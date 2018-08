Giá bán lẻ sữa bột công thức tại Singapore cao hơn Việt Nam từ 43 % đến 101%. Ảnh: P.N.

Đây là kết quả khảo sát giá sữa bán lẻ trong tháng 11 tại Việt Nam và một số nước trong khu vực châu Á, do Ủy ban các công ty dinh dưỡng thuộc Phòng thương mại Châu Âu

(Eurocham NFG) thực hiện.

Khảo sát này trái ngược với suy nghĩ của nhiều người trước đây rằng giá sữa Việt Nam cao nhất thế giới. Theo nghiên cứu của Cục Quản lý Cạnh tranh vào năm 2009, thì giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam so với các nước đang phát triển như Thái Lan, Malaysia, Indonesia cao hơn 20- 60%, cá biệt tới 100- 150%.

“Nếu nói rằng giá sữa ở Việt Nam là cao nhất thế giới thì không chính xác”, Tiến sỹ Matthias Duehn, Giám đốc điều hành Eurocham nói.

Theo Eurocham, sự hiểu lầm này là do sự so sánh không chính xác, lấy dòng cao cấp ở Việt Nam so với dòng thường ở các nước khác như dòng Dumex Gold so với dòng Dumex thường.

Vì thế, trong khảo sát mới này, Eurocham chọn các dòng sản phẩm cùng loại giữa các nước châu Á. Chẳng hạn, Dumex Gold ở Việt Nam được so sánh với Hi-Q ở Thái Lan và Mamex Gold, Mamil Gold ở Malaysia và Singapore.

Kết quả cho thấy, giá sữa ở Việt Nam không phải cao nhất trong khu vực châu Á. Cụ thể với dòng sản phẩm Nestle, bước 3 (trẻ 1-3 tuổi), tại Việt Nam một gram có giá là 341 đồng thì ở Singapore là 512 đồng, ở Trung Quốc là 515 đồng và ở Malaysia là 408 đồng.

Tiến sĩ Jonathan Pincus, thuộc Chương trình Giảng dạy Fulbright (Mỹ) cũng cho rằng, giá sữa tại Việt Nam không phải thuộc dạng cao nhất thế giới như nhiều người vẫn nghĩ. Giá sữa tại đây vẫn nằm trong khoảng giá trung bình của các nước Đông Á và Đông Nam Á.

Theo ông, vấn đề của thị trường sữa bột tại Việt Nam là người tiêu dùng thiếu thông tin trầm trọng.

Một khảo sát khác của ông và các đồng sự tại 25 cửa hàng trong 12 quận, huyện của TP HCM cho thấy, có sự khác biệt rất lớn về giá của các sản phẩm giống nhau giữa những điểm bán khác nhau dù trong một vùng hoặc trong cùng thành phố. Giá tại các siêu thị thì tốt hơn nhiều so với giá tại các cửa hàng bán lẻ. Người tiêu dùng không biết đến đâu để mua được sản phẩm với giá rẻ nhất.

Cũng về vấn đề giá sữa tại nước ta, ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội bảo vệ người tiêu dùng cho biết: “Tôi không bất ngờ trước kết quả khảo sát giá sữa bột ở Malaysia và Singapore cao hơn Việt Nam. Trước đây, người ta nói giá sữa Việt Nam đắt nhất thế giới có thể chưa chính xác, nhưng vẫn là đắt so với thu nhập người dân”.

“Các bà mẹ Việt Nam cũng có thể chọn mua những sản phẩm nội chất lượng cao với giá cả phải chăng. Hoặc là người tiêu dùng Việt Nam có thể yên tâm rằng giá sữa ở Việt Nam đang rẻ hơn các nước láng giềng. Việt Nam đang có cả hai yếu tố tốt nhất này”, ông Rich Phạm, Chủ tịch Eurocham NFG cho biết.

