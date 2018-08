Làm sao hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ và chị dâu / Nói giọng miền Trung, tôi bị mẹ chồng tương lai ghét

Một cuộc phỏng vấn với các bà mẹ chồng đã được trang web dành cho phụ nữ Woman’s Day tiến hành nhằm tìm hiểu những thông điệp mà họ muốn gửi đến con dâu. Các nàng dâu hãy cùng tìm hiểu xem mẹ chồng đang nghĩ gì và mong muốn gì để từ đó cải thiện mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Thinkstock.com

1. Đừng đẩy mẹ sang một bên

Các bà mẹ chồng thường bị mang tiếng xấu là hay can thiệp và xâm phạm vào sự riêng tư của con cái. Tuy nhiên, ngay cả bà mẹ chồng không thường xuyên đến chơi với con cái hoặc không bao giờ chỉ trích cách con cái nuôi nấng, dạy dỗ các cháu cũng thường cảm thấy sự chia rẽ bất công với gia đình con cái. “Mẹ biết con muốn làm mọi thứ khác so với những gì mẹ đã làm, nhưng đừng lấy đó là lý do để né tránh mẹ. Mẹ có thể có chút kinh nghiệm nhất định và quý giá để chia sẻ với con”, một bà mẹ chồng chia sẻ khi được hỏi về thông điệp mà bà muốn gửi đến con dâu.

Chính vì thế, các nàng dâu thi thoảng hãy hỏi xin lời khuyên và sự tư vấn của mẹ chồng về việc chăm sóc con cái, công việc, cuộc sống gia đình, hay bất kỳ chủ đề nào mà bạn thấy thoải mái và sẵn sàng chia sẻ. Mẹ chồng sẽ cảm ơn bạn vì điều đó và thậm chí có thể trở nên ít tò mò hơn.

2. Đừng lôi mẹ vào giữa

Bạn mâu thuẫn với chồng? Lôi kéo mẹ chồng vào cuộc chiến hoàn toàn không phải là ý tưởng hay. Đây chính là chia sẻ của nhiều bà mẹ chồng từng được con dâu hỏi xin ý kiến khi tranh cãi với chồng và rồi lại dùng lời khuyên đó cho cuộc tranh cãi sau đấy, như: “Chính mẹ anh đã đồng ý với em là anh nên tìm một công việc tốt hơn”.

Thay vào đó, các nàng dâu hãy thẳng thắn với mẹ chồng và tranh thủ sự hỗ trợ của bà với những ý định hoàn toàn trung thực. “Mẹ sẽ luôn nói cho con biết mẹ nghĩ gì khi con hỏi, nhưng hãy cho mẹ biết rõ bối cảnh, hãy cho mẹ biết con và chồng con bất đồng ở điểm gì và con muốn mẹ chia sẻ ý kiến đối với việc gì”, một bà mẹ chồng chia sẻ.

3. Chúng ta cần có thời gian

Đừng hy vọng bạn sẽ thích mẹ chồng ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Bạn hẳn sẽ cần khoảng thời gian nhất định để xây dựng và phát triển mối quan hệ với mẹ chồng. “May mắn là tôi thấy rất yêu quý con dâu. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt đẹp như hai bên mong muốn thì tôi muốn con dâu biết rằng mối quan hệ của chúng tôi cần không gian và thời gian”, một bà mẹ chồng chia sẻ. Không chỉ bạn mà mẹ chồng cũng cần thời gian để chấp nhận rằng bạn là người phụ nữ mà con trai bà đã lựa chọn.

4. Đừng coi mẹ như một mối đe dọa

Những bà mẹ có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với con trai thường nhận thấy con dâu coi mối quan hệ đó như một mối đe dọa. Đơn giản là họ ghen tị với mối quan hệ ấy và cố gắng để chia rẽ sự thân thiết giữa chồng và mẹ chồng. “Mẹ mong rằng con không cảm thấy khó chịu về mối quan hệ giữa mẹ và chồng con”, một bà mẹ chồng chia sẻ.

“Mẹ không muốn xen vào cuộc hôn nhân của con nhưng mẹ cũng không muốn mất đi mối quan hệ giữa mẹ và con trai. Mẹ không biết liệu con có cảm thấy bất an hay ghen tị không, nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ không phải là một mối đe dọa. Con không có gì phải sợ hãi hay lo lắng về mẹ”. Chính vì thế, các nàng dâu hãy cố gắng coi mối quan hệ gắn bó giữa chồng và mẹ chồng là điều tích cực. Suy cho cùng thì điều đó cho thấy chồng bạn tôn trọng phụ nữ.

5. Đừng đối xử với mẹ như con nít

Mẹ chồng không khác biệt so với những người khác. Họ thích được khen ngợi. Song họ có thể nhìn thấy ngay nếu bạn nỗ lực để nói những gì họ muốn nghe. Chính vì thế, đừng đối xử theo kiểu chiếu cố với họ. “Nếu mẹ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi toàn gia đình và những gì mẹ đang làm không phải là sở thích của con thì hãy nói cho mẹ biết. Hãy trung thực và đừng ngại tranh luận với mẹ”, một bà mẹ chồng chia sẻ. Tất nhiên, tỏ ra tôn trọng là điều cần thiết và hãy lưu ý rằng tranh luận với mẹ chồng tốt hơn là coi bà như đứa trẻ.

6. Hãy cho mẹ biết mẹ đã làm tốt việc nuôi dạy con trai mình

Nếu bạn chưa có con thì khó có thể hiểu được điều này. Các bà mẹ thường rất băn khoăn về việc liệu họ có nuôi dưỡng con cái mình trở thành người tốt hay không. Và phần lớn bà mẹ chồng rất vui mừng, hãnh diện khi biết rằng những nỗ lực của họ đã được đền đáp. “Mẹ đã làm việc chăm chỉ và vất vả để nuôi dưỡng một người đàn ông tốt. Biết rằng con đánh giá cao và trân trọng điều đó giúp cho mối quan hệ mẹ con ta phát triển tốt đẹp hơn”, một bà mẹ chồng chia sẻ.

7. Đừng hy vọng con trai mẹ là tất cả đối với con

Người mẹ càng mong muốn con mình trở thành “siêu nhân” bao nhiêu thì bà càng không muốn bạn phụ thuộc hoàn toàn vào con trai bà bấy nhiêu. Một điều mà các bà mẹ chồng tương lai có kinh nghiệm chia sẻ đó là: “Đừng đánh mất những người bạn gái của con, những mối quan tâm của con, các sở thích của con, và công việc của con”. Bạn càng hạnh phúc và vui vẻ thì càng ít áp lực dồn lên vai bạn đời và cuộc hôn nhân của bạn.

8. Mẹ cũng nghĩ cho con

Bạn có thể nghĩ rằng các bà mẹ chồng luôn đứng về phía con trai, nhưng bạn có tin không, họ cũng nghĩ cho bạn và không bao giờ muốn thấy người đàn ông họ nuôi dưỡng lại đối xử bất công với bạn. “Đừng để chồng luôn bảo con phải làm cái này, cái nọ”, một bà mẹ chồng chia sẻ. “Nếu con không cẩn thận, chồng sẽ lấn át và áp đặt đối với con”.

9. Hãy cân bằng mọi chuyện liên quan đến con cái

Hẳn bạn hiểu rõ rằng mẹ chồng có rất nhiều điều để nói về việc bạn nuôi dạy con cái. Và trong một số tình huống thì sự chia sẻ kinh nghiệm của họ có thể rơi vào hình thức “can thiệp” (hoặc “hoàn toàn vô dụng hoặc lỗi thời”) nhưng bạn cũng không nên bỏ qua tất cả kinh nghiệm mà mẹ chồng chia sẻ. Ví dụ, một bà mẹ chồng gợi ý rằng con dâu nên cân đối giữa những lời khen ngợi và khiển trách dành cho con cái mình. “Vào thời điểm cuối ngày, con hãy xem lại mình đã nói bao nhiêu lời khen ngợi và bao nhiêu lời khiển trách. Nếu hai phía chưa cân bằng nhau thì hãy cố gắng hơn vào ngày hôm sau”.

Ngoài ra, cũng đừng quên bản thân vì con cái. Một bà mẹ chồng khuyên con dâu “Nên thuê cô giúp việc chăm con một ngày mỗi tuần; hoặc ít nhất sau khi đưa con cái đi ngủ, hãy quay trở lại cùng chồng và hai người có thể uống ly rượu vang hay trò chuyện với nhau”. Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của bạn chỉ có thể chờ đến khi con cái hoàn toàn lớn khôn.

10. Giữ kín cuộc sống riêng tư

Bạn thân thiết với mẹ chồng đến mức hai người làm bạn bè của nhau trên Facebook? Điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng cần lưu ý là phải tôn trọng các ranh giới. Mẹ chồng thực sự rất muốn biết rằng bạn vui vẻ, yêu quý gia đình của mình, bạn có những cô bạn gái tốt và luôn muốn tụ tập với họ hết lần này đến lần khác. Nhưng các bà mẹ chồng không muốn biết điều gì? Những thông tin quá chi tiết và bê bết về các sự kiện bạn tham gia. “Làm ơn đừng đăng những bức ảnh say xỉn lên Facebook để mọi người đều thấy. Có những điều mà bà mẹ chồng không nên biết”. Ngoài ra, cũng không nên trút tâm sự về hôn nhân của bạn lên Facebook. Tất cả điều này chỉ có một “tác dụng” duy nhất là khiến mẹ chồng của bạn lo lắng mà thôi.

Thanh Mai (theo womansday)