Dạy trẻ yêu thiên nhiên / Những điều giản dị dạy con yêu nước / Giúp con học qua các bộ sưu tập

Được đi du lịch là một điều may mắn vì không phải em bé nào cũng có điều kiện ấy. Thế nhưng đi du lịch không phải chỉ để ăn và chơi rồi lại ăn. Các cụ nói đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Ngay kể từ khi chọn địa điểm, đặt vé, đặt khách sạn hãy luôn để bé tham gia. "Con thích lên rừng hay xuống biển? Đi biển à, biển miền Trung hay biển miền Nam? Đây nhé, con nhìn trên bản đồ, những biển này là miền Trung, những biển này là miền Nam. Cả nhà mình sẽ phải tiết kiệm tiền từ bây giờ. Bây giờ hiện đại lắm, chẳng cần đi mua vé mà chỉ cần đặt vé và trả tiền qua mạng cũng được đấy. Con thấy có siêu không?". Nếu đó là chuyến đi nghỉ mát do công ty bố tổ chức hay bất cứ lý do gì..., cần luôn nói cho bé biết.

Sau khi chọn địa điểm, đọc về nó và kể cho con nghe về những điều đặc biệt của vùng đất đó, về những đặc sản, về lịch sử, về thời tiết và về những người nổi tiếng... Dùng chữ cái nam châm ghép tên thành phố đó đính trên tủ lạnh. Nếu bé đã biết đánh vần để bé tự làm.

Ảnh: T.Ngan

Trước ngày đi, lên danh sách đồ cần mang theo, viết hoặc in ra hoặc để bé tự viết nếu bé có thể rồi để bé tự xếp đồ vào valy và ba lô riêng của mình. Mang theo một vài quyển truyện nhỏ, một quyển sổ, mấy cái bút sáp, máy nghe nhạc, chú gấu bông... Giải thích cho bé tại sao không được mang cái này hay cái kia trong ba lô vì lý do an ninh. Luôn để bé tự đeo ba lô của mình. Làm thế từ nhỏ bé sẽ thành thói quen tự lo và giữ gìn đồ cẩn thận mỗi khi đi đâu sau này.

Trên đường ra sân bay, giải thích cho bé khái niệm sân bay quốc tế, sân bay nội địa. Để bé tự đưa hộ chiếu cho nhân viên hãng hàng không khi làm thủ tục, tự cầm vé của mình. Hướng dẫn bé tất cả thông tin in trên vé: tên, số ghế, số cổng, thời gian... và hướng dẫn cho bé trật tự các cổng ra để bé tự tìm xem phải đi đâu.

Giải thích cho con các chú nhân viên an ninh, các chú hải quan kiểm tra hành lý đang làm gì, con phải làm gì. Để bé tự làm nếu có thể.

Khi ngồi trong phòng chờ hãy để bé tự đi khám phá, mẹ chỉ cần đi theo hỗ trợ nếu cần. Đi thăm các cửa hàng cũng là một cách để học về đủ mọi thứ trên trời dưới biển, cái gì cũng đẹp. Chỉ cho bé các máy bay, các hãng hàng không khác nhau màu và logo khác nhau, máy bay cất cánh, hạ cánh, đường băng là gì, xe vận chuyển thức ăn, hành lý hoạt động ra sao... thay vì ngồi chờ mãi đến phát chán.

Hãy lên máy bay trước tiên để bạn có đủ thời gian hướng dẫn bé tự tìm số ghế của mình, lấy những đồ cần để sẵn ở chỗ của mình, giải thích cho bé phải cất ba lô để lên ngăn để hành lý ra sao. Yêu cầu bé nghe cô tiếp viên hướng dẫn các quy tắc an toàn để bé học. Tranh thủ đọc cùng bé tờ rơi thông tin về máy bay bạn đang bay. Rồi đọc về những quy định khi ở trên máy bay. Xem sách. Đố bé nhắc lại được tên sân bay, số ghế, số máy bay, loại máy bay... Thế là chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh mà bé luôn bận rộn học những điều mới mẻ. Nếu bé chán, lấy sổ và bút ra cho bé vẽ, tô màu hay đọc truyện của mình.

Khi đến một thành phố mới hãy luôn gọi tên chính xác của sân bay, thành phố, tên khách sạn, số phòng ghi trên chìa khóa hay tên của vila...

Trước khi ăn những món mới hãy giúp bé học tên các món ăn đó, tốt hơn cả là cho bé xem những thứ đó trước khi ăn nếu có thể. Ví dụ con ghẹ, con cá dìa, sò chén... để bé biết mình sẽ ăn gì, trông nó thực sự thế nào. Con gì mình nuôi, con gì bắt từ biển về... Hãy tả cho bé nghe, ví dụ: “Thịt cá dìa vừa ngọt vừa dai. Chắc là cá tươi lắm đấy”, thay vì lúc nào cũng chỉ nói “Con ăn cá đi. Cá ngon lắm” để giúp bé làm giàu vốn từ của mình.

Không phải bé sẽ nhớ luôn tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn nếu bạn giúp bé ôn lại bằng cách chơi đố bé sẽ nhớ được hết để khi về nhà có thể kể lại tất cả trải nghiệm cho mọi người ở nhà nghe.

Hãy chụp ảnh tất cả những gì quan trọng và in ra làm thành một cuốn album ghi tên chuyến đi để trợ giúp bé nhớ lại tất cả việc mình đã làm.

Làm một quyển sổ dán lại tất cả thẻ lên máy bay, vé tàu hỏa, vé xe buýt, vé đi thăm các di tích... để lưu lại cho bé. Sau mỗi chuyến đi quyển sổ sẽ dần dầy lên.

Trên bản đồ đánh dấu tên những thành phố bé đã đi qua để bé hình dung ra được mình đã đặt chân đến những mảnh đất nào. Nếu con bạn đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới thì dán cả bản đồ thế giới cạnh bản đồ Việt Nam.

Nếu em bé đã biết đọc, biết viết hãy khuyến khích con viết nhật ký và đặt tên cho những bức ảnh. Hướng dẫn bé tự làm sổ tay du lịch của mình. Trên máy tính, cho bé xem và tự chọn những ảnh mình thích xếp ra một tệp để in album của riêng bé để mang đến lớp cho các bạn xem, về khoe ông bà nội ngoại. Tôn trọng quyền tự do lựa chọn của bé vì sẽ có ảnh bé thích mà bạn thì không. Nhưng hãy nhớ sao chép ảnh dự trữ trước khi cho bé làm việc với máy tính đề phòng rủi ro. Khi tự mình làm những việc đó bé sẽ nhớ tất cả kỷ niệm.

Nếu bạn làm được những việc nhỏ đó bạn đã giúp con học lịch sử, học địa lý, học ngôn ngữ, học về văn hóa, học một loạt các kỹ năng... từ một chuyến đi. Đó là học qua trải nghiệm, cách học hiệu quả nhất với trẻ.

Lê Mai Hương

Giáo viên Montessori