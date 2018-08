Tôi dùng bao cao su hay bị rách, tại sao? / Những dấu hiệu tố cáo chàng kém cỏi trên giường

Đây chính là biểu hiện rõ nhất của việc “súng” đã bị gãy, một trong những tai nạn phổ biến xảy ra đối với quý ông khi “lâm trận”. Vì mặc cảm hoặc quá chủ quan, nhiều anh không dám đến bệnh viện, đến khi mọi chuyện trở nên trầm trọng, thì sự can thiệp của các bác sĩ cũng trở nên quá muộn.

Ảnh minh họa: Sheknows

Các tư thế sáng tạo khi "yêu" dễ gây tai nạn

Theo Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, gãy “kiếm” không phải là một tai nạn hy hữu. Cậu nhỏ tuy rất hùng dũng khi “lâm trận” nhưng lại có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào, bởi thực ra dương vật được cấu tạo chủ yếu bởi hai cái ống, còn gọi là thể hang. Mỗi ống là một bao xơ, bên trong rỗng, chứa máu. Dương vật vốn mềm và nhỏ, nhưng khi có kích thích thì trở nên cương cứng do máu dồn về đổ đầy vào các khoang. Thực tế, dương vật chỉ bị gãy khi đang cương cứng chứ không thể gãy nếu ở trạng thái mềm xìu. Khi dương vật đang cương thẳng mà đột ngột bị bẻ gập, bao xơ của ống có thể bị rách và gây đau. Máu thoát qua chỗ rách của bao nên dương vật trở nên mềm đi, sưng to và bầm tím.

Đã có rất nhiều trường hợp, nam giới bị gãy “súng” tìm đến bác sĩ Vệ trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng vù, đau đớn. Nguy hiểm là có những người sau khi “tai nạn” lại cố chịu đựng qua nhiều ngày, đến khi tình hình mất kiểm soát mới tới bệnh viện. Bác sĩ Vệ khuyến cáo: “Sự chậm trễ này có thể sẽ khiến “cậu nhỏ” bị bại liệt vĩnh viễn”.

Bác sĩ Vệ cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây tai nạn này, từ chủ lực đến ngoại lực. Gốc dương vật rất dễ gãy khi bị tác động một lực mạnh. Có người bị gãy do khi ngủ vô tình nằm đè lên, bị đánh, bị các sang chấn va đập vào dương vật. Ngoài ra, cũng có những trường hợp bị gãy dương vật do động tác giao hợp quá “độc” hoặc sự nghịch ngợm thái quá của đối tác.

Bác sĩ Vệ kể lại một trường hợp bị gãy “súng” mà ông nhớ nhất khi bệnh nhân bị đau ba ngày sau mới tìm đến bệnh viện. Đó là một người đàn ông trung tuổi ở Gia Lâm (Hà Nội). Anh này gặp “nạn” khi cô bồ quá “sung”, đang trong lúc cao trào thì lỡ tay bẻ mạnh. Có gia đình nên anh này không dám tới bệnh viện ngay vì sợ mọi người biết. Qua hai ngày đau đớn âm ỉ, những tưởng chỉ bị thương nhẹ rồi sẽ tự lành, nhưng càng ngày “cậu nhỏ” càng sưng to khiến anh vô cùng đau đớn. Đến ngày thứ ba, anh giấu vợ đến tìm bác sĩ để chẩn đoán tình hình. Kết quả kiểm tra cho thấy, “súng” của anh bị gãy rất nặng, phải phẫu thuật lấy máu tụ, sau đó khâu nối và tái tạo lớp da.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, tai nạn “gãy súng” thường gặp đối với những người có nhiều sáng tạo trong chuyện giường chiếu. Do tư thế lạ, sự “trao đổi” giữa hai đối tác không nhuần nhuyễn dẫn đến gãy. Các trường hợp nam hoặc nữ quá “sung” do dùng chất kích thích hoặc thuốc kích dục cũng dẫn đến tình trạng quá đà. Gãy “súng” trong quá trình đang sung sướng khá nguy hiểm do máu dồn về nhiều, dễ dẫn đến tình trạng chảy máu ồ ạt, mất máu, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, những chỗ tổn thương đó cũng nhanh chóng bị phù nề, hoại tử.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân tự gây tai nạn cho dương vật của mình. Nhiều trường hợp, những người trẻ, sáng ngủ dậy hoặc gặp kích thích khiến dương vật cương to (đây là một hiện tương sinh lý rất bình thường) thì bối rối, mắc cỡ. Để “chữa ngượng”, họ dùng tay bẻ dương vật sang một bên để “cậu nhỏ” thôi… “biểu tình” mà không biết rằng, làm như vậy sẽ dẫn khiến nguy cơ bị gãy rất cao.

“Tôi từng gặp trường hợp một cậu sinh viên tuổi mới lớn tò mò nên rất hay tự nghịch “súng”. Hôm đó, không hiểu thế nào lại lỡ tay bẻ quá mạnh khiến “súng” gãy gập, máu phun ra, rồi sưng vù và tím tái. Dương vật rất dễ gãy khi cương cứng, vì vậy các bạn nam trẻ tuổi tuyệt đối không được lấy việc “bẻ súng” ra làm trò đùa như bẻ đốt ngón tay, ngón chân”, bác sĩ Vệ cảnh báo.

Cần phẫu thuật ngay khi gặp tai nạn

Gãy dương vật là một trong những tai nạn phổ biến của quý ông trên giường ngủ nhưng do thiếu kiến thức cơ bản nên nhiều người vẫn “hồn nhiên” cho rằng “cậu nhỏ” bỗng dưng ỉu xìu là do bị mất sức. Chính vì vậy, nam giới phải rất chú ý khi tự bẻ “cậu nhỏ” hoặc bỗng thấy đau nhói rồi “ỉu xìu” trong khi quan hệ. Biểu hiện gãy dương vật có thể thấy rõ ngay qua thăm khám lâm sàng và hỏi về tiền sử, tùy trường hợp gãy dương vật như tự bẻ hay bị bẻ sẽ gây hậu quả với những mức độ khác nhau. Trong một số trường hợp, gãy dương vật vẫn đi vệ sinh được do thể xốp vẫn còn nguyên vẹn. Còn khi dương vật gãy do chấn thương mạnh có thể sưng to, gây đau đớn dữ dội.

Để được điều trị đúng, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện ngay để bác sĩ niệu khoa lấy bỏ máu tụ và khâu lại chỗ rách. Sau mổ, dương vật sẽ trở lại bình thường, không để lại di chứng gì về vệ sinh hay chuyện duy trì nòi giống. Còn các phương pháp điều trị nội khoa gồm dùng băng ép, chườm lạnh, sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm chống phù nề, thuốc tiêu huyết... nhưng hiệu quả thấp, lâu khỏi và để lại nhiều di chứng.

Điều cần thiết nhất đối với nam giới gặp tai nạn này là phải ngay lập tức đến cơ sở y tế được bác sĩ thăm khám và điều trị; không nên tự mua thuốc về băng bó hoặc cố chịu đựng đến khi quá muộn sẽ rất khó để cứu chữa.

Theo bác sĩ Việt, những quý ông gặp tai nạn gãy “súng” thường có tâm lý ngại ngùng, xấu hổ, không dám tới bệnh viện vì sợ nhiều người biết. Đây là điều rất nguy hiểm. Việc phẫu thuật không quá phức tạp, thông thường chỉ diễn ra trong 1-2 tiếng đồng hồ, sau đó người bệnh nghỉ ngơi trong khoảng 2-7 ngày là có thể xuất viện. Thời gian kiêng cữ 1-2 tháng là có thể quan hệ trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu để lâu, dương vật gãy có thể bị sẹo hoặc cong ảnh hưởng đến việc quan hệ sau này và phải điều trị lâu dài hơn. Thậm chí, nếu tai nạn quá nặng không được cấp cứu kịp thời, quý ông cũng có thể bị thương tật vĩnh viễn ở bộ phận sinh dục.

Theo Giadinh.net