Công ty TNHH Miền đất trẻ thơ Nam Anh (Kidsland Co., Ltd) có hơn 3 năm kinh nghiệm phân phối gần 3.000 sản phẩm đồ chơi dành cho các lứa tuổi sơ sinh, tiểu học, trung học và cả những đồ chơi sưu tầm theo sở thích dành cho người lớn. Các sản phẩm đồ chơi do Kidsland phân phối đảm bảo các yếu tố an toàn, chất lượng, mang tính giáo dục cao. Công ty có nhiều hoạt động giúp việc xây dựng một thế hệ công dân mới khỏe mạnh, thông minh, tài năng cho đất nước.