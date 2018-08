Cha mẹ cần quan tâm dạy bơi cho con ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Hồng Phúc.

Con số được đưa ra trong buổi lễ phát động chiến dịch truyền thông và xây dựng cam kết giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ em sáng 16/7, tại Hà Nội.

Trong năm 2009 cả nước đã xảy ra trên 75.000 trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em, trong đó nguyên nhân tử vong do đuối nước chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 50%. Đặc biệt, 15 tỉnh có số tử vong do đuối nước nước cao nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Tiền Giang, Nam Định... Trung bình mỗi tỉnh có hơn 100 trẻ em và vị thành niên (0-19 tuổi) chết vì lý do này.

Trẻ có thể đuối nước trong một cái xô chứa vài xentimet nước dưới đáy, trong bồn tắm, chum vại hoặc ở trong một vài ruộng lúa, hố công trình đào ven đường... Thế nhưng những cái chết này hoàn toàn có thể tránh được.

Cũng vì thế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã phát động chiến dịch truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em, đặc biệt tập trung tại 15 tỉnh có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao nhất. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống đuối nước ở trẻ và kêu gọi gia đình, cộng đồng và các lãnh đạo địa phương cần có hành động cấp bách để giải quyết tình trạng này.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đàm Hữu Đắc, các địa phương cần triển khai ngay công tác dạy bơi cho trẻ, duy trì các hoạt động sinh hoạt hè lành mạnh, cung cấp các điểm trông giữ trẻ mùa lũ. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường các hoạt động cải tạo môi trường, loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ như: trang bị biển báo và làm hàng rào ở những nơi nước sông nguy hiểm.

Phương Trang