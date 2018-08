Một nghiên cứu gây sốc của Khoa Y học cấp cứu, Đại học Hoàng gia London đã phát hiện những ca cấp cứu cuối tuần dễ bị tử vong hơn so với những ca nhập viện trong tuần. Cụ thể, các nhà khoa học đã tìm hiểu 4,3 triệu ca cấp cứu tại 163 bệnh viện trong năm 2006. Trong đó, tỷ lệ tử vong nói chung là 5%. Trung bình, bệnh nhân cấp cứu vào cuối tuần dễ chết hơn 7% so với ngày thường, chủ yếu là ở nhóm người bị đau tim, đột quỵ, một số ca ung thư và phình động mạch chủ. Theo Reuters và Guardian, nhóm nghiên cứu cho rằng lý do hàng đầu là do cuối tuần các bệnh viện thường thiếu bác sĩ có kinh nghiệm - điều đó có nghĩa hầu hết bệnh nhân cấp cứu thường được xử trí bởi những bác sĩ thực tập. Số nhân viên y tế hỗ trợ cũng vắng hơn trong những ngày này. Số liệu đó cũng có nghĩa là ở Anh, số người chết vì thiếu bác sĩ nhiều hơn cả số tử vong do tai nạn giao thông. Trước đó, một nghiên cứu khác cho thấy có quá nhiều bác sĩ được trả lương cao không sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính. Thực tế là, chỉ có khoảng hơn chục cơ sở y tế ở Anh có đủ bác sĩ để duy trì dịch vụ tư vấn 24/24 giờ. "Tôi nghĩ một phần của vấn đề là vì các bác sĩ giàu kinh nghiệm vẫn chỉ muốn đi làm lúc 8 giờ sáng và về nhà lúc 6 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu", giáo sư Ian Gilmore, giám đốc trường Y hoàng gia nhận định. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết cần thêm nhiều điều tra trước khi các kết luận chính thức được công bố. T. An