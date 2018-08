10 lý do khiến phụ nữ ngoại tình / 12 hành động gây hại cho hôn nhân hơn cả ngoại tình

Làm bài trắc nghiệm dưới đây để xem mình hiểu về chuyện ngoại tình tới mức nào nhé.

1. Hầu hết đàn ông ngoại tình đều là người không hạnh phúc trong hôn nhân?

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: b. Hơn một nửa số nam giới từng "ăn phở" là người hạnh phúc trong hôn nhân, theo một nghiên cứu do tiến sĩ Helen Fisher, một chuyên gia nghiên cứu về nhân chủng học tại Đại học Rutgers (Mỹ) và tác giả cuốn Why Him? Why Her?Why We Love. Trong khi đó, chỉ có 34% số phụ nữ ngoại tình khẳng định họ hài lòng, rất hạnh phúc trong hôn nhân.

Đàn ông hay đưa ra động cơ về tình dục cho mối quan hệ ngoài luồng và ít khi có rung động yêu thương với đối tác ngoài hôn nhân, tiến sĩ Fisher cho biết. Phụ nữ thường quan tâm đến việc vun đắp cho hôn nhân hay từ bỏ gia đình hơn nam giới. Với đàn ông, câu nói quen thuộc "muốn thêm chứ không muốn bớt" thực sự đúng trong trường hợp này.

Ảnh minh họa: Crazynewz.in.

2. So với nam giới, phụ nữ thường dễ ngoại tình vì lý do nào dưới đây:

a. Trả thù

b. Ham "của lạ"

c. Để được thường xuyên quan hệ tình dục

d. Cô đơn

Câu trả lời đúng: d. Sự cô đơn. Các chuyên gia về hôn nhân cho rằng, nam giới và phụ nữ ngoại tình vì những lý do khác nhau. Đàn ông thường hay tìm kiếm tình dục và sự chú ý từ người khác, còn phụ nữ lại cố lấp đầy sự trống vắng về cảm xúc.

3. Ngoại tình thường dẫn tới ly dị.

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: b. Mặc dầu không chung thủy là lý do chính khiến các đôi yêu nhau (chưa kết hôn) chia tay nhưng điều này lại không đúng với các cặp vợ chồng. Những đôi đã cưới thường đưa nhau ra tòa vì hay xung khắc hoặc không thể giao tiếp với nhau.

4. Tỷ lệ các ông chồng cho biết họ từng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là bao nhiêu?

a. 15%

b. 25%

c. 36%

d. 52%

Câu trả lời đúng: d. Thống kê từ Hiệp hội trị liệu Hôn nhân và gia đình Mỹ cho thấy 52% số ông chồng được báo cáo là từng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nếu tính cả ngoại tình về cảm xúc hay yêu đương gần gũi nhưng không có "chuyện ấy" (chẳng hạn như mới dừng lại ở nụ hôn) thì tỷ lệ lên tới 45%.

5. Nếu nghĩ "nửa kia" đang ngoại tình, bạn nên hỏi thẳng họ về chuyện này dù chưa có bằng chứng cụ thể gì.

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: a. Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là giải tỏa những băn khoăn về chuyện ngoại tình sớm, ngay cả khi bạn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy "nửa kia" thực sự có bồ. Cho dù chuyện đó có xảy ra hay không, vợ chồng cần tạo niềm tin và giao tiếp với nhau để họ có thể giúp mối quan hệ tiến triển tốt hơn.

Liệu bạn có nên theo dõi bạn đời khi nghi ngờ họ ngoại tình? Đừng làm vậy. Bạn có thể chứng minh họ đã phản bội nhưng sẽ không bao giờ chứng minh được chuyện đó không hề xảy ra. Bạn sẽ phá hoại niềm tin và sợi dây gắn bó, giao tiếp bạn cần có trong một mối quan hệ tích cực. Điều đó có thể có hại cho hôn nhân hơn cả chuyện ngoại tình vì tình dục.

6. Những người có học vấn cao thường dễ ngoại tình hơn.

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: b. Nghiên cứu của Dự án về hôn nhân gia đình quốc gia Mỹ cho thấy, những người có học vấn cao thường ít ngoại tình hơn những người có học vấn thấp hơn. Trong năm 2000, 13% những người có trình độ đại học cho biết họ từng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, trong khi đó tỷ lệ này là 19% ở những người có học vấn trung bình và 21% ở những người có học vấn thấp nhất (bỏ học ở cấp trung học).

7. Một người phụ nữ ít khả năng ngoại tình nếu thu nhập của cô ấy:

a. Ngang bằng với thu nhập của chồng

b. Cao hơn thu nhập của chồng

c. Thấp hơn một chút so với thu nhập của chồng

d. Thấp hơn nhiều so với thu nhập của chồng

Câu trả lời đúng: d. Một nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) về mức thu nhập và sự không chung thủy của các cặp vợ chồng cho thấy, phụ nữ ít khả năng phản bội nhất khi họ phụ thuộc vào tài chính của chồng. Họ có thể ít có cơ hội để ngoại tình và/hoặc không muốn đánh đổi việc đó với nguy cơ mất đi nguồn chu cấp cho mình.

8. Một người đàn ông dễ ngoại tình nếu vợ anh ta là người kiếm tiền chính trong gia đình.

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: a. Cũng là một nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy, những nam giới hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của vợ dễ ngoại tình hơn 5 lần những người có đóng góp ngang bằng.

Mặc dầu vậy, điều này không chỉ liên quan đến tiền. Khi các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, thu nhập, khuynh hướng tôn giáo và mức độ thỏa mãn trong hôn nhân được tính đến thì lại không có bất cứ sự khác biệt nào giữa những nam giới phụ thuộc vào thu nhập của vợ và những người không.

9. Một người đàn ông sẽ dễ ngoại tình nếu anh ta là người kiếm tiền chính cho gia đình.

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: a. Một lần nữa, nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy những người đàn ông là trụ cột về kinh tế trong gia đình thường dễ ngoại tình hơn. Nam giới ít khả năng ngoại tình nhất là khi vợ có thu nhập bằng khoảng 75% thu nhập của anh ta.

10. Điều gì dưới đây có thể coi là dấu hiệu "nửa kia" đang ngoại tình:

a. Thay đổi về ngoại hình

b. Tặng quà cho bạn

c. Liên tục chỉ trích bạn

d. Tất cả các điều trên

Câu trả lời đúng: d. Các chuyên gia cho rằng những người ngoại tình thường bắt đầu trở nên chú ý hơn đến vẻ ngoài của họ, hay chỉ trích bạn đời và/hoặc tự nhiên tặng bạn các món quà không vì lý do gì. Khi một người liên tục chỉ trích bạn đời, cô ấy hay anh ấy có thể đang cố dựng lên rằng chuyện ngoại tình bắt đầu từ lỗi của người kia, còn khi họ dành tặng những món quà thì có thể do cảm giác áy náy vì đã làm chuyện không phải.

11. Xét nghiệm gene có thể giúp xác định khả năng "nửa kia" của bạn có dễ ngoại tình hay không.

a. Đúng

b. Sai

Câu trả lời đúng: a. Chưa thể chứng minh và di truyền không phải là yếu tố quyết định nhưng có một số bằng chứng cho thấy gene có liên đến các hành vi tìm kiếm cảm giác mới lạ, chẳng hạn như uống rượu hay cờ bạc, cũng có thể liên quan đến thói trăng hoa và ngoại tình.

12. Cách nào tốt nhất có thể giúp hàn gắn mối quan hệ vợ chồng sau chuyện ngoại tình?

a. Ly thân tạm thời

b. Dùng liệu pháp tâm lý cho từng người

c. Tư vấn tâm lý cho cả hai vợ chồng

d. Kiểm soát giận dữ

Câu trả lời đúng: c. Mối ưu tiên đầu tiên mà các đôi nên đặt ra sau khi xảy ra chuyện ngoại tình là xây dựng lại niềm tin. Cách tốt nhất để làm điều này là cả hai cùng tìm kiếm sợ trợ giúp từ người tin cậy, có chuyên môn. Mặc dù việc trị liệu tâm lý cho từng người cũng có thể có tác dụng, nó có thể tạo nên một bức tường bí mật và riêng tư giữa hai vợ chồng, dẫn tới sự xung đột lớn hơn.

13. Ai nên là người đặt ra lịch trình để phục hồi mối quan hệ sau chuyện ngoại tình.

a. Chuyên gia trị liệu cho hai vợ chồng

b. Người đã ngoại tình

c. Người bị phản bội

d. Cả hai vợ chồng

Câu trả lời đúng: c. Người bị phản bội nên đặt ra lịch trình cho việc phục hồi mối quan hệ sau cơn bão ngoại tình. Người ngoại tình có thể tha thiết muốn nhanh chóng quên đi quá khứ để xây dựng lại gia đình nhưng anh/cô ấy cần tôn trọng quá trình hàn gắn vết thương lòng của "nửa kia".

Vương Linh (Theo Webmd)