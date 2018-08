Hầu hết bố mẹ quên chụp ảnh con thứ / Xung đột khi các con sát tuổi nhau

Tình cảm với người ruột thịt luôn có sẵn trong tâm tưởng mỗi người - Ảnh: catholiccharitiesatlanta.org

Theo gợi ý của các chuyên gia trên familyshare, mâu thuẫn giữa anh chị em trong gia đình quả là chẳng tốt đẹp và còn phức tạp. Có rất nhiều điều để hình thành những tranh chấp giữa anh chị em ruột khi trưởng thành. Có thể do cha mẹ quan tâm đến một người hơn so với những người còn lại, do có người không muốn san sẻ việc chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, hoặc có khi chỉ là lối sống và quan điểm khác xa nhau. Chuyện này thật sự không hay, vì anh em trong gia đình cần tương trợ lẫn nhau, mặc dù có thể suy nghĩ khác nhau, nhưng không nên tẩy chay nhau.

Giữa những bi kịch của anh em trong gia đình, cha mẹ chính là cầu nối rất tốt cho các con, giúp các con vượt qua sự khó chịu, nhận ra sai lầm và thay đổi những mâu thuẫn. Còn bản thân chính những người trong cuộc cũng nên chủ động hàn gắn với anh chị em của mình. Dưới đây là 4 việc mà bạn nên làm nếu có mâu thuẫn với anh chị em trong nhà:

1. Nhìn nhận sai lầm như một người trưởng thành

Không ai muốn thừa nhận mình sai. Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta không nên chỉ nhìn theo góc độ cá nhân, hãy quan sát từ bức tranh tổng thể. Điều gì xảy ra nếu người anh em mà bạn đang mâu thuẫn đột ngột mất đi? Điều cuối cùng bạn nhớ về họ là sự thù hằn. Rõ ràng, bạn sẽ chẳng thể vui gì nếu một mối quan hệ kết thúc theo cách đó. Nào, hãy tìm gặp người anh chị em của mình để hòa giải trước khi bạn không còn cơ hội, hoặc là nhấc điện thoại, hoặc là viết một lá thư tay hay một email, viết những điều bạn cảm thấy cần thiết để anh chị em có thể hiểu nhau hơn.

2. Trò chuyện chân thành

Trong mỗi vấn đề, hai người luôn là hai quan điểm khác nhau. Hãy học cách lắng nghe người kia nói. Đừng cướp lời anh chị em của mình, bởi họ cũng cần phải được trải lòng, và rồi bạn cũng có thời gian để thể hiện những gì bạn mong muốn ở mối quan hệ này.

3. Hãy để người thứ ba giúp đỡ

Nếu cuộc thương lượng không diễn ra êm đẹp, các bạn không thoải mái với những điều mà người anh chị em kia của mình đưa ra, tốt hơn, hãy để một thành viên khác trong gia đình đóng vai trò hòa giải. Tất nhiên, vị trọng tài này không được thiên vị một bên mà phải hoàn toàn khách quan, nghe mọi ý kiến và tìm ra phương án hòa bình.

4. Chấp nhận thay đổi để thỏa hiệp

Không phải bắt buộc sau mối bất hòa, các anh chị em sẽ ôm lấy nhau để quên hết mọi điều như chưa từng xảy ra chuyện gì, kịch bản này chỉ có ở trong phim. Tuy nhiên, hãy nên dành cho nhau một chút tin tưởng, hãy cùng nhau trò chuyện, cùng tham gia các hoạt động gia đình, để trở nên gắn bó với nhau.

Sự căng thẳng trong quan hệ anh chị em ruột đều có thể được giải quyết êm đềm, với điều kiện bạn phải nỗ lực cho điều đó, bởi sự mâu thuẫn đang ảnh hưởng đến chính gia đình thân yêu của bạn. Tình cảm với chị em ruột thịt luôn có sẵn trong tâm tưởng mỗi người và hãy để chính những tình cảm đó gắn kết các bạn lại với nhau.

Kim Kim (Theo Familyshare)