Hơn một nửa các ca đột tử ở trẻ sơ sinh xảy ra khi trẻ ngủ cùng cha mẹ trên giường hoặc trên sofa, nghiên cứu này tiết lộ. Nguyên nhân chính là do trẻ bị nghẹt thở vô tình, đặc biệt khi cha mẹ đã uống rượu hoặc uống thuốc ngủ. Trong nghiên cứu này, nhóm khoa học từ Đại học Briston và Warwick đã điều tra lại tất cả những ca đột tử ở nhóm trẻ từ sơ sinh đến 2 tuổi trong vùng tây nam nước Anh, từ tháng 1/2003 đến tháng 12/2006. Họ so sánh những cái chết này với 2 nhóm đối chứng - một nhóm có mẹ thuộc diện "nguy cơ cao", tức là các bà mẹ nghèo khó và hút thuốc, và một nhóm được lựa chọn ngẫu nhiên. Trong cả hai nhóm đối chứng, tỷ lệ trẻ ngủ với cha mẹ là 20%. Còn trong số 80 ca đột tử được phân tích, 54% xảy ra khi trẻ ngủ chung giường với cha mẹ. Điều đáng nói là những ca tử vong này thường có sự kết hợp giữa việc ngủ chung giường với việc cha mẹ uống rượu hoặc uống thuốc ngủ trước đó: 31% so với chỉ 3% trong nhóm đối chứng. Theo DailyMail, 1/5 số trẻ đột tử được tìm thấy ở cạnh một cái gối, và 1/4 được tìm thấy bên cạnh chiếc tã quấn. Các nhà nghiên cứu cho biết một vài thông điệp an toàn đã được các bậc cha mẹ áp dụng, như đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ. Tuy nhiên, những thông điệp khác, trong đó có việc phải cho trẻ ngủ riêng trong giường cũi thì ít người thực hiện. "Chúng tôi cảnh báo các bậc cha mẹ, nếu họ từng uống rượu hoặc uống thuốc ngủ - không nên ngủ chung với con mình", trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Peter Fleming nhấn mạnh. T. An