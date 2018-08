Mái ấm gia đình là chốn trở về an toàn và ấm áp nhất của mỗi người - đó chính là thông điệp mà rất nhiều gia đình đã gửi đến cuộc thi “20 phút gắn kết mỗi ngày” do Báo điện tử VnExpress và nhãn hàng Dutch Lady tổ chức. Dưới mái nhà đó, có khoảnh khắc sum vầy trong bữa cơm, có giấc ngủ an lành và trên hết là những yêu thương luôn đong đầy.

Gia đình luôn đầy tiếng cười của chị Nguyễn Thị Lệ Thúy.

Tuần thứ 4 của cuộc thi đã khép lại với hàng trăm bức ảnh gia đình và câu chuyện gắn kết được gửi về. Đạt giải nhất tuần qua, tác phẩm “Hạnh phúc đến từ những yêu thương” của chị Nguyễn Thị Lệ Thúy là những chia sẻ đầy cảm xúc với lời mở đầu: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình…”.

Về nhà với vợ con là điều đầu tiên anh Thắng nghĩ tới mỗi buổi chiều tan làm.

Với tâm niệm một gia đình hạnh phúc là nơi luôn đầy ắp tiếng cười của cha mẹ và con cái, chị Lệ Thúy luôn ý thức được vai trò của người vợ, người mẹ trong việc gìn giữ niềm vui trong gia đình. Niềm vui của chị là được về với chồng và con sau mỗi buổi chiều tan việc, được tự tay chọn mua và nấu những món ngon, bổ dưỡng cho gia đình, là 20 phút cả nhà quây quần bên nhau để cùng thưởng thức món ăn hấp dẫn do chính tay chị nấu. Không chỉ vậy, đó còn là khoảng thời gian để nghe bé Sóc, bé Nhím kể những câu chuyện ở trường; để vợ chồng chị hỏi han, chăm sóc nhau sau một ngày dài... Đối với gia đình chị Thúy, 20 phút đó chính là “tài sản” quý giá không gì có thể thay thế được.

Chị Nguyễn Thị Hảo bên cô cháu gái đáng yêu.

Còn đối với anh Nguyễn Viết Thắng, tác giả bài đạt giải nhì “Bên nhau mỗi ngày”, 20 phút đó là khoảng thời gian quý giá giúp gia đình thêm gắn kết. Mỗi ngày, gia đình anh đều dành ít nhất 20 phút cho các hoạt động chung như cùng dùng bữa cơm tối, cùng chơi trò xếp hình hoặc chỉ đơn giản là cùng trò chuyện với nhau, được nghe giọng con líu lo: “Bố Xắng ơi, bố Xắng ơi!”.

Cũng đạt giải nhì tuần thứ 4, bài dự thi của chị Phạm Thị Hồng Nhung đã được nhiều độc giả chia sẻ. Với tâm niệm “Mỗi ngày được bên nhau là điều hạnh phúc”, chị Phạm Thị Hồng Nhung và ông xã luôn dành nhiều khoảng 20 phút mỗi ngày cho nhau và cho các con yêu. Dù guồng quay cuộc sống bận rộn luôn chiếm rất nhiều thời gian, vợ chồng chị Nhung vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện và vui đùa cùng các con.

Những chia sẻ xúc động của người bà Nguyễn Thị Hảo dành cho cô cháu gái cũng là một trong 3 bài thi đạt giải nhì tuần qua. Cháu gái không may mắn thiếu đi tình thương của mẹ từ nhỏ, ba lại thường xuyên đi công tác, chính vì thế, bà nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc cho bé. Đối với bà, những khoảnh khắc 20 phút mỗi ngày là thời gian để bà cháu cùng nhau tâm sự, lấp đầy chỗ trống trong lòng cháu gái.

Linh Hân