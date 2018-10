Anh Ba Á Nam và vợ là Phạm Lệ Ảnh, kết hôn năm 2011 tại vùng nông thôn huyện Thái Hoà (Phụ Dương, An Huy). Sau kết hôn không lâu, chị Lệ Ảnh bị buồn nôn, ói mửa, chóng mặt dữ dội. Gia đình tưởng chị bị bệnh, vội mang đến viện kiểm tra, mới biết chị Ảnh đang mang 4 bào thai.

Ảnh: Wenxuecity.

Vì đa thai nên chị Ảnh gặp nhiều thử thách trong thai kỳ. Hai tháng đầu, chị không thể ăn gì, phải truyền dịch. Đến tháng thứ 5, thai đạp khiến chị cả đêm không ngủ được. Đến tháng thứ 7, người mẹ từ 55 kg tăng lên 105 kg. Chị Ảnh đứng chưa đầy 5 phút, hai chân đã bầm tím.

Ảnh: Wenxuecity.

Vào tuần thứ 32, chị bắt đầu ho rất nặng. Bác sĩ nói do đứa trẻ chèn ép cơ quan nội tạng, nếu còn tiếp tục mang thai sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. May mắn, đến tuần thứ 33, ngày 29/9/2012 hai cặp long phụng Bác Nha, Bác Húc, Bác Hạo và Bác Lâm được sinh ra bình an.

Anh Nam một mặt lo cho sức khoẻ của vợ, mặt khác sợ không đủ tiền nuôi các con. Vì vợ phải ở nhà chăm con, nên cả gia đình chỉ dựa vào mình anh đi xây dựng kiếm sống. Tháng đầu tiên sau khi sinh gia đình anh tiêu hết 140.000 tệ |(470 triệu đồng) - tương đương với tiền lương 3 năm của anh Nam.

Trong ngôi nhà không lúc nào ngăn nắp được của anh Á Nam, vì sự quậy nghịch của 4 đứa trẻ. Ảnh: Wenxuecity.

"Quảng thời gian đó tôi phát sầu, không chỉ tiêu hết toàn bộ tiền trong nhà, mà còn phải đi vay mượn mấy nghìn tệ", anh Nam chia sẻ với Wenxuecity.

Anh Nam còn nói thêm: "Hai tháng trước, Bác Nha và Bác Lâm nhân lúc mẹ không ở nhà đã mang son ra chơi, bôi lên đầy miệng, lúc sau 4 thỏi son đã bị bẻ gãy. 3 tháng trước, mấy đứa trẻ còn đổ bột giặt ra làm cát. Ngày nào đồ chơi cũng vứt loạn trên mặt đất, chơi một lúc lại đánh nhau".

Tuy nhiên 4 đứa bé cũng rất hiểu chuyện, không những biết giúp mẹ làm việc nhà mà còn giúp bố rửa chân. Vì sinh 4 nên gia đình đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Mọi người đều cho rằng gia đình anh thật may mắn, hạnh phúc, một lần có thể sinh ra hai cặp long phụng.

Dù các con mang lại áp lực kinh tế rất lớn, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ hối hận. "Hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày về nhà, các con chạy ra ôm chầm lấy tôi. Mặc dù tôi đang bị thoát vị đĩa đệm, cúi rất đau, nhưng tôi vẫn không ngần ngại cúi xuống bế từng đứa một", anh Á Nam cười nói thêm.

Huyền Trang