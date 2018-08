Lo sợ vì trót trao thân cho người yêu / Sốc khi con gái đòi sống thử với bạn trai

Em và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm. Những ngày đó, anh thường xuyên đề cập đến cưới và ngỏ ý muốn đưa em về ra mắt gia đình, nhưng vì quê anh ở Nam Định, em ngại đi xa và cũng không muốn về nhà anh khi chưa có công việc ổn định nên đã từ chối. Ngược lại, nhà em ở Hà Nội nên anh thường xuyên đến thăm hỏi bố mẹ em.

Sau đó, bọn em sống chung với nhau như vợ chồng, có thể nói đấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất của 2 đứa. Bạn bè anh ai cũng biết và rất quý mến em. Nhưng khi anh trai anh ấy biết đã về nói với bố mẹ em là đứa con gái không ra gì, dù trước khi cưới, vợ chồng người anh trai đó sống thử như bọn em. Vì thế, bố mẹ anh không đồng ý cho anh yêu em nữa.

Bây giờ anh ở quê và bố mẹ bắt anh đi xem mặt, không cho lên Hà Nội làm nữa. Anh vẫn nhắn tin, nói chuyện, quan tâm em bình thường. Khi em biết chuyện, anh mới nhắn tin: "Xin lỗi em, anh yêu em rất nhiều nhưng không biết phải làm thế nào. Anh không thể chọn em mà bỏ mất gia đình và ngược lại, bởi anh yêu em nhiều lắm". Nhưng theo người bạn của anh thì anh đi xem mặt và suốt ngày nhắn tin với người con gái đó..., thậm chí 2h sáng vẫn nói chuyện điện thoại với người đó.

Khi em động viên anh cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ thì anh chẳng nói gì. Giờ em không biết anh có lên Hà Nội nữa không? Xin hãy cho em lời khuyên. (Nguyễn)

Trả lời:

Chào bạn,

Lâu nay người ta chỉ thấy tình yêu đến từ hai phía và hai người quyết tâm đến với nhau là được, nhưng gần đây các nhà tâm lý học phát hiện ra tình yêu đến từ 5 "phía"

1. Phía chủ thể: Người chủ động đặt vấn đề tình cảm.

2. Phía khách thể: Người đón nhận tình yêu đấy.

3. Phía gia đình của cả chủ thể và khách thể.

4. Phía xã hội như dư luận, pháp luật có thừa nhận hay không.

5. Phía thế giới ảo như tư tưởng về nhau, trợ giúp của công nghệ thông tin…

5 phía ấy tác động đến một tình yêu, chi phối tình cảm của hai người và điều đó có thể dẫn đến sự chia tay không từ một phía hay hai phía.

Để giữ được tất cả mọi phía thì “giữ mình” vẫn là nguyên lý cơ bản nhất.

Trường hợp của bạn thật sự đã vi phạm vào những phía mà bạn không tính toán. Khi bạn sống với anh ta như vợ chồng mà bạn bè ai cũng biết là một nguy hiểm cho cuộc kết hôn, vì ai cũng biết các bạn chưa cưới nhau, chưa được xã hội công nhận mà đã công khai sống như vợ chồng. Ngày xưa mà như thế sẽ bị lên án đến độ không dám ra đường. Và nguy hiểm nữa là bạn đã để cho anh trai của anh ta biết mặc dù người này từng “ăn cơm trước kẻng”, nhưng biết “chùi mép” trong khi bạn thì không.

Bây giờ trước áp lực gia đình và tình cảm “cũ” khó so với độ hấp dẫn của tình cảm “mới”, vì thế mọi lời nói của anh ta chỉ là ngụy biện. Và bạn cũng đã điều tra chính xác về anh ta đang yêu người kia hơn, vậy thì sự yêu cầu “cố gắng thuyết phục bố mẹ" sẽ không có giá trị gì đối với anh ta. Anh ta đã phản bội bạn chỉ vì lý do gia đình và lý do gia đình trong trường hợp này có lẽ chỉ là cái cớ. Bạn đã gặp kẻ phản bội rồi. Bạn nên nhắn cho anh ta “mong anh hạnh phúc”, và nếu chua chát thì nói thêm “tình yêu hạnh phúc chỉ dành cho người chung thủy”.

Chúc bạn bản lĩnh.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoc học Tâm lý & Giáo dục TP HCM