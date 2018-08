Mắc chứng liệt tiểu cầu từ lúc 3 tháng tuổi khiến máu không đông, trong một lần té đập mặt xuống nền đất, mặt Trang nổi lên khối máu bầm. Tích tụ lâu ngày, vết thương trở thành một khối u phía trên răng hàm bên phải. Gần 10 năm trôi qua, khối khu bỗng phình to gây đau nhức, đẩy lồi mắt cháu bé ra ngoài. Chẩn đoán tại các bệnh viện cho thấy, Trang bị loạn sản xương hàm trên nền liệt tiểu cầu. Chi phí điều trị sơ tính khoảng nửa tỷ đồng.

Nhận được tin báo chi phí từ các bác sĩ, anh Quảng và chị Hà, bố mẹ bé tưởng chừng buông xuôi, tuy nhiên sau bài viết được VnExpress.net đăng hồi tháng 12/2010, độc giả quyên góp được số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, một "độc giả đặc biệt" yêu cầu không nêu tên đã tài trợ trực tiếp cho bệnh viện 150 triệu đồng. Ca phẫu thuật được tiến hành vào những ngày giáp Tết Tân Mão.

Bác sĩ Trần Minh Trường thăm bé Trang. Ảnh: Thiên Chương.

"Đây là ca phẫu thuật đặc biệt và cũng là ca bệnh mà toàn bệnh viện phải mất ăn mất ngủ nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng thực hiện. Lý do thứ nhất vì đây là ca bệnh hiếm gặp. Sau đó đây cũng là tấm lòng của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hòa cùng tấm lòng mà các nhà hảo tâm đã dành cho bé Trang", bác sĩ Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là người trực tiếp mổ, nói.

Gọi bé Hoàng Thị Quỳnh Trang là "cô gái 2 tỷ", bác sĩ Trường cho hay, sở dĩ ông gọi như thế là vì không chỉ dừng lại ở dự tính ban đầu khoảng 500 triệu đồng, tính đến nay, chi phí điều trị cho bé đã là 2,6 tỷ.

Nguyên nhân khiến chi phí điều trị cao, theo bác sĩ Trường là do bé Trang không chỉ mắc chứng máu liệt tiểu cầu khiến máu không đông, mà lượng tiểu cầu từ bên ngoài đưa vào còn bị cơ thể tiêu diệt rất nhanh. Hiện tượng hiếm gặp này khiến máu chảy không thể cầm và các bác sĩ phải truy tìm loại thuốc chống chảy máu đặc trị mang đến từ Thái Lan. Ước tính ban đầu, bệnh nhi phải sử dụng gần 100 lọ, giá mỗi lọ là 26 triệu đồng. May mắn, công ty cung cấp sản phẩm này đã tài trợ miễn phí cho bé được 20 lọ.

"Biết tốn kém nhưng bệnh viện đã quyết tâm dù tốn kém đến mấy cũng điều trị. Và dù chi phí là quá cao nhưng đến nay chúng tôi vẫn thấy mình chiến thắng bởi bé đã sống, mắt vẫn sáng và hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi thực hiện một ca bệnh hiếm gặp như thế", bác sĩ Trường nói.

Nhớ lại quá trình điều trị, bác sĩ Thanh Thanh - Phó khoa Huyết học cho hay, do đây là trường hợp bệnh đặc biệt nên toàn bệnh viện đã trải qua những ngày tết ăn không ngon ngủ không yên. "Thậm chí từ sáng sớm mồng Một Tết, tôi đã phải lao ngay vào bệnh viện để theo dõi và viết y lệnh", bà Thanh kể.

Theo bà Thanh, để ca mổ thành công, ngoài đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện, êkip thực hiện còn có các bác sĩ giỏi của các bệnh viện khác tại TP HCM.

Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Huyết học thì cho rằng, bệnh nhân có thể đã không qua khỏi nếu không được sử dụng loại thuốc giúp đông máu đặc biệt. "Ca phẫu thuật thành công còn giúp mở ra một hướng xử trí mới đối với những nạn nhân bị tai nạn cần cầm máu khẩn cấp", ông Tùng nói.

Chiều 24/2, tức gần một tháng sau khi rời bàn mổ, bé Trang đã hoàn toàn tỉnh táo, dù vẫn còn vẫn còn truyền dịch do chưa thể ăn được nhưng khối u trên má phải đã không còn nữa. Mắt phải của bé cũng không còn lồi ra ngoài như trước và có thể nhìn thấy rõ hơn.

"Con rất biết ơn những người tốt và các bác sĩ đã giúp con. Hy vọng con sẽ được đi học trở lại", Trang cố ngọng nghịu nói dù miệng vẫn còn đặt ống thông.

Theo bác sĩ Trường, tuy khối u ở mặt đã được cắt bỏ, việc chảy máu miệng liên tục đã được giải quyết, tuy nhiên do khối u to khiến bé bị cắt hàm nên sắp tới Trang còn phải được Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tại TP HCM làm lại răng giả. Ngoài ra chứng liệt tiểu cầu do không thể trị tiệt căn nên cần phải tiếp tục theo dõi.

Vui mừng vì con còn sống sau cuộc phẫu thuật, tuy nhiên chị Hà, mẹ của bé vẫn lo lắng vì số tiền viện phí là quá lớn. "Nếu bệnh viện thu thì không biết lấy đâu ra mà trả".

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, đến nay bệnh viện vẫn chưa thu viện phí từ phía gia đình. "Ngoài gia đình có thể, mặt khác, đơn vị Y xã hội của bệnh viện chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ phần viện phí còn lại", bác sĩ Trường nói.

Nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cho bé Trang, có thể liên hệ trực tiếp với Đơn vị Y Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy. Điện thoại 083.8552486.

Thiên Chương