Sự cố này khiến cho Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh dịch Mỹ phải cảnh báo về việc người hiến tạng phải được kiểm soát kỹ hơn trong vòng một tuần trước ca phẫu thuật. Các chuyên gia y tế cũng đề nghị sử dụng các test nhạy cảm hơn, có thể phát hiện ra các virus nguy hiểm như HIV, viêm gan B và viêm gan C trong 8 đến 10 ngày, thay vì cách truyền thống là phát hiện kháng thể (do hệ thống miễn dịch của cơ thể sinh ra khi nhận ra virus), thường kéo dài 3 đến 8 tuần sau khi virus xâm nhập vào người. Đây cũng là trường hợp đầu tiên có sự cố lây nhiễm HIV sang người ghép tạng ở Mỹ kể từ năm 1985. Bệnh nhân là người New York. T. An