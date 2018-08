Cô gái Việt kể về những 'tai nạn' nhớ đời khi làm dâu Tây

Du học Anh từ năm 16 tuổi, kết hôn với một chàng trai Anh truyền thống, sống tại xứ sở sương mù đã hơn chục năm, nhưng vẫn có những lúc chị Thu Ngân (một nhân viên kiểm toán tại London) gặp phải tình huống bi hài khi phát âm tiếng Anh chưa chính xác. Dưới đây là những chia sẻ rất thú vị của chị.

Master Ngân (Ông chủ Ngân)

Tôi vừa gội đầu xong nên quấn khăn tắm lên đầu cho khô tóc. Đến lượt anh đi tắm, không thấy khăn tắm đâu, anh gọi í ới:

- Love, can you please give the towel back to me? (Em ơi trả anh cái khăn để anh đi tắm cái nào).

Tôi đùa:

- Call me Master Ngân then I’ll give it back to you (Gọi em là ông chủ Ngân đi thì em đưa cho).

Anh vặn lại:

- But "Master" is for men ("Ông chủ" là dành cho đàn ông mà em).

Tôi hùng hổ nói ngay:

- Then call me "Mattress" (Vậy gọi em là "cái đệm" đi)!

Anh cười hì hì:

- Do you mean "Mistress" (Ý em là "bà chủ" ý hả)?

Tôi tẽn tò. Cứ đuôi "chẹt chẹt" ở cuối giống thế làm mình nhầm.

Hai vợ chồng chị Thu Ngân ở Anh. Ảnh: NVCC.

Strip (cởi quần áo) hay trip (ngã)

Tôi rất hay nhầm giữa hai từ này. Một vài lần tôi gọi điện bảo anh:

- Today I nearly stripped when I was walking on the road (Hôm nay em suýt nữa thì cởi quần áo giữa đường - Ý là tí nữa thì vấp ngã).

Anh biết thừa tôi hay nhầm nhưng cười khì khì trêu tôi:

- I’m glad that you only ‘nearly stripped’ but haven’t done it yet (Anh mừng là em chỉ suýt thôi chứ chưa cởi hẳn).

Washing up (rửa bát) hay washing (giặt quần áo)

Tôi cũng hay nhầm giữa washing up (rửa bát) với washing (giặt quần áo). Thỉnh thoảng tôi đang rửa bát, điện thoại cho anh tôi lại bảo là đang giặt quần áo. Lần khác thì lại bảo ngược lại. Sau mấy lần như thế tôi bảo anh:

– Why didn’t you correct me (Sao anh không sửa cho em)?

Anh bảo:

– It’s true that when you call to tell me about it, I don’t really know whether I will see clothes being washed or dishes being washed when I get home. But either of them is good. Whichever you haven’t done, I will do it. (Ờ đúng là mấy lần em gọi điện nói chuyện về vụ này anh không biết về sẽ thấy quần áo đã giặt hay bát đã rửa. Nhưng mà em mà làm cái nào thì cũng tốt cả. Cái nào mà em chưa làm thì về anh làm).

Tuệ Minh