấn Anh, 51 tuổi)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Tại hội nghĩ Nội tiết tố học tại Pháp năm 2003, một tác giả đã phát biểu bi kịch của tuổi già chỉ đến khi tự mình làm cho mình già hoặc không hề nghĩ rằng cái già xồng xộc đến ngay sau lưng. Nghĩa là, đừng hao phí tuổi trẻ vào các cuộc ăn chơi trác táng hoặc quên cái tuổi già có thể đến bất cứ lúc nào để khỏi bị choáng váng. Tóm lại, chúng ta nên có cuộc sống điều độ từ khi trẻ.

- Em 42 tuổi là nữ. Khoảng 2 năm nay em giảm hẳn ham muốn, mỗi tháng chỉ sinh hoạt chừng một lần là có cảm giác, còn lại là miễn cưỡng đáp ứng ông xã. Em làm nội trợ nên không vất vả, mỗi ngày đi bộ 30 phút. Xin bác cho em hỏi có phải là em bị bệnh, có cách gì cải thiện không? Xin cảm ơn bác sĩ! (Ngoc Vinh, 42 tuổi, TP HCM)

- Giáo sư Trần Quán Anh: 42 tuổi chưa phải tuổi già của phụ nữ. Ở độ tuổi này, người phụ nữ vẫn còn kinh nguyệt và có thể vẫn sinh con. Trường hợp của bạn, việc mất hẳn ham muốn tình dục là điều không bình thường. Bạn nên tới gặp bác sĩ để được khám bệnh, tư vấn và kiểm tra nội tiết tố nữ.

- Những biểu hiện nào thể hiện khả năng tình dục không còn? Đến độ tuổi bao nhiêu thì không nên sinh hoạt tình dục nữa? Kết thúc việc sinh hoạt tình dục thì nên đặt vấn đề với bạn đời như thế nào là tế nhị nhất và không gây cho bạn đời hiểu lầm? Có phải người càng cao tuổi thì số lượng tinh trùng càng ít đi không? Có thể thấy được dấu hiệu của khả năng sinh hoạt tình dục lần cuối cùng hay không? (Nguyễn Hải Hồng, 48 tuổi, Linh Đàm ,Hoàng Mai, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Mãn dục hoàn toàn khi không còn ham muốn và không thể cương được nữa. Nhưng theo quan niệm của các nhà tình dục học thì đàn ông không có ngày kết thúc nếu tìm kiếm những khả năng duy trì nó. Người cao tuổi đương nhiên số lượng tinh trùng giảm sút do quá trình lão hóa.

- Tôi năm nay 54 tuổi. Ông xã 55 tuổi.2 vợ chồng tôi rất ít sinh hoạt tình dục mặc dù có lúc cũng muốn nhưng không hiểu sao không sinh hoạt được vậy vợ chồng tôi nên làm gi và có loại thuốc gì chữa trị không (Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi, Đà nẵng)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Ở độ tuổi này vợ chồng chị đang đi vào thời kỳ mãn dục. Anh nhà nên dùng sản phẩm hỗ trợ để duy trì sinh hoạt vợ chồng.

- Tôi và vợ tôi giao hợp tuần ba lần, nhưng vợ tôi bị khô. Xin bác sĩ chỉ cách cải thiện tình hình. Tôi vẫn còn khả năng tình dục mạnh mẽ (Phan Hùng, 53 tuổi, Đồng Nai)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Tình trạng người phụ nữ bị khô ở cửa mình là do nội tiết tố nữ estrogen giảm sút. Bạn nên đưa vợ tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Ngoài ra, vợ bạn có thể khắc phục bằng cách: bồi phụ các nội tiết tố nữ hoặc trước khi giao hợp bôi một ít dầu nhờn đặc biệt ở cửa mình.

- Thưa Bác sĩ! Hiện năm nay tôi 45 tuổi , cách đây 7 năm tôi bị nhồi máu não và bị liệt nửa người. Nếu tôi vẫn sinh hoạt tình dục bình thường có tốt cho sức khỏe tôi không! Cậu nhỏ tôi vẫn cương cứng nếu lâm trận? (Đặng Hưng Long, 45 tuổi, 301/11)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Việc sinh hoạt tình dục là có lợi cho sức khỏe. Nếu có điều kiện anh nên duy trì.

- Tôi đã lớn tuổi nhưng vấn đề quan hệ còn nhu cầu cao. Mỗi tháng tôi quan hệ với vợ 64 tuổi từ 3 đến 4 lần, 2 vợ chồng vẫn thoải mái. Xin hỏi BS như vậy có làm mất sức khỏe tuổi già không? Có cần uống thuốc gì để kiềm chế ham muốn không? (Nguyễn Đức Hoài, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Mức độ giao hợp của vợ chồng bạn (một tuần giao hợp một lần) theo quy luật con số 9 là rất phù hợp (6x9 = 54, nghĩa là một tuần quan hệ xấp xỉ một lần). Bạn không cần kiềm chế, trái lại nên tiếp tục tình trạng tích cực này.

- Làm thế nào để tăng hưng phấn tình dục tuổi này (Trần Thị Tình, 53 tuổi, 443 phan văn trị, Phường 5, Gò vấp Tp hcm)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Ở độ tuổi của chị việc hưng phấn là khá khó khăn vì buồng trứng đã lão hóa. Chị nên sử dụng sản phẩm có thành phần Lepidium Meyenii sẽ giúp thăng bằng nội tiết và tạo hưng phấn.

- Tôi năm nay 40 tuổi, chồng tôi 44 tuổi. Chồng tôi không có nhu cầu về tình dục. Nếu có thì anh ấy chỉ làm quấy quá cho qua chuyện, khoảng 2-3 phút là xuất tinh, một tháng làm khoảng một lần. Vậy muốn cải thiện thì phải làm sao. Tôi dùng sex toy hay thủ dâm thì có vấn đề gì không? (Anh Lâm, TP HCM)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Dùng dụng cụ hoặc thủ dâm là một điều không phù hợp với tự nhiên. Thế giới đang khuyến khích sinh hoạt tình dục càng ở tư thế tự nhiên càng tốt. Tình trạng của chồng chị là có giảm ham muốn tình dục và xuất tinh sớm cần phải đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và chữa bệnh. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

- Toi du da 60, song vo toi con kha tre, nhu cau cua ba cao hon nen moi tuan toi phai "chung suc" voi ba 2-3 lan. Hoi nhu vay co qua suc doi voi do tuoi cua toi khong? Sau khi "hanh su" sang ra toi van khoe khoan. (Nguyen Thanh Hung, 60 tuổi, Sai Gon)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Sức khỏe của anh như vậy là khá tốt. Nếu sau khi "hành sự" mà anh vẫn khỏe thì không gọi là quá sức.

- Chồng tôi mất đã 5 năm. Tôi đã mãn kinh nhưng vẫn còn ham muốn tình dục. Như vậy sinh lý đó có bình thường không? (Thu Mai, 52 tuổi, TP HCM)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Vấn đề mãn kinh (tắt kinh) chỉ ảnh hưởng tới việc sinh con nhưng không ảnh hưởng tới khoái cảm và lòng ham muốn tình dục. Tình trạng của bạn hoàn toàn bình thường và nên giải quyết tích cực.

- Tôi năm nay 45 tuổi một tuần 2 lần sinh hoạt mỗi lần sinh hoạt hai hiệp mỗi hiệp 50 phút như vậy có ảnh hưởng tới sức khoẻ, nhất là thận không? (Nguyen Huy Hoang, 45 tuổi, Hai phong)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Tôi không rõ 50 phút tính từ "khúc dạo đầu" hay đã "lâm trận". Theo thông kê chung của đàn ông Việt Nam trung bình là 11,2 phút. Tôi e là kéo dài như vậy "đối tác" của anh sẽ yếu đi. Nếu sau đó anh bị đau lưng, mỏi gối, chóng mặt, nhức đầu thì đã ảnh hưởng đến thận và nên điều chỉnh.

- Tại sao đàn ông ở tuổi 55-60 lại có nhu cầu tình dục cao hơn trong khi phụ nữ lại "sợ" về vấn đề này. Làm sao để 2 vợ chồng có thể hòa hợp trong giai đoạn này? (Nguyen Thi Bich, 54 tuổi)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Tục ngữ có câu: "Đàn bà con gái có thì" nghĩa là đời sống tình dục của người phụ nữ ngắn hơn nam giới (thất thập còn sinh nam). Do đó, để đảm bảo sự hòa hợp lứa đôi, hiện nay, người ta đẩy mạnh nhiều nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cho phụ nữ để kéo dài đời sống tình dục.

- Em 42 tuổi đang làm việc ổn định, độc thân, nhưng rất sợ quan hệ với bạn nam, không có ý muốn quan hệ, em quan niệm yêu là tâm đầu ý hợp chứ không phải là sex, em rất sợ sex. Nếu như vậy người như em sẽ mãi độc thân? (Hoan, 42 tuổi, 33/9 pham van chieu, Go vap)

- Bác sĩ Lê Thúy Tươi: Có thể em thuộc giới tính thứ 4. Tức là không phải đồng tính, không phải dị tính mà chỉ thích quan hệ bạn bè và không thích quan hệ tình dục. Đây cũng là một xu thế tình dục.

- Bí quyết để duy trì đời sống tình dục ở tuổi 50 trở lên (Nguyen Khoa Hoe, quận Tân Bình, TP HCM)

- Giáo sư Trần Quán Anh: Để duy trì đời sống tình dục ở tuổi 50 trở lên nghĩa là làm chậm quá trình mãn dục nam giới và kéo dài tuổi thanh xuân. Bạn nên luôn luôn giữ gìn sức khỏe, không hao phí tuổi trẻ, đề phòng bệnh tật và có cuộc sống lành mạnh.

