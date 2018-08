Brother Sway - người gốc Bắc Kinh song định cư tại Seattle (Mỹ) và đã ở nước này 20 năm - gần đây trở nên nổi tiếng với một chương trình nói chuyện mang tên Don't Come to the US (tạm dịch Đừng tới nước Mỹ), phát tán trên nhiều website.

Brother Sway thu hút với chương trình Đừng tới nước Mỹ, trong đó nêu ra những bất lợi mà người Trung Quốc gặp phải khi định cư ở xứ sở cờ hoa. Ảnh: China Daily.

Trong chương trình này, Brother Sway đưa ra hàng loạt những bất lợi cho người Trung Quốc khi sống tại Mỹ, và hát một bài hát ra đời từ thập kỷ 1960, nhưng lái từ, với các câu trữ tình như: "Đừng tới nước Mỹ. Mỹ không thể so sánh với Trung Quốc. Thức ăn và đồ uống ở đây thật kinh khủng. Từ sáng tới tối, không có gì khác cho bạn ngoài công việc".

Kể từ khi tới sống ở Mỹ năm 1988, Brother Sway học tại một trường đại học và kinh doanh qua hàng loạt công việc khác nhau, như mở cửa hàng ăn Trung Quốc, dịch vụ du lịch... Giờ đây, ông sở hữu một công ty thực phẩm nhượng quyền.

"Hầu hết người Trung Quốc xoay xở tới Mỹ với một ước mơ lớn hơn về một tương lai tốt đẹp hơn. Bán thực phẩm sinh lời là công việc đủ tốt để sống với hầu hết người Mỹ, nhưng đó không phải là mục đích của tôi khi đến đây", Brother Sway nói với China Daily.

"Địa vị xã hội của tôi thấp hơn khi tôi còn ở Trung Quốc. Từ một viên chức cổ cồn ở quê nhà, tôi đã trở thành một người lao động chân tay. Tình huống này cũng diễn ra với nhiều người Trung Quốc đang sống ở Mỹ".

Một bình luận về chương trình talk show của Sway đã nói đúng cảm giác của nhiều người Trung Quốc khi so sánh cuộc sống của họ hiện giờ với khi còn ở quê nhà: "Nếu được nghe những lời khuyên của Brother Sway sớm hơn, nhiều trí thức Trung Quốc đã ở lại quê nhà thay vì luẩn quẩn mãi ở nước Mỹ; họ đã có thể trở thành giáo sư, bác sĩ, hoặc các nhà quản lý, thay vì kết thúc sự nghiệp với vai trò một ông chủ nhỏ hoặc một nhân viên phòng thí nghiệm quèn ở mảnh đất mơ ước, họ đã có thể kết hôn với tình yêu ngọt ngào thủa thơ ấu thay vì cố gắng bắt bồ với những người nước ngoài hoặc sống độc thân".

Sway cho biết ông thích cuộc sống hiện nay ở Mỹ, tuy nhiên vẫn cảm thấy mất mát điều gì đó.

"Tôi lẽ ra đã có thể làm nhiều việc to lớn hơn, thành đạt hơn nếu vẫn còn ở Trung Quốc. Tôi đã rời bỏ đất nước để hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không hề nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phát triển nhanh như vậy, lớn mạnh và quyền lực như vậy".

Một sinh viên du học nước ngoài đang tham gia hội chợ việc làm tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Sau khi đưa talk show Đừng đến nước Mỹ lên mạng, email của ông nhận được 200 thư mỗi ngày, với lời bình luận của những người hiện sống ở Mỹ, Nhật Bản, Đức, Canada và Australia.

Hầu hết bình luận của người Trung Quốc đang sống xa xứ ủng hộ chương trình này, trong khi những lời bình đến từ Trung Quốc lại thắc mắc tại sao Sway vẫn ở Mỹ, trong khi thấy rõ nhiều bất lợi như vậy.

You Jiajia, một cô gái 25 tuổi đã từ Mỹ trở về quê hương cho biết cô hiểu cảm giác của Sway, vì chính cô cũng từng do dự ở lại hay trở về.

You Jiajia nhận bằng thạc sĩ về kinh tế ở Đại học bang New Mexico năm ngoái. Hầu hết sinh viên Trung Quốc chọn cách ở lại Mỹ, vì môi trường và thu nhập tốt hơn, nhưng cô - sau khi đã làm việc nửa năm ở đây - cuối cùng đã trở về nước hồi tháng trước.

"Công việc tôi làm ở Mỹ không hỗ trợ tốt cho nghề nghiệp tương lai của tôi", cô nói. "Trung Quốc sẽ phát triển nhanh trong 50 năm tới, và tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội ở đây cho mình".

Nhiều sinh viên Trung Quốc chọn cách làm việc ở Mỹ để hy vọng được cấp thẻ xanh, nhưng You quan niệm quá trình dài hơi này là một sự lãng phí tuổi trẻ. Cô dự định sẽ làm việc ở Bắc Kinh hoặc tại thành phố quê nhà Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Số liệu từ Viện Giáo dục Quốc tế Trung Quốc cho thấy trong niên khóa 2008/2009, hơn 98.000 sinh viên nước này đang du học tại Mỹ, tăng 21% so với năm trước đó, và các chuyên gia dự đoán con số này còn tăng hơn nữa trong năm nay, do những thông thoáng về mặt thủ tục giữa hai nước.

Sự không hài lòng với hệ thống giáo dục bậc cao nước nhà, cùng với việc thu nhập của người dân tăng cao khiến ngày càng nhiều học sinh Trung Quốc chọn con đường du học.

Cùng với xu thế đó, số lượng người trở về cũng tăng theo. Theo số liệu của Bộ Nhân lực và An ninh xã hội nước này, số sinh viên du học Trung Quốc trở về nước trong năm 2009 đã tăng 59,2% so với năm trước đó, lần đầu tiên vượt quá 100.000 người.

"Có thể thấy trước rằng ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc sẽ trở về nước sau khi học tập ở nước ngoài, vì nhiều người gặp khó khăn trong việc hội nhập mình vào xu thế xã hội của nước bạn. Với rất nhiều du học sinh, lựa chọn tốt nhất là trở về nhà, nơi có họ địa vị chính thức", một chuyên gia giáo dục nhận định.

T. An